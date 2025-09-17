miércoles, septiembre 17, 2025

Cónsul Gilberto Limón encabeza el Grito de Independencia de México en San Pedro Sula

La ceremonia del Grito de Dolores, encabezada por el Cónsul de México en San Pedro Sula, Gilberto Limón, conmemoró un año más de la independencia mexicana. / Fotos El Diario HN.

San Pedro Sula. – ¡Viva México! El espíritu festivo de la independencia mexicana invadió el salón Napoleón del Hotel Copantl el pasado viernes, 12 de septiembre. Vestido con los colores patrios, el recinto se llenó de música y cultura para celebrar el 215 aniversario del Grito de Independencia.

El cónsul Gilberto Limón y su esposa Maribel de Limón anfitriones de la festividad nacional.
El Cónsul de México en San Pedro Sula, Gilberto Limón y su esposa Maribel de Limón, presidió la ceremonia del Grito de Dolores, evento que marcó el inicio de las festividades por la Independencia mexicana.

El momento cumbre de la noche fue el resonante Grito de Dolores, encabezado por el cónsul de México en San Pedro Sula, Gilberto Limón, y su esposa. Después del emotivo acto cívico, un mariachi tomó el escenario, y con un repertorio de canciones icónicas, encendió la fiesta y puso a todos a cantar.

Durante la celebración no faltó el baile y la música de mariachi.
La comunidad mexicana en San Pedro Sula entonó con gran civismo el Himno Nacional de México.

La celebración, que reunió a personalidades de la política, la diplomacia y los negocios, fue un punto de encuentro para la comunidad mexicana y hondureña en la Capital Industrial, quienes, entre vítores, compartieron el orgullo y la alegría de la fecha.

Entre los invitados especiales los miembros de la Asociación Cuerpo Consular Sampedrano.
Ignacio y Xiomara León, Pompilio Amador y Rafael Flores.
Luis Falcón, Verónica Navarro, María de los Ángeles e Isa Kafati.
Sharon Romero, cónsul Gilberto Limón, Maribel de Limón y Dina Bules.
Suyapa y Maurizio Chiovelli.
Juan Bendeck, Gregory Werner y Gregory Werner Jr.
María Angelica Milla y Rebeca Medina de Chavarría.
Enrique y Leticia Morales.
Clovis Duarte, Leslie Castillo, Sofia Duarte y Cecilia de Castillo con el cónsul Gilberto Limón.
Raymond Maalouf y Samia Jarufe.
Eduardo Hernández, Stephanie Murra, Caroline Bolduc y Juan Barletta.
Ramón y Mayra Medina.
Milene Fernández y Karina Márquez.
Suyapa Chiobelli, Leticia Morales, Maribel Limón, Nora Schmid Hegnauer y Verónica Chicas.
Vilma Karow con Dina Bulnes.
Samia Jarufe, Claudia y Rosy Leiva.
Mauro Cisneros y Catalina Noriega.
María del Carmen Valle con el cónsul Gilberto Limón.
Jesús Medina, Priscila Pérez, Danna Valle y Alejandro Muñoz.
Héctor Garrido, Marlene Sánchez y Luis Garrido.
Cónsul Gilberto Limón y Maribel de Limón con Jairo Mejía.
Ester Amaya, Suyapa Mejía y Aracely Baide.
Gaby Zúniga y María Luisa Ramírez.
El cónsul Gilberto Limón y su esposa Maribel de Limón compartió con la colonia mexicana residente en San Pedro Sula.
El cónsul Gilberto Limón y su esposa Maribel compartieron con los invitados a la celebración de la fiesta nacional de México.

Firman convenio: COMPRESA y ANAIP unen fuerzas para impulsar el sector inmobiliario
