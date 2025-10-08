Chicha y Limón martes 7 de octubre de 2025

¡¡LOS FELIPILLOS!!…Las lluvias empiezan y con ellas el respectivo bochinche político…#quintin…#papi…#socialites…¡Esto recién empieza!…#pollon…Imperdibles en esta edición: La memorable boda Bueso-FloresGómez & Fernández…El brindis en honor a doña Hilda Turcios-Bendeck…Fechas especiales…Notas de interés…Quienes parten pastel por estos días…Octubre, el mes de los grandes inicios…¿Quién es la novia de todos?…¿Y los Felipillos?…¿Dónde andarán los ex vecinos de Isela Perdomo?…Esto y mas solo aquí…¡La society está que arde!

Roberto FloresGómez y Denia Fernández nuevamente se presentan al altar para entregar en matrimonio a una de sus hijas: Isabelita…quien recién contrajo nupcias con el apuesto Vinicious Bueso…amantísimo hijo de Gustavo y Sandrita Pacheco-Bueso…elegancia, buen gusto y distinción familiar en un enlace de ensueño que sigue cosechando buenos deseos…Con su solido noviazgo de varios años en su haber, Isabel y Vinicious fijaron como fecha de boda septiembre…mes de cierre de ciclos y de una relación sentimental basada en el amor, respeto y comprensión…cerrando mes y cierran su ciclo de novios para convertirse en esposos…Fue precisamente el padre Gustavo Gómez, quien oficio la homilía nupcial en el altar de la iglesia María Reina del Mundo donde se dieron el “sí, quiero”.

*.-Ante la emocionada presencia de los miembros de ambas familias, amigos y muy cercanos al círculo de los hoy esposos…Sergio y Rosa María Fernández, velaran por los preceptos matrimoniales de Isabel y Vinicious en su nueva vida como casados…La iglesia y el Salón Napoleón del Centro de Convenciones Copantl lucieron una impoluta decoración a cargo de DEFER Eventos, empresa familiar de mucho renombre en el Valle de Sula.

*.-Entre verdes follajes y rosas blancas por doquier, la joven pareja disfruto al máximo la misa de esponsales y su posterior banquete nupcial en el Copantl…donde los esperaba la noche más especial de sus vidas…Isabel preciosa de pies a cabeza con exquisito ajuar refrendado por Rosa Clara para Pronovias, con impecable recogido y delicado estilismo…Vinicious super elegante de rigurosa etiqueta en smooking.

*.-Ambos derrochando amor, complicidad y dicha…sus rostros lucían tan emocionados como incrédulos de ver todo lo que estaba pasando con el correr de las horas: la realidad había superado sus sueños de novios…todo salía perfecto y ahí estaban sus seres más queridos arropándolos en cariño y buenos deseos…Sin temor a equivocarnos, ellos jamás pensaron que todo saldría a pedir de boca: ambientación y armonía protocolaria.

*.-Vinicious e Isabel Bueso ya disfrutan sus primeras semanas como marido y mujer en algún rincón del planeta…todas las hijas se les están casando a Roberto y Denia, porque Elenita luce más bella y feliz que nunca junto a su apuesto Daniel Yacamán…¡Pronto llegaran los nietos!…Solo les quedan Raquel y Roberto, quienes derrocharon encanto y clase en la boda de su hermana…Galería que invitamos a apreciar en este site…¡Blessings!

Una constelación de elegantes invitados procedentes de distintos puntos de Estados Unidos y República Dominicana, convergieron para una celebración muy especial: Las nueve décadas de doña Hilda Turcios de Bendeck…quien muy emocionada los recibía con besos y abrazos, agradeciendo su presencia en su gran noche…La dinastía Bendeck-Turcios en pleno, con las nuevas generaciones, cobijando de amor y gratitud a la matriarca, honrando su vida y legado, tanto en el seno familiar como en la sociedad sampedrana…doña Hilda guapísima en tono champagne, con estilismo de rigor acorde al outfit y ocasión: fue la reina indiscutible de la noche: lucida, afable y dándose a querer con los presentes…Agradecida y bendecida en victoria.

