Diunsa y Camas Olympia anuncian la nueva linea de descanso Nalú

María Penagos, Josué Canelas, Johana Bustamante y Jenniffer Castro, en el lanzamiento de la nueva línea de Camas Olympia. / Fotos El Diario HN

San Pedro Sula. – Diunsa y Camas Olympia presentan los nuevos modelos de colchones, ideales para disfrutar de un verdadero descanso, que incorporan las más recientes tecnologías para obtener mejores resultados.

Diunsa, siempre innovando y ofreciendo productos de calidad para sus clientes, introduce esta línea en el segmento de descanso que combina confort, diseño y tecnología.

Diunsa y Camas Olympia transforman tu descanso con una nueva línea de colchones Nalú.

La nueva colección consta de tres modelos de colchones Olympia Nalú: Básico, Box Top y Doble Box Top, diseñados para brindar máximo confort y adaptarse a las diferentes necesidades de los consumidores. Además, se incorporan nuevos accesorios complementarios como almohadones y posapiés, reafirmando el compromiso de la marca por ofrecer un descanso integral.

Johana Bustamante, parte del equipo de Mercadeo de Diunsa.

Mario Alejandro Faraj, gerente de Mercadeo de Diunsa, expresó en Diunsa nos enorgullece presentar junto a Camas Olympia esta nueva línea de descanso, que responde a nuestro propósito de innovar constantemente para mejorar el bienestar de nuestros clientes, ofreciéndoles productos que combinan tecnología, diseño y confort.

Josué Canelas, Gerente de Mercadeo de DIVECO.

Por su parte, Josué Canelas, facilitador de Ingeniería de Productos en el área de Mercadeo de Camas Olympia, destacó: “Cada modelo de la colección Olympia Nalú ha sido diseñado cuidadosamente para atender diferentes estilos de vida y necesidades, asegurando que cada cliente encuentre el colchón perfecto para su descanso”.

La colección está disponible en todas las tiendas Diunsa y Diunsa ElectroHogar a nivel nacional.

Equipo de mercadeo y ventas de Camas Olympia.

