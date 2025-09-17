miércoles, septiembre 17, 2025

Firman convenio: COMPRESA y ANAIP unen fuerzas para impulsar el sector inmobiliario

Nebil Chahín, Johanna Boadla, Melina Valladares, Roger Valladares y José Chahín. / Fotos El Diario HN

San Pedro Sula. – La Compañía de Préstamos S.A. (COMPRESA) y la Asociación Nacional de Inmobiliarias del País (ANAIP) han formalizado una alianza estratégica que busca inyectar un nuevo impulso al sector inmobiliario hondureño. La firma del acuerdo, celebrada en San Pedro Sula, tiene como objetivo principal facilitar el acceso a financiamiento preferencial para el desarrollo de proyectos habitacionales, industriales y comerciales.

El convenio es suscrito por Lic. Nebil Antonio Chahín, presidente de ANAIP y Lic. Melina Vanessa Valladares Baker, presidenta COMPRESA.

El convenio fue suscrito por la Licenciada Melina Vanessa Valladares Baker, Presidenta del Consejo de Administración de COMPRESA, y el Licenciado Nebil Antonio Chahín Vallecillo, Presidente de ANAIP.

Este acuerdo es visto como un catalizador clave para el crecimiento económico y para la diversificación de la oferta inmobiliaria a nivel nacional. Al fortalecer la capacidad de financiamiento, se espera un impacto directo en la dinamización del mercado y en la creación de nuevas oportunidades para las familias del país.

Lic. Melina Vanessa Valladares Baker, presidenta COMPRESA.

“Con este convenio reafirmamos nuestro compromiso de apoyar al sector inmobiliario con productos financieros competitivos que impulsen la inversión y la generación de proyectos de gran impacto para Honduras”, declaró la Lic. Valladares Baker.

Lic. Nebil Antonio Chahín, presidente de ANAIP.

El Lic. Chahín Vallecillo, por su parte, subrayó el beneficio directo para los miembros de su asociación: “Esta alianza permitirá a nuestros afiliados acceder a condiciones preferenciales y fortalecer la capacidad de las inmobiliarias para responder a las necesidades de la población”.

Miembros de la junta directiva de ANAIP con la Lic. Melina Vanessa Valladares Baker, presidenta COMPRESA.

La colaboración entre COMPRESA y ANAIP marca el inicio de una etapa de beneficio mutuo, con la meta de consolidar al sector inmobiliario como un motor esencial del desarrollo nacional.

Roger y Melina Valladares.
José Chahín, Melina Valladares, Johanna Boadla y Nebil Chahín.

Redaccioneldiariohn@gmail.com