*.-Cinco hijos y once nietos, todos honorables miembros de la sociedad del Valle de Sula, con los valores familiares inculcados por doña Hilda, se hicieron presentes para celebrar a la matrona de generaciones…una gran dama que ya es un icono apreciado de la sociedad de antaño: 90 años son 90 años mis vidas…y los que Dios le conceda…Una velada inolvidable, que ya tapiza las redes sociales de la familia…Muchas felicidades doña Hilda.

*.-Otra exquisita librana que no para de abrir finos presentes por su onomástico es la guapa dama Amelia de Flores…quien recientemente celebro entre familiares y amigos una vuelta más al sol: 62 añitos muy bien añejados, porque luce estupenda…#WAO…y su esposo Oscar Rene Flores igual…El Intercontinental los espera para un brindis memorable.

*.-Un estimado cumpleañero de estas fechas es el joven empresario Marquito Crespo…hijo de los apreciados Marco y Rosario Pineda de Crespo y padre de los hijos de Ana Cecilia Barletta Yacamán…Se unen a la celebración de este joven, sus apreciados suegros: don Héctor y doña Magda Yacamán de Barletta…¡Dos familias fuera de serie!

*.-Otra familia que está en vísperas de celebrar un ágape son los Banegas-Mathis con el septimo año de vida del inquieto Abelardo…el menor hasta el momento de la talentosa Delya Mathis de Banegas y hermanito consentido de Mariane y María José…Se unirán al ágape doña Martha López y la linda Claudia Mathis, abuela y tía de Abelardo respectivamente.

*.-Por estas fechas del mes, celebra de forma muy íntima su onomástico el brillante Ing. Ronny Carrillo, esposo de la guapa Patricia e hijo de la especial dama Estelita Joch…El divo de Eco-Lova y primo de la arquitecto Carol Joch, recibe las felicitaciones de su círculo más allegado…Felicidades.

*.-Y de beldades va la cosa: Pamela Mejía Triminio, quien por estas fechas suma la nada despreciable edad de 37 añitos a su bella existencia… muy bien escondidos porque luce esplendida la esposa de Anthony Sauceda…Hasta La Pasta espera a esta especial dama por su brindis de cumpleaños y que todos sus deseos sean una absoluta realidad.

*.- Congratulaciones al popular Darío Casado…El Negrito de Chocolate llego a los 67 años…¡Fuego María!…bien añejados y muy potable a puro gifiti, casabe, machuca y esas ricuras de la cocina garífuna, patrimonio nacional…La familia de Radio El Mundo se une a las felicitaciones.

*.-Otra esplendida librana de altos kilates que parte pastel en algún lugar del mundo…Nueva Orleans es una de sus metrópolis consentidas: Normita Hernández, una de las tres hijas de la honorable doña Loli Hernández…Muchos años más de vida para esta bella dama…#Kisses.

*.-Dos honorables catrachos de cumple este fin de semana en la USA: María Adelfa Sarmiento en Nueva Orleans y el célebre diseñador Carlos Campos en NY…quienes seguirán festejados por sus respectivas parejas y demás familiares en esas metrópolis donde vibra el espíritu latino.

*.-Este fin de semana celebra su onomástico la ex Primera Dama Siomara Girón de Micheletti…esposa del Ing. Roberto Micheletti Baín…quien junto con sus hijos sorprenderán a doña Siomara con finos presentes y un ágape fuera de serie en el área social de su bella residencia en El Progreso…¡Recinto hermosamente decorado con detalles orientales!

Mañana será un día de gratas impresiones para la bellísima Ruth Rápalo… Su familia y amigas se reúnen desde hoy para festejar el onomástico de la especial dama, que no ha parado de recibir felicitaciones y muestras de cariño de sus amigas…y las que faltan el resto de semana… Ruth en la gráfica con Nidia Manzanares, directora de Mercadeo de Banpaís.

*.-Mas galán que nunca y con un matrimonio solido de siete años, así celebrará su cumpleaños este fin de semana el joven empresario Daniel Larach, esposo de la bella Andrea Panayotti…desde tempranas horas del día el celular del hijo de los apreciados Alejandro y Carmen Morales de Larach, recibirá numerosos mensajes de felicitación y llamadas sorpresas.

