UTH y Optimus Card expanden su red de beneficios con la incorporación de Beauty Market Supply

San Pedro Sula. – La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y Optimus Card continúa expandiendo su red de beneficios exclusivos para su comunidad. En un acto oficial, la institución suscribió una importante alianza con la reconocida cadena de tiendas de cuidado personal, Beauty Market Supply.

Ricardo Rivera (OptimusCard), Lic. Vera Vásquez (Multiplaza) y Lic. William Reyes, (Beauty Market).

A través de este convenio, todos los miembros del programa Optimus Card gozarán de un 15% de descuento en sus compras en todas las sucursales de Beauty Market Supply a nivel nacional. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a productos de cuidado profesional, fortaleciendo el bienestar de los estudiantes, docentes y colaboradores de la universidad.

William Reyes gerente de Beauty Market mientras firma el convenio.

El evento de formalización tuvo lugar en la tienda de Beauty Market Supply ubicada en Mall Multiplaza, San Pedro Sula. El acuerdo fue ratificado por: Ricardo Rivera, Gerente Comercial de Optimus Card y William Reyes, Gerente de Beauty Market Supply.

Esta colaboración estratégica tiene como propósito central estrechar los lazos comerciales entre ambas organizaciones y diversificar las opciones de ahorro para los portadores de la tarjeta de beneficios de UTH. Con esta suma, la Optimus Card se consolida como una herramienta de valor agregado que impacta positivamente en la economía de la comunidad universitaria y el público en general que forma parte del programa.