Festival del Mejor Tamal Catracho en San Pedro Sula

La progreseña Alma Sánchez conquista el primer lugar en el Festival del Mejor Tamal Catracho. / Fotos Cortesía.

San Pedro Sula. – El sabor y la tradición se dieron cita en el Festival del Mejor Tamal Catracho, un evento que reunió a familias y entusiastas de la cocina hondureña en torno a uno de nuestros platillos más emblemáticos.

La actividad, celebrada el pasado 20 de diciembre en el estacionamiento de Supermercados Colonial #3 (Salida a La Lima), permitió a los asistentes degustar la variada propuesta culinaria de los concursantes.

En esta edición, Alma Sánchez, originaria de El