*.-Hasta Compostela, Galicia…su lugar de residencia enviamos un cordial saludo de cumpleaños para la ex reina de belleza Karla Nazareth Medrano, quien el fin de semana celebro otra vuelta más al sol…Desde esta ciudad se unen su madre doña Elvira Gómez y todos sus vecinos de la Fesitranh…al igual que su amiga, la también ex reina Nelly Mata-Bográn.

*.-Dos beldades más que parten pastel son: Vilmita González, quien ya empezó a recibir las respectivas congratulaciones por parte de sus amigas… Ruth Rápalo, Sheila García y su tocaya Vilma Rosales…Y este fin de semana apaga velitas Danielly Maldonado, una de las gimnastas más completa de la city…sus hijas Dariela y Georgialie la saludan desde la USA.

*.-Una especial matrona de San Pedro Sula cumple años por estas fechas…nos referimos a doña Irma Sikaffy, madre de nuestra amiga María Elena, Jorge y Marcela…familias que se unen al jubilo para felicitar a doña Irma en su día de días solo como ella se lo merece…Bendición aparte ver realizada una súper familia hasta de tres generaciones unidas.

*.-Desde algún rincón de Comayagüela se conecta Cipriano, para comentarnos que los Virgo empiezan a verle el “relleno a la baleada”…es decir, dinero que esperaban como agua de mayo: les llega por sorpresa y de donde menos esperan…”A quien le dan pan que llore”…algo es algo Virgo, no es lo que esperaban, pero peor es nada…Agradezcan y bendigan en esta “Luna de la Cosecha”: obtienen lo sembrado en este 2025…#WAO.

Ismael Milla y Sofía Arrazola unieron sus vidas en una hermosa doble ceremonia celebrada en El Ceibón, parte de los jardines del Hotel Copantl… Los novios fueron declarados legalmente unidos en matrimonio civil por el abogado Pedro Quintanilla… Acto seguido, el pastor Óscar Murillo ofició la ceremonia religiosa, declarándolos marido y mujer bajo las leyes divinas… Posteriormente, los recién casados y sus invitados se trasladaron al Salón Las Islas para la recepción, que lució espectacular gracias a la firma Acontecimientos, de Lidabel y Scarleth Mena, quienes crearon una decoración con abundantes follajes, combinando rosas, claveles, baby’s Breath, hortensias y eucalipto. La fiesta estuvo animada por Naty Paz, quien puso a todos bailando de principio a fin. ¡Muchas felicidades a los recién casados!

*.-Como todos unos muñequitos de pastel…así lucieron de bellos en su gran noche de bodas el 2024: Rodrigo Martínez y Elena Ortega…quienes cristalizaron su sueño de amor luego de varios años de idilio en una noche maravillosa que jamás olvidaran…Fue el padre Fredy Valdivieso de la Iglesia María Reina del Mundo quien les leyó la cartilla y derramo la bendición, en el marco de una homilía nupcial repleta de sentimientos.

*.-Acto seguido…familiares y los círculos más cercanos de los Martínez-Ortega se trasladaron al Salón Jordán del Club Hondureño Árabe donde los esperaba un regio banquete y una recepción fuera de serie…una atmosfera tan etérea como romántica, a cargo de la experta Sonia Pineda…quien enchulo los espacios de una forma suprema…solo como la esposa de Ángel Vargas puede hacerlo…¡Felices “Bodas de Papel Couche!

*.-Se acabaron las últimas vacaciones del año y el “pobre pueblo pobre” anda pelando por doquier…¡empeñaron hasta lo que no!…lo bueno es que para noviembre viene el “Black Friday” de Diunsa con promociones en todo y financiamiento desde enero en delante…y una friki que no se pierde esa fiebre de descuentos es nuestra amiga “La gaviota” y no precisamente la mexicana, que anda “cuz cuz” con las memorias de su ex.

