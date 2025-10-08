Expresidente Mundial de la JCI, Jorge Suncar, inspira a miembros de San Pedro Sula

San Pedro Sula. – JCI San Pedro Sula recibió con entusiasmo al senador Jorge Suncar de República Dominicana, una figura histórica de la organización al haber sido Presidente Mundial de la JCI en 1990.

Su visita no solo honra a la organización sampedrana, sino que también sirve de gran inspiración para que sus miembros continúen trabajando con un alto compromiso y un liderazgo fiel a los principios de la JCI.

Suncar es un reconocido abogado con especialidad en Derecho Electoral. En su país, ha desempeñado importantes cargos dentro del Tribunal Supremo Electoral de República Dominicana, fungiendo como Magistrado Suplente, Director de Comunicaciones y, actualmente, como Director de Relaciones Internacionales. Su trayectoria le ha permitido participar como analista y observador en procesos electorales de diversas naciones.

Su carrera en la JCI es igualmente notable: fue Vicepresidente Internacional en 1988, Vicepresidente Ejecutivo para América en 1989 y alcanzó la Presidencia Mundial en 1990, siendo juramentado durante el Congreso Mundial de la JCI en Birmingham, Inglaterra.

