Chicha y Limón martes 23 de de diciembre de 2025

CORAZON DE ORO!!…Llego la Navidad y el país aun sin presidente…#insolito…Salvita:´los ojos del mundo están puestos en Honduras´…hasta en eso somos únicos…Amoblare llego para quedarse en el buen gusto de los sampedranos…Imágenes de la graduación de La Salle…La UTH con Optimus Card anda ´soplando´ con más alianzas estratégicas…Onomásticos de gente quick, entre ellas Mirna Carrión…Tips, cotilleos y más…¡Empieza el cacaraqueo!

Abrimos boca con Shoe Gallery…la boutique más chic de la ciudad abrió sus puertas una fresca tarde de diciembre para la presentación de la colección otoño invierno de la firma Desigual…su clientas de siempre se avocaron a este cóctel de tendencias, donde se apreciaron las ultimas piezas de la marca que llego para quedarse en las damas del Valle de Sula… Janira Tábora anfitriona del evento, en colaboración con Charlotte Guzmán, Graciela Nieto, Cynthia Enamorado y Sophia Bedrossian, fungieron como excelsas invitadas del cóctel de moda, delicatessen y jazz…porque los asistentes disfrutaron de lo último del gourmet gracias a Vía Nova…brindaron por los éxitos de Shoe Gallery, quien lleva doce años de exitosas operaciones en la city con Desigual.

*.-Desde 2013, Shoe Gallery mantiene su posición como referente de la moda internacional en Honduras al ser el distribuidor exclusivo de la marca, garantizando una curaduría de alto nivel para su clientela…La experiencia fue complementada por una selecta propuesta de vinos y tapas a cargo de Vía Nova y música jazz en vivo, logrando una síntesis perfecta entre moda, arte y buen gusto.

*.-Siguiendo con notas de estilo…la tienda Amoblare sigue facturando como pan caliente, su amplia propuesta de muebles, de diseño y manufactura catracha pero con calidad internacional…diseños novedosos, chic y a excelentes precios…nos encantan los conjuntos en tonos neutros en perfecto contraste armonioso con tonos yang de acabados naturales.

*.-En Amoblare encentran colecciones completas para: Sala, Comedor, Dormitorio, Cocina y otros espacios del hogar…Además de la producción local, la tienda complementa su inventario con muebles importados y una extensa selección de artículos para decoración de interiores, proporcionando soluciones integrales para el diseño del hogar…Están en la 10 calle de la Col. Sitraunah, antiguo bulevar Mackey…y en todas las redes con excelentes financiamientos.

*.-Unas gráficas que siguen rompiendo las redes sociales son las de la graduación del prestigiado instituto La Salle…donde los chicos y chicas de la Clase XXV brindaron con champagne por la culminación de sus estudios de secundaria…media vida juntos como compañeros de clase y cuasi hermanos…lucieron elegantísimos con las últimas tendencias de la moda formal y gala, de renombradas boutiques de la ciudad…Éxito chicos.

*.-Mas que listos y capacitados para emprender su negocio propio o seguir estudios superiores, donde brillan por su clase, liderazgo y excelencia académica…los lasallistas sobresalen donde llegan, porque en su colegio les imparten las bases para arrancar estudios universitarios…ya van Guillette…La Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) los espera con propuestas de vanguardia y pensum acorde a estos times.

*.-Un lasallista se distingue en la universidad donde estudie, tanto por su porte, personalidad, educación y capacidad intelectual…no hay asignatura que los asuste, porque ya llevan bases sobre ella, simplemente llegan a reforzar lo que aprendieron en su colegio…así es que aprueban ipso facto y con honores la materia que les pongan…super adaptados al sistema que sea…y se llevan de maravilla con compañeros y docentes…#claseaparte.

Quien no para de abrir finos obsequios de Zared Joyeros y Almacenes El Récord es la especial y elegante dama Melania Barahona de Palada…unos regalos por Navidad y otros por su cumpleaños…En el 2023 la esposa del Ing. Wilmer Palada departió en glamurosa fiesta sello Intercontinental con sus guapísimos hijos Ana Paola, Brenda y Wilmer Jr…¡Que sigan esos brindis Mon Cherie!…¡Los vecinos de Merendón Hills se unen a la fiesta!

*.-Un ágape en tendencia estos días, fue la íntima, pero muy elegante celebración de cumpleaños del empresario Luis Morales…brindis planeado, organizado y montado por su bella esposa Dina Rivas, con ese particular buen gusto que la define…Dina no estuvo solo en esa actividad familiar, porque su linda hija Leonela le echo la mano en la decoración del recinto, quien también celebro su cumple en días recientes.