*.-Según los que saben, el muñequito de torta piensa contarlo TODO: lo de antes de llegar a la política, durante su mandato y su inminente exilio forzado a España…donde dicen está dando las ultimas…¿será?…¡Hasta de sus grandes amores piensa ventilar varios capítulos el galán del eterno copete!…Según sus detractores, su “matrimonio” con “La gaviota” fue solo un contrato como “Dama de compañía”…o sea ¿pura actuación?

*.-Con la supuesta y alegada ayuda del emporio televisivo del “catalogo” de talentos…exclusivo documento al que tuvo acceso EPN para buscar a su “first lady”…quería a Lucero, pero esta no se prestó para ese juego…en eso cae La gaviota, quien por ese entonces, promocionaba su culebrón “Destilando amor” con Eduardo Yáñez…y estaba recién divorciada del Güero Castro…aparentemente le gusto el contrato y firmo encantada.

*.-Donde una de las cláusulas de esa “carta documento” era que al final de ese sexenio firmarían el divorcio…#plop…#talcual…fue el contrato más jugoso que firmo la ex cuñada de la Chapiz Castro…Según los detractores de la ex primera pareja mexicana, en sus multiples viajes rentaban habitaciones duplex…“nada de nada”: juntos, pero no revueltos…cuartos adyacentes…tomados de la mano y besitos de labios solo para medios.

*.-La verdad, y lo que le consta a “mundo y Raymundo”, es que rayando los seis años de “casamiento” la actriz ya lucia hastiada de ese papel, no lo disimulaba y hasta trataba con desprecio a su consorte…videos que aun pululan en la web…el hombre con toda la pena del mundo disimulaba, pero ella ya estaba harta de seis años parodiando una falsa figura decorativa…#WTF….¿Cuantas parejas como ellos en nuestra society?

La pareja formada por Alessandro Del Vico y la hondureña Meihmy Chang se dio el “sí, quiero” en una emotiva ceremonia civil. El acto tuvo lugar en la Municipalidad XII, en Monteverde, Roma, con el icónico Coliseo Romano como testigo de fondo…Después de la ceremonia, los recién casados se trasladaron a Dal Cordaro, un restaurante histórico enclavado en los muros de Porta Portese, donde familiares y amigos cercanos los acompañaron para brindarles por su felicidad y desearles lo mejor… Anteriormente, la pareja había celebrado su compromiso en Angeli Gardens, en Honduras. La firma Acontecimientos, liderada por Lidabel y Scarleth Mena, se encargó de la coordinación y de transformar el espacio para crear una hermosa celebración. ¡Muchas felicidades a Meihmy nuestra catracha y al italiano Alessandro!

*.-Retomando a nuestra “gaviota”…la socialité viajera “alérgica” al super húmedo verano del Valle de Sula y que viaja buscando otoños de hemisferio en hemisferio…luego de sus vacaciones del Cono Sur, donde recorrió: Córdoba y Mendoza en Argentina, Uruguay y hasta Rio de Janeiro…a fines de septiembre voló a las “Uropas” donde su hijo, pero ella le advirtió que no la mantuviera en cautiverio en la aburrida Frankfurt.

*.-Ahí solo estuvo una semana y por estas fechas, ya recorre con sus nietas: Madrid y Barcelona…Este 2025 que ya pasaron los JJOO, quiere volver al Paris de sus amores: ya luce menos contaminado y juco que el año pasado…¡Quiere conocer Mónaco y Montecarlo!…#ohlala…para luego deslizarse a la bella Italia, donde la espera la Toscana y la Costa de Amalfi, con esos fabulosos paisajes…antes de regresar a Alemania, visitara Viena.

*.-.¿Viena como la Fromm o Viena como la Baide?…#ambas…porque las dos están preciosas…Piensa retornar a suelo catracho a mediados de noviembre, para ponerse a tono con su casa, que dejo más tapada que una monja, desde marzo…jijijiji: edredones y sabanas envolviendo: estufa, comedor, nevera, muebles, ETC…¡Que bárbara!…roperos, camas y chineros tapadisímos…¿Cómo la casa del terror?…¡Todo bien seguro!

