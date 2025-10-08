Anuncian el Foro de Infraestructura 2025: La clave para financiar la construcción en Honduras

San Pedro Sula. – La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), en alianza estratégica con Cementos del Norte, ha anunciado la realización del Foro de Infraestructura 2025, consolidado como el evento más relevante para el sector en el país.

El foro de este año se centrará en el tema crucial: “Inversión en infraestructura: Modelos financieros e innovación en sistemas de pago”.

El evento es totalmente gratuito y se llevará a cabo el 28 de octubre de 2025, de 2:00 p.m. a 7:00 p.m., en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, en San Pedro Sula. Será un espacio de diálogo esencial que reunirá a líderes y expertos de talla internacional y nacional para presentar y discutir estrategias financieras innovadoras y nuevas formas de colaboración público-privada.

Miembros de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO).

El objetivo principal es impulsar la construcción de proyectos de gran envergadura y necesidad nacional, como los libramientos del Valle de Sula y de San Pedro Sula, fundamentales para el desarrollo económico y la movilidad del país.

El Ing. Gustavo Boquín, Presidente de la CHICO, subrayó la importancia del tema: “La infraestructura es el pilar fundamental del desarrollo económico y social de Honduras. Creemos firmemente que la brecha existente solo puede cerrarse mediante la colaboración público-privada, la atracción de capital inteligente y la implementación de mecanismos ágiles y transparentes, temas que serán el núcleo de las discusiones de este foro”.

Ing. Arnaldo Martínez, presidente regional de la CHICO.

La realización de este evento generará un impacto positivo en el sector y el país al: Acelerar la ejecución de proyectos mediante la modernización de sistemas. Atraer nuevas inversiones al posicionar a Honduras como un destino atractivo. Fortalecer las capacidades de los actores clave con herramientas de vanguardia. Impulsar la competitividad nacional mejorando la eficiencia en toda la cadena de valor.

Cementos del Norte y su marca BIJAO, como patrocinadores estratégicos, reafirman su compromiso con la modernización de la infraestructura. El Ing. Edwin Argueta, Gerente General de Cementos del Norte, destacó: “En Cementos del Norte creemos que la innovación y la inversión en infraestructura son motores clave para el desarrollo económico del país. Por eso, apoyar espacios como este foro es parte de nuestro compromiso con el futuro de Honduras”.

Ing. José Zelaya, representante de Cementos del Norte.

Detalles del Evento

El Foro de Infraestructura 2025 es una oportunidad única para actualizarse sobre las últimas tendencias, fortalecer la competitividad del sector y generar nuevas oportunidades de negocio. La convocatoria está abierta a empresarios, inversionistas, ingenieros, arquitectos, proveedores, desarrolladores, autoridades y tomadores de decisión de la industria.