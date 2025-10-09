La educación vial al alcance de los sampedranos: UTH, Optimus Card y Auto Escuela Godoy sellan alianza estratégica

San Pedro Sula. – Tres destacadas instituciones hondureñas han unido fuerzas en una alianza estratégica que busca democratizar el acceso a la educación vial, superior y a beneficios económicos para toda la población. Se trata de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Optimus Card y Auto Escuela Godoy, quienes oficializaron este acuerdo en un evento llevado a cabo en el Salón Armenta de la UTH.

Esta alianza no es casualidad: las tres instituciones comparten una visión común de compromiso con la formación, la calidad en el servicio y el acceso a oportunidades para los hondureños.

Lic. Ricardo Rivera, Gerente Comercial de Optimus Card; Lic. Leslie Carolina Carías, Gerente de Operaciones de Auto Escuela Godoy; y Dr. Javier Mejía, Rector General de UTH.

Optimus Card, con su enfoque en accesibilidad financiera y consumo inteligente, se suma como el puente entre la comunidad y estas ofertas educativas, conectando a más de 90,000 usuarios activos con descuentos y beneficios reales.

La producción de contenido audiovisual del evento estuvo a cargo de Elevatehub, empresa especializada en llevar la presencia digital de marcas al siguiente nivel. Elevatehub es el socio estratégico encargado de todo el contenido para redes sociales de las empresas aliadas a Optimus Card.

Desde fotografía, video, reels, hasta la producción y montaje de eventos completos desde cero, Elevatehub ofrece soluciones innovadoras, incluyendo un agente virtual impulsado por inteligencia artificial para atención al cliente eficiente, que permite a los negocios escalar su impacto en el mundo digital.

Lic. Leslie Carolina Carías, Gerente de Operaciones de Auto Escuela Godoy.

Durante el evento, la Lic. Leslie Carolina Carías Torres, Gerente de Operaciones de Auto Escuela Godoy, compartió: “No podemos estar más que felices de formar esta alianza, que sin duda vendrá a beneficiar a la comunidad hondureña. En Auto Escuela Godoy ofrecemos no solo la oportunidad de aprender a conducir, sino también de personalizar nuestra forma de enseñar para adaptarnos a cada uno de ustedes”.

Dr. Javier Mejía, Rector General de UTH.

Por su parte, el Dr. Javier Mejía, Rector General de UTH, también brindó un mensaje reflexivo sobre el valor de la enseñanza compartida: “Quienes hemos pasado por la experiencia de enseñar a alguien a conducir sabemos que no solo se necesita tiempo, sino también una gran dosis de paciencia. Hoy, dos instituciones que se dedican a la enseñanza se unen: UTH, que ofrece educación de calidad, y Auto Escuela Godoy, que comparte con nosotros una trayectoria de más de 40 años”.

Lic. Ricardo Rivera, Gerente Comercial de Optimus Card.

Para finalizar, el Lic. Ricardo Rivera, Gerente Comercial de Optimus Card, destacó el papel de la membresía en esta alianza: “Optimus Card, la membresía más confiable del país, se enorgullece de presentarles esta nueva alianza, que ofrecerá el 20% de descuento en la factura total de los servicios de Auto Escuela Godoy. Invitamos a todos los usuarios a hacer uso de esta gran oportunidad”.

Beneficios inmediatos de la alianza

A partir de hoy, los hondureños podrán acceder a: Optimus Card Y Auto Escuela Godoy un 20% de descuento en la factura total de servicios de conducción.

UTH Y Auto Escuela Godoy un 20% de descuento en mensualidades de carreras de pregrado, 15% de descuento en mensualidades de postgrado, además capacitaciones gratuitas para el personal de Auto Escuela Godoy.

Esta firma representa un hito para el país. Tres organizaciones comprometidas con la educación, la innovación y el bienestar económico de los ciudadanos suman sus esfuerzos para facilitar una movilidad más segura, una educación más accesible y un consumo más inteligente.

El evento concluyó con un espacio dedicado a entrevistas y networking, en el que asistentes, medios de comunicación y representantes institucionales compartieron ideas, experiencias y planes a futuro.