*.-¿Cómo hace con las plagas?…porque, aunque uno procure higiene en su casa, nunca falta el vecino puerco que jamás fumiga, ni controla la peste que trasciende en el vecindario…nos pasó dos tips: si la casa esta deshabitada, como la deja ella por meses, rocía un buen chorro de amoniaco en cada desagüe de agua (alcantarilla, drenajes, resumidero, cloaca, coladera, internas o externas)…Baños, cuartos, cocina y pila…ETC.

*-Eso, unos minutos antes de salir y cerrar todas las puertas y ventanas, porque ese aroma es fuerte…PERO si la casa está habitada, su mejor plaguicida es la sal…¡Entre más gruesa mejor!…y sin albur…en cada uno de los desagües arriba citados…una vez a la semana, en la noche y antes de irse a la cama, cuando ya nadie use nada de eso…A la mañana siguiente, dejar correr el agua y que la sal purifique todo a su paso…¡Efectivísimo!

*.-Esa arroba de sal tortuga es una maravilla de económica para esos menesteres…una bolsita en cada drenaje interno y externo de casa y listo…dejarlo bien taponeado de sal…que se note y no dejar orificio a la vista…eso de andar fumigando con empresas, es caro, ineficaz y un desastre total…punto y aparte de la macaneada que se da la familia sacando y moviendo cachivaches…ni hablar de la peste que deja por días.

La junta directiva del Centro Cultural Sampedrano (CCS), encabezada por los miembros Miguel Melgar y John Steiner, su directora ejecutiva Francia Quintana, junto a las ejecutivas Karen Antúnez y Sully Cuellar, ofrecieron un ágape para reconocer la labor de los comunicadores de la ciudad…El evento se realizó en el Restaurante Sonora de Plaza Masdeval, un establecimiento reconocido por su especialidad en gastronomía mexicana y su ambiente agradable, como muestra de agradecimiento por la cobertura constante y el apoyo brindado a las actividades culturales de la institución. Los Comunicadores presentes: Hugo Díaz, Eddy Sarmiento, Francis Alemán y Samuel Romero.

*.-La Seca & La Meca quedaron “curadas” de espantos fumigando con empresas…con esos tips de “La Gaviota” hacen mantenimiento preventivo cada semana y con bajo costo…Nada de jates, cucarachas, gusanos locos ni arañas…¿Hasta arañas?…¡Arañas solo ellas!…jijijijiji…#tarantulas…¡Que te lean!…Ese par de perperas ya están más que listas para el venidero invierno lluvioso que este año azotara a granel en ambas costas del país.

*.-Además, de ellas, otros que andan bien hogareños son los Sagitario, haciendo “Feng Shui” en cada semana de luna menguante…para dejar esa casa “ready” de limpia, reparada y despejada para finales de noviembre…cuando le meterán pintura a sus espacios, antes de enchularla con el espíritu navideño en la primera semana de diciembre, con todas las bellezadas que nos ofrece Diunsa, en toda Honduras…¡Se van volando!

*.-A propósito de vecinos…me cuenta Vilma Atraca, que la mentada “Melcochita” anda “bajando” al vecindario más pudiente…de casa en casa y de negocio en negocio…para medio sufragar sus gastos excesivos…Se fue de guinda para Roatán con su mariachi “El Tulipán” y cría…¡Quien sabe con qué paquete turístico que la enjarana cada vez más!…luego no aguanta los cobradores, incluida renta…Alucinados y losers…¿cuántos así?

*.-Si de vacacionistas se trata…nos escribió “cierto” padre de la patria para confirmarnos que efectivamente, se está divorciando de la madre de sus crías y que se está “conociendo” con una compañera de bancada…#plop…con quien se fue de vacaciones a Cancún la semana pasada…o sea…¿Ella también se divorció de su galán?…Este año estaban más que felices, al menos así lucían en sus redes sociales…¡Cosas veredes!

*.-¿Desde cuándo les venimos diciendo que “político que no hace nada por su gente, se lo folla el karma”? y miren cuantos clavos o pernos están reventando por doquier…Desde que empezaron periodo hace cuatro años no hacen nada, solo escándalos…empezando por el ordenamiento urbano que nada cuesta: “esto va para acá, esto para allá y el resto para acuya”…evacuando y reordenando para descongestionar y se vea mejor.

