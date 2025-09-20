Diunsa y Camas Olympia anuncian la nueva linea de descanso Nalú

San Pedro Sula. – Diunsa y Camas Olympia presentan los nuevos modelos de colchones, ideales para disfrutar de un verdadero descanso, que incorporan las más recientes tecnologías para obtener mejores resultados.
Diunsa, siempre innovando y ofreciendo productos de calidad para sus clientes, introduce esta línea en el segmento de descanso que combina confort, diseño y tecnología.
La nueva colección consta de tres modelos de colchones Olympia Nalú: Básico, Box Top y Doble Box Top, diseñados para brindar máximo confort y adaptarse a las diferentes necesidades de los consumidores. Además, se incorporan nuevos accesorios complementarios como almohadones y posapiés, reafirmando el compromiso de la marca por ofrecer un descanso integral.
Mario Alejandro Faraj, gerente de Mercadeo de Diunsa, expresó en Diunsa nos enorgullece presentar junto a Camas Olympia esta nueva línea de descanso, que responde a nuestro propósito de innovar constantemente para mejorar el bienestar de nuestros clientes, ofreciéndoles productos que combinan tecnología, diseño y confort.
Por su parte, Josué Canelas, facilitador de Ingeniería de Productos en el área de Mercadeo de Camas Olympia, destacó: “Cada modelo de la colección Olympia Nalú ha sido diseñado cuidadosamente para atender diferentes estilos de vida y necesidades, asegurando que cada cliente encuentre el colchón perfecto para su descanso”.
La colección está disponible en todas las tiendas Diunsa y Diunsa ElectroHogar a nivel nacional.