*.-En plena víspera navideña…soplo las velitas de su pastel la encantadora matrona, doña Thelma de Jaar…rodeada del amor que le profesan todo el año sus hijos, nietos y el resto de la familia Jaar…que convergieron en su residencia para congratular a la matriarca…Juana, Sinnia, Lutfy, Juan y la bella Tania Guzmán de Jaar, con sus respectivos hijos, consintieron a doña Thelma solo como ella se merece…¡Muchos años más de vida!

*.-Este fin de semana arrancan brindis de cumpleaños las encantadoras damas: Giselle Matamala, Victoria Alejandra Pineda, Carmencita Chahín, Ester Marlene Amaya y Belinda Fernández Leiva…Iniciando año nuevo, siguen celebrando: María Eugenia Canahuati de Handal y doña Norma Facusse de Kattán…suegra de la bella Lorena Handal…Bendito entre ellas, el reconocido y visionario empresario don Roger Valladares, quien luego de las 12 campanadas de fin de año, arranca su fiesta de onomástico.

*.-Muchas felicitaciones y muestras de cariño, recibió la gentil dama Martha Briceño Gallo, por su cumpleaños…familiares y amistades se hicieron presentes en Arte Fiesta para festejarla como ella se merece…Bendiciones Martha y a seguir brindando por más éxitos.

*.-El cotizado mesón de comida italiana Hasta La Pasta, cerró sus puertas para un ágape familiar: el onomástico de la bella Claudia Carolina Colindres Cueva…La Dama de las 4C se vio finamente congratulada por su esposo Carlos Pineda Mahchi, su madre Carolina y los Picciotto-Alvarez …¡Muchas felicidades Mon Cherie!

La carismática comunicadora Tatiana Paz Morel, Directora de Comunicaciones de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, agrega una vuelta más al sol este 24 de diciembre…en su día de días se verá consentida por su familia y compañeros de la CCIC, que arranca con la celebración de su cumpleaños y luego a darle la bienvenida a la Navidad.

*.-Este 29 de diciembre…aquilatan su segundo año de casados Omar Paz y Diamantina Sevilla Manzanares…enlazados en el templo San Vicente de Paul con recepción post boda en el Salón VIP de Angeli Gardens…donde Lidabel y Scarleth Mena de Acontecimientos coordinaron y decoraron con esmero está idílica unión repleta de detalles…¡Benditas Bodas de Algodón!

*.-Otras “Bodas de Algodón” son las que celebran Luis Quiroz y Lenny Díaz…ceremonia eclesiástica celebrada en la Iglesia San Carlos Borromeo de Choloma y recepción en el Hotel Clarión…donde Acontecimientos.hn decoro en tonos ivory, golden & sage … Jorge Torres con la amenización musical puso a todos a bailar de principio a fin…Maritza’s Bakery se esmeró con una monumental tarta de tres niveles…Muchos años más de amor para Luis y Lenny Diaz-Quiroz.

*.-Los jóvenes Alexander Acosta y Valeria Pinto, brindan por sus ´´Bodas de Papel´´…unidos un 28 de diciembre del 2024 en la Iglesia Santa Cruz de la Colonia Tara y posterior banquete nupcial en uno de salones del Club Hondureño Árabe… Lidabel y Scarleth Mena de Acontecimientos ultimaron cada detalle de esta linda boda…Bendito hogar Acosta Pinto.

*.-Recién desempacado de las ferias de Comayagua y Juticalpa, donde sus laboriosos habitantes honraron a la santísima Virgen de la Inmaculada Concepción, regresa a este su oasis de solaz esparcimiento Grimorio…de punta en blanco con atuendos de Lacoste adquiridos en Almacenes El Récord…y con su tarjeta de puntos canjeo el “Doble Suero de Clarins”…Nuestro amigo nos convida tamalones y postres de Panadería y Repostería Moderna…con ventas récord de temporada…#ricoricorico.

*.-Esa joya de la cosmética mundial le dura un año completo y hasta mas…porque solo usa una gota, a doble chorrito y sin albur, dos veces a la semana…luego de la afeitada, exfoliación e hidratación intensiva con su respectivo tónico…el resto de días usa la crema de colágeno de la misma firma…¡Con razón luce como el rostro de Erik Chavarría, quien este fin de semana esta de plácemes y más realizado que nunca!…¡Súper año galán!