*.-Si no hacen nada por lo “básico”, que no cuesta nada, no se diga por lo más complejo…se meten a camisones de once varas para ver de qué se lucran…hay que empezar por donde pasa la suegra, al menos, donde se mira y se mueve el mundazo…¡Que medio se vea bien el pueblo!…ordenado, aseado y transitable…pero ni eso…no se diga de obras sobre valoradas, con estructuras de espumilla carísimas que quien sabe, soporten las próximas lluvias…¡Esa será la prueba de fuego!…#yaveran.

La Orquesta Sinfónica Victoriano López puso un broche de oro a su gira por España con un concierto inolvidable en la Casa de Vacas del Parque El Retiro, en Madrid. El público, envuelto en un ambiente de arte e historia, vibró y sintió cada nota con el corazón… Esta exitosa presentación marca un hito en la celebración de los 80 años de legado musical de la Orquesta… Con pasión, disciplina y un profundo amor por la música, la Victoriano López ha llevado el nombre de Honduras a lo más alto en el escenario internacional.

*.-Y los que no quieren tener un pésimo nuevo año, son los signos de Acuario, Piscis y Aries…porque nuestros psíquicos ya les tienen los perfumes mejor aspectados, para la noche del 31 de diciembre y todo el 2026…según notas, familia olfativa y performance, por signo…ACUARIO: Todos de la saga Libre de YSL (EDT, EDP, Intense y Le Parfum)…Goddess de Burberry o su mejor clon el Angham de Lattafa y el siempre clasudo Mon Guerlain…para ellos, Libre les favorece y el Homme Ideal de Guerlain.

*.-Otros aromas bien aspectados para Acuario todo el 2026 son: Grape Soda de Lush, Violette EDP de Molinard, Azalea de Attar Collection, Rome de Bharara, Amethyst Haze de CH, Virilis de Paris Corner, V de Lush o Choco Violet de Mancera…Para PISCIS: Salaria de Giardini Benessere, Amber Oud Aqua Dubai de Al Haramain, Arabian Sky de Armaf, Azzaro Aqua Chrome, Versace Man Eau Fraiche, Marwa de Arabiyat Prestige, Club de Nuit Iconic de Armaf, Le Sel D’ Issey de Issey Miyake, Missoni Wave, Intimation de Emper, Truly Dazzling de Kate Spade y Sea God de Kalotinis.

*.-Cerramos con los “calentones” de ARIES, que este 2025 les fue muy bien, con los aromas recomendados el año pasado…para el 2026 les favorecen: La Bomba de CH, Latte di Cherry de New Notes, Angel Nova de Mugler, Ishq Red de Anfas, Irida Extrait de French Avenue, Amber Moda de Emper…Mayar Cherry Intense de Lattafa, Hawas Fire de Rasasi, Nitro Red de Dumont, MMM de Juliette has a gun, King of Arabia de Lattafa, Reyna de Maison Alhambra, Donna Extradose de Valentino Born in Roma.

¡Orgullo Catracho en Estados Unidos! Alejandra Fuentes, nuestra Miss Honduras Universe, ha sido nombrada Madrina del Desfile de la Hispanidad. ¡Se prepara para llevar el nombre y la cultura de Honduras a lo más alto en este importante evento en EE.UU.! …Alejandra no solo es una reina de belleza, sino que también se ha consolidado como una figura destacada en las relaciones internacionales y la representación juvenil a nivel global.

Sin dejar sus “bestseller” de éxito redondo como son: Yara Elixir de Lattafa, Rouge Smoking de BDK Perfumes y Red Tobacco de Mancera…¡De cábala total para Aries!…Hoy les dejamos para todos los gustos y presupuestos, si aquí no hay, encárguenlos a familia o amigos en la USA…apreciar notas y reseñas…¡Altamente recomendables para esos tres signos en el 2026…Hasta la próxima entrega mis amores, cuídense muchos amigos, los queremos en P”#$%&