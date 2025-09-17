Cónsul Gilberto Limón encabeza el Grito de Independencia de México en San Pedro Sula

San Pedro Sula. – ¡Viva México! El espíritu festivo de la independencia mexicana invadió el salón Napoleón del Hotel Copantl el pasado viernes, 12 de septiembre. Vestido con los colores patrios, el recinto se llenó de música y cultura para celebrar el 215 aniversario del Grito de Independencia.
El momento cumbre de la noche fue el resonante Grito de Dolores, encabezado por el cónsul de México en San Pedro Sula, Gilberto Limón, y su esposa. Después del emotivo acto cívico, un mariachi tomó el escenario, y con un repertorio de canciones icónicas, encendió la fiesta y puso a todos a cantar.
La celebración, que reunió a personalidades de la política, la diplomacia y los negocios, fue un punto de encuentro para la comunidad mexicana y hondureña en la Capital Industrial, quienes, entre vítores, compartieron el orgullo y la alegría de la fecha.