*.-El clan Carrión es otro que ya celebra en grande…y por partida doble, tanto la Navidad como el onomástico de Mirna Carrión…mi estimada amiga empieza a celebrar después de las 12 del 24…en las primeras horas de la Natividad…porque cumple el mero 25…Toda la dinastía reunida en casa de don Vicente y doña Paquita, agradeciendo siempre al Creador.

Daniel Umaña y Luz González, unieron sus vidas en una emotiva celebración. El enlace civil fue oficiado por la abogada Johana Chinchilla, mientras que la bendición espiritual estuvo a cargo del anciano Geovany Bu, de la Iglesia Ebenezer…Los salones Sampedro del Hotel Copantl fue el escenario perfecto para la recepción, la cual lució una exquisita decoración en tonos rosa nude, ivory y dorado, creada por Lidabel y Scarleth Mena de la firma Acontecimientos, la hermosa tarta fue creación de Maritza’s Bakery… La ornamentación destacó por su mezcla de rosas, lisiantus, astromelias y hortensias con abundantes follajes…Los invitados, entre ellos sus hijos Daniel y Eduardo, familiares y amigos de diversas ciudades del país, disfrutaron de la memorable celebración. ¡Muchas felicidades al nuevo matrimonio!

*.-Nuestro psíquico de cabecera celebro su onomástico en Juticalpa, comiendo rico, fresco y abundante: del campo a la mesa…y brindando con vino de coyol…también nos obsequia una canasta gourmet de El Colonial, con delicatesen importadas…frutas y fiambres de temporada…nos saluda con tronados besitos con aroma a Santal Sugar de Lorga Parfums…el sándalo que todo Sagitario requiere para el 2026…¡Les va a ir de maravilla!

*.-Mientras Petra reparte y comparte las canastas gourmet de Supermercados Colonial, para que Dios nos dé más, pasamos al living por cortesía de Amoblare…para que Grimorio nos ponga al tanto con los astros y demás tips para cerrar con éxito este año y abrirnos a un nuevo ciclo repleto de sorpresas: 2026, Año de Cambios y Reemplazos…en todo mis vidas: política, arte, diplomacia, empresariado y hasta barracas.

*.-Mi amigo arranca con su amiga la luna gatuna, que sigue en fase nueva, ideal para todo tipo de trámites legales, alianzas, asociaciones, créditos mudanzas, viajes, expansión, ETC…en especial para los que piensan emprender a inicios del 2026…arreglen todo lo que puedan estas dos últimas semanas del año, para arrancar de lleno en enero…#suerte.

*.-El sol ya ilumina a Capricornio desde el pasado domingo, cuando también se dio el “solsticio de invierno” en el hemisferio norte…los “Capri” que ya cumplieron años empiezan a ver cómo les baja la marea: todo se alinea y acomoda con el influjo de la luz solar…el resto de “Capri” con mucha paciencia, porque sabemos que se deprimen por estas fechas.

*.Grimorio nos recuerda los tips de fin de año…El miércoles 31…es uno de los días más importantes del año para depurar todo tipo de energías en casa, oficina, changarro y demás empresas… con eso del inventario de cierre, aprovechen para que su gente deje nítidos esos espacios este fin de año… Mientras que, en la casa, todas las áreas son clave, pero más aún: cocina, alacena, nevera, bodegas de cachivaches y recámara…¡A reparar o reponer todo lo dañado o en mal estado!

Con un estilo regio y sofisticado, María José Pinto cautivó las miradas durante la gala de graduación del Instituto La Salle, celebrando con éxito este importante triunfo académico.

*.-Ese templo de casa siempre impecable para fin de año…por dentro y por fuera…a mover: chineros, libreros, roperos, escritorios, nevera, muebles de cocina…esos “Tibets” que jamás mueven en el año y donde nunca entra la escoba…A “chainear” hornos, vidrios, cerámicas y hasta espejos…a mover esas energías estancadas y polvorientas…Luego rociar en rincones spray de lavanda: una onza de esa maravilla bien diluida en full alcohol y voila en el atomizador…¡Esquina por esquina de piso a techo!

*.-Todo lo anterior transmutando en pleno día 31…porque en el primero de enero es otro spray: mandarina…igual una onza diluida en full alcohol, se buscan un buen atomizador y el mismo procedimiento anterior: esquina por esquina y de piso a techo, en todos los espacios de la casa…¡dinero, prosperidad y abundancia siempre en su hogar todo el año!…”La buena vida es de quien trabaja sus energías” ¡2026: año duro!

