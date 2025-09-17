Cónsul Gilberto Limón encabeza el Grito de Independencia de México en San Pedro Sula

San Pedro Sula. – ¡Viva México! El espíritu festivo de la independencia mexicana invadió el salón Napoleón del Hotel Copantl el pasado viernes, 12 de septiembre. Vestido con los colores patrios, el recinto se llenó de música y cultura para celebrar el 215 aniversario del Grito de Independencia.

El cónsul Gilberto Limón y su esposa Maribel de Limón anfitriones de la festividad nacional.

El Cónsul de México en San Pedro Sula, Gilberto Limón y su esposa Maribel de Limón, presidió la ceremonia del Grito de Dolores, evento que marcó el inicio de las festividades por la Independencia mexicana.

El momento cumbre de la noche fue el resonante Grito de Dolores, encabezado por el cónsul de México en San Pedro Sula, Gilberto Limón, y su esposa. Después del emotivo acto cívico, un mariachi tomó el escenario, y con un repertorio de canciones icónicas, encendió la fiesta y puso a todos a cantar.

Durante la celebración no faltó el baile y la música de mariachi.

La comunidad mexicana en San Pedro Sula entonó con gran civismo el Himno Nacional de México.

La celebración, que reunió a personalidades de la política, la diplomacia y los negocios, fue un punto de encuentro para la comunidad mexicana y hondureña en la Capital Industrial, quienes, entre vítores, compartieron el orgullo y la alegría de la fecha.

Entre los invitados especiales los miembros de la Asociación Cuerpo Consular Sampedrano.

