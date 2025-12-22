Gavilla Awards 2025: Broche de oro al año y estreno oficial de la camisa Colonial 2026

San Pedro Sula. – La Gavilla Running Club, en conjunto con Supermercados Colonial, realizaron el pasado sábado 20 de diciembre los Gavilla Awards 2025, un evento que marca el cierre de actividades del año para la comunidad runner y reconoce a los atletas que han sido parte activa del movimiento durante 2025. Premiando a los más de 40 maratonistas que participaron en diversas maratones a nivel global representando no solo al club de runners La Gavilla Colonial, sino que a Honduras.

Dentro de las maratones internacionales que fueron representadas se encuentra: Australia, Alemania, Estados Unidos, Colombia, Panamá, México y la Maratón del Atlántico que se realiza los meses de noviembre – diciembre en nuestro país.

Se realizaron otras premiaciones a través de votaciones como el mejor grupo de hidratación, el personaje más servicial entre otros, para promover y destacar los valores que hacen la diferencia a la interno del club de runners.

El evento tuvo lugar en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Salón Forjadores, en un ambiente de gala preparado para destacar los logros del 2025.

Se destaco a las marcas que también apoyan al club de forma anual: Laboratorio Bioclinico Ortega, Reward, Italo junto a la presentación de la marca Sportline que a partir de la fecha se suma como patrocinador del club.

Agradeciendo también a las otras marcas que se sumaron para hacer posible el evento de cierre del 2025: Sycom, Shanti, Allas y Joyería Joly.

Francisco Pereira, gerente de mercadeo de Supermercados Colonial, presentó la nueva camiseta que el Gavilla Running Club lucirá durante la temporada 2026.

Durante la noche se presento la nueva camisa Colonial 2026, junto con una vista preliminar de las iniciativas, programas y actividades que Supermercados Colonial y La Gavilla impulsan para fortalecer la participación de corredores en el 2026.

En nombre de Supermercados Colonial creemos en comunidades más sanas y activas. Por eso apoyamos el deporte y, especialmente, el running, como un motor de bienestar, disciplina y unión. Para este 2026, Seguimos presente, impulsando hábitos que transforman vidas.