*.-Tienen una semana para poner esa casa al 100, en orden y limpieza de espacios…y sacudir esa decoración navideña que enchula su home más si la pusieron en noviembre… Es tiempo de revisar la alacena y ver si tienen “lo básico” para arrancar Año Nuevo: ya saben que lo mejor en calidad y precios lo encuentran en Supermercados Colonial…¿La mejor fecha para reordenar?…¡31 de diciembre y todo bien estibado en orden divino!

*.-De hecho, los gurús en Feng Shui no recomiendan gastar, ni enjaranarse los primeros 12 días del año nuevo…y menos con tarjetas de crédito…solo lo básico en peajes y gasolina…peor con Plutón en Acuario y Júpiter retrogrado en Cáncer: todo gasto excesivo esta karmaticamente prohibido los primeros 12 días del 2026…¡A moverse y gastar lo necesario!

*.-Esta semana depurar minuciosamente: curios, chineros, roperos y demás armarios…esa cama sin ninguna chancla o tacones polvosos debajo de ellas y peor aún: esas alfombras o toallas apestando a “tuje”…A lavar TODO la mañana del 31 con los productos TIDE / GAIN que nos ofrecen nuestros amigos de Supermercados Colonial…¿Desde cuándo data esa mantelería, cortinajes y demás ropa de cama puesta?…De muy mal agüero recibir año con ropa sucia dentro de casa…¡Presagia pestes!…#alm…#alv.

Radiante y llena de distinción: así lució Ana Sofia Aguilar en la gran noche de graduación del Instituto La Salle. La joven destacó por su elegancia en una velada inolvidable.

*.-El consabido manguerazo en ventanales, jardines y paredes exteriores jamás debe de faltar el ultimo de cada mes…más aun la tarde del 31 de diciembre…para lavar o ahuyentar: deudas, jaranas, pestes, penas, duelos, carencia, ETC…y todo lo negativo que les paso en el año viejo…DE PASO aprovechan la manguera para lavar el carro: otro de los epicentros de energía…porque según como tengan ese carro por fuera y por dentro, así estarán sus caminos en la calle…¡Fuera de paja!…¡En la calle pasa de todo!

*.-Con su templo de hogar en orden divino…la tarde-noche del 31 se estila armonizar los espacios con aromaterapia, con esas esencias eléctricas que encontramos en supermercados y las mismas que nos ofrece la familia Lara-Soto en Mac Del…Idem esas velas aromáticas que hallamos en Diunsa Eleganza y online…Tom Ford, Ormonde Jayne, Rituals, Loewe, Diptyque y Jo Malone…Y colocar arreglos de flores y frutas naturales de temporada.

*.-Hay gente-escrito sea de paso-que maneja un chiquero y medio en ese carro…por fuera, se mira full lujo y ostentación, pero por dentro…#santisimo…un tiradero y tufo de todo, adelante y atrás…a veces no dejan lugar ni para sentarse…y en lugar de recoger, botar y ordenar, lo avientan donde caiga y quepa…jijijiji…Y así pasan los días, semanas y hasta año, cargando un corral por carro…¡Varios lo garran hasta de motel!…#lol.

*.-Por eso les pasa “cada cosa” en la calle, en especial en esos bulevares de Dios, cuando se topan con cada “bestia” del volante…de miedo total…el carro, además de reflejar la personalidad del dueño, proyecta su estilo de vida en casa…¿Cómo está el carro, está la casa?…#simon…eso deriva en: estancamiento, rechazo, olvido, carencias y hasta cierres…#WTF

*.-Ya saben la máxima de nuestros psíquicos: “como este la alacena, así estará su prosperidad…como este la nevera, así estará su peso…como este la sala, así estarán sus relaciones sociales…como este su recamará, así estará su relación sentimental…y como este su carro, así estarán sus caminos”…Todo en higiene y orden divino…Sin gente: cizañera, interesada, melodramática, sapa, falsa, abusiva, narcisista y mal vibrosa…¡Ni en persona y mucho menos en redes sociales!…#drenan.

Berenice Mejía lució sencillamente espectacular en su gala de graduación de La Salle. Una noche de celebración donde su brillo propio fue el protagonista.

*.-Nuestros psíquicos andan Guillette en línea, despupusados viendo todo lo que nos trae el 2026…ciclo de renovarse en todo, un 2026 que suma 10 y este 1…inicio total de nuevos ciclos, periodo de reinventarse con nuevos brillos…un 2026 donde los meses más intensos serán enero y octubre…con el arcano mayor de La Rueda de La Fortuna cabalgando los doce meses…año de ´´cambios y reemplazos´´ en todos sus doce meses…#WAO.

