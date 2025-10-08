martes, octubre 7, 2025

Diunsa Pedregal inaugura el área de tecnología y electrónica más grande y moderna de Honduras

Empresas
Autor: El Diario HN
1 min.
Con el corte de cinta, Mario R. Faraj, presidente ejecutivo de Diunsa, junto a Jorge Faraj, Gina Villamizar, Mario A. Faraj y Roberto Samur, dio por inaugurado el área de tecnología más grande de Honduras.

San Pedro Sula. – Diunsa, la cadena de tiendas por departamento líder en Honduras continúa innovando para ofrecer la mejor experiencia de compra a sus clientes, con la inauguración del área de tecnología más grande y moderna de Honduras, en Diunsa Pedregal.

La remodelación, que abarca 500 metros cuadrados, presenta un espacio completamente renovado y diseñado para brindar comodidad, modernidad y una amplia variedad de productcs de las mejores marcas a nivel mundial.

Los clientes podrán encontrar un portafolio completo e innovador que incluye celulares, computadoras, drones, video juegos; así como televisores LG , Samsung, JVC, Tekno entre otros, además de monitores de última generación, equipos de audio JBL, cámaras semiprofesionales e instantáneas Sony audífonos Shokz, toda una gama amplia de productos.

En este lanzamiento se hace presente Samsung con la mejor experiencia de conectividad en productos que van desde celulares, accesorios, televisores, línea blanca y equipos de audio.

El área también ofrece productos de la marca Apple, de la que Diunsa es distribuidor autorizado; además, pueden encontrar marcas como Honor, Motorola, Xiaomi, Garmin, Cubbit y Starlink, brindando soluciones para todos los estilos de vida, desde el entretenimiento en casa hasta la conectividad y productividad diaria.

Esta propuesta innovadora en el país viene acompañada de un respaldo de marca en garantía, y servicio de calidad para nuestros clientes que brinda asesoría técnica y de producto para que logre escoger más adecuado a sus necesidades.

Mario Alejandro Faraj, jefe de mercadeo de Diunsa.

“Con esta remodelación reafirmamos nuestro compromiso de seguir ofreciendo lo mejor en innovación, calidad y servicioa las familias hondureñas. Diunsa Pedregal cuenta ahora con el espacio tecnológico más completo del país”, expresó Mario Alejandro Faraj, jefe de mercadeo de Diunsa.

Jorge Faraj, Gina Villamizar, Mario Faraj, Mario A. Faraj y Roberto Samur.

Con esta ampliación, Diunsa consolida su liderazgo en el mercado hondureño, ofreciendo un entorno moderno que invita a vivir de cerca las últimas tendencias en tecnología y entretenimiento.

Chicha y Limón martes 7 de octubre de 2025
El Diario HN
El Diario HN

