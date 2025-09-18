jueves, septiembre 18, 2025

Arlette Cueto festeja su bridal shower con temática disco

El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Arlette Cueto disfruta de una fiesta prenupcial inolvidable. / Fotos El Diario HN / Hugo Díaz.

San Pedro Sula. – A pocos días de su boda, la encantadora Arlette Cueto Serrano fue la protagonista de una íntima y divertida despedida de soltera en su honor. La celebración reunió a un selecto grupo de familiares y a su círculo de amigas más cercanas para festejar su inminente unión.

Arlette Cueto celebra su Bridal Shower.

El evento se llevó a cabo en la exclusiva Meza 23 del Club Hondureño Árabe, un lugar transformado para la ocasión. Con una temática disco, la decoración llenó el espacio de destellos y un ambiente lleno de energía, creando el escenario perfecto para una noche inolvidable.

Arlette Cueto con su hermana Cinthia Serrano y su madre Edis Serrano.

Las anfitrionas de la fiesta prenupcial fueron su madre, Edis Serrano, y su hermana, Cinthia Serrano, quienes con cariño organizaron cada detalle para que Arlette disfrutara al máximo.

Camino al Altar, Arlette Cueto disfruta sus últimos días de soltería.

Rodeada por el calor de sus seres queridos, la futura señora de López recibió innumerables felicitaciones y muestras de afecto. La noche estuvo llena de risas y momentos especiales, mientras las invitadas le brindaban sus mejores deseos para su nueva etapa.

Arlette Cueto se casará con su prometido, Lázaro López, el próximo 18 de octubre de 2025. El salón Jordán del Club Hondureño Árabe será el escenario para la fiesta post boda.

Fotos El Diario HN /Hugo Díaz

Nelsy Ordóñez, Lucy Mendoza y Lucy Ordóñez.
Bessy Lara y Emilia Yuja.
Glenis Serrano, Cecilia Contreras, Glenda y Marlene Serrano.
Dunia Aguilar y Glenda Serrano.
Iris Serrano, Delmy Pavón y Johana Andrade.
María Gabrie y Mary Tomé.
Valentina Gabrie con Arlette Cueto.
Glenis y Glenda Serrano.