*.-Bienaventurados los bien nacidos en fechas: 1, 10, 19 y 28…de los años que sean, porque en el 2026 les irá fabuloso emprendiendo en esas fechas o firmando alianzas, asociaciones, compras y hasta mudanzas…y si nacieron en enero u octubre, ni se diga…A “mi amigo” le espera un gran año, “si y solo si” controla su carácter con una buena dosis de clase…#ojo.

*.-El cambio se impone en todos los ámbitos…política, arte, realeza, deporte, medios de comunicación, ETC…el ´´quítate tu para ponerme yo´´ como reza aquella rola, será el pan nuestro de cada día…y nuestro nuevo gobierno no será la excepción…rotación continua en secretarias de estado, barracas, chepos, política exterior, ETC…serruchadas de piso a la orden de los doce meses, con sonados escándalos mediáticos…#santisimo.

*.-Un 2026 repleto de cambios, novedades y transformaciones de todo tipo…los signos mejor aspectados serán los del elemento agua…Cáncer, Piscis y Escorpión…idem dos del elemento fuego como Leo y Sagitario…cambios que coinciden con el Año Nuevo Chino del Caballo de Fuego, que inicia el venidero 17 de febrero…pronto comentamos que trae.

*.-El 2026 es un punto de inflexión histórico que lleva a reevaluar en forma total nuestra relación con el dinero, la seguridad y el poder…Un año que abre uno de los ciclos más potentes en décadas, con la conjunción de Saturno y Neptuno en Aries…¡El signo más “tocado” los doce meses!…#OMG….¡Un año completamente distinto a lo que hemos vivido!

*.-Esta conjunción ocurre cada 36 años y que se da en el 0º del signo de Aries, el punto de inicio del zodíaco, lo que marca el comienzo de un nuevo ciclo que contiene la totalidad de las posibilidades…Se trata de un nuevo renacimiento para ambos planetas, los dos se transformarán mutuamente y esa energía es la que va a imperar en nuestro ambiente.

Mía Daniela Arriaga durante su entrada triunfal a la gala del Instituto La Salle. La joven lució un atuendo regio que complementó perfectamente con la alegría de su graduación.

*.-Con el sol brillando en Capricornio…favorece altamente el sector laboral de Aries, a quienes reconocen con laureles su desempeño…para los arianos que buscan empleo apliquen en línea diario, estas dos semanas: desde HOY hasta el 2 de enero…a las 8:00 AM y 8:00 PM…en todas las empresas de su interés, porque en enero firman contrato…Lo requerirán.

*.-El nuevo año llega con una configuración astrológica que funciona como un quiebre…se describe como un movimiento que redefine estructuras económicas, dinámicas de poder y la relación con el dinero…se describe como un escenario donde se cae lo viejo, se aceleran los cambios tecnológicos y se vuelve imprescindible una mirada más madura sobre las finanzas vos…simulando un circo de cinco pistas…¡Me caigo y me levanto!

*.-La unión entre Saturno y Neptuno se produce el 20 de febrero de 2026, en el grado 0º de Aries y señala el fin de modelos financieros arcaicos y la caída de estructuras que ya no pueden sostenerse…este clima puede derivar en confusión generalizada y períodos de volatilidad…#WTF…¡Este encuentro planetario es el acontecimiento más importante en 50 años!

*.-Mientras todo eso sucederá en Aries, trastocando “indirectamente” a los signos aire: Acuario y Géminis…los signos de los dos máximos a la silla caliente de este país…sumado a que los acuarianos ya tienen a Plutón revoleándoles hasta la última célula de su ingeniosa anatomía…ya se imaginan la que nos espera en Honduras…”Papi ni se esperaba esto”.

La carismática comunicadora Lilian Mata luce sencillamente espectacular en estas festividades. Al cerrar este ciclo, Lilian describe el 2025 como un año de profundas bendiciones y una etapa de consolidación con grandes éxitos en su carrera profesional.

Como es habitual, cerramos con aromas…esas fragancias de cábala y éxito para los signos en el 2026…seguimos con más para Leo, uno de los grandes protagonistas del año nuevo…”ni se imaginan todo lo que les espera en el segundo semestre”…Aariz de Arabiyat, Cheirosa 59 de Sol de Janeiro, Jean Lowe Inmortal de Maison Alhambra, My Way de Armani, Anelo de Pernoire…Victoria de Lattafa, Charro Blanco de Nahualli y The Golden Hour de The Gate Fragrances…#save…Los queremos en P”#$%&