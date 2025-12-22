domingo, diciembre 21, 2025

Harrison Ford recibirá premio a la trayectoria del Sindicato de actores de Hollywood

Harrison Ford recibirá el gran homenaje del sindicato de actores de Hollywood.

El principal sindicato de actores de Hollywood, SAG-AFTRA, anunció este jueves que honrará la trayectoria de Harrison Ford durante la 61ª edición de los Premios del Sindicato de Actores, ceremonia que se llevará a cabo el próximo 1 de marzo en Los Ángeles. El galardón reconoce una carrera que ha marcado profundamente la historia del cine y la cultura popular a nivel mundial.

Una figura clave de la cultura popular

En palabras de su presidente, Sean Astin, Ford es: “una presencia singular en la vida estadounidense”, cuyos personajes icónicos han dejado una huella imborrable en el arte cinematográfico. El sindicato destacó su pasión constante por la actuación y la manera en que su trabajo ha trascendido generaciones, convirtiéndolo en una de las figuras más influyentes de Hollywood.

De ‘American Graffiti’ a héroe de generaciones

Con más de cinco décadas de carrera, Ford debutó en el cine con American Graffiti (1973), pero alcanzó el estrellato mundial en 1977 al interpretar a Han Solo en la saga Star Wars. En 1981 consolidó su legado al dar vida al legendario arqueólogo de Indiana Jones, personaje que se convirtió en uno de los más reconocibles de la historia del cine.

Más allá de la actuación

El intérprete estadounidense ha sido también un destacado defensor ambiental y humanitario, “sirviendo como vicepresidente de Conservation International y prestando su voz a los esfuerzos globales de conservación a través de EarthShare, Restore Hetch Hetchy y la serie documental centrada en el clima Years of Living Dangerously, destacó SAG-AFTRA.

Los Premios del Sindicato de Actores de EE.UU. reconocen anualmente las actuaciones cinematográficas y televisivas más destacadas del curso anterior, después de una votación en la que pueden participar los 160.000 miembros que integran esta institución.

Junto a los Óscar, los Globos de Oro y los Critics Choice, los SAG Awards suponen una de las citas más señaladas de la temporada de galardones de Hollywood.

Con información de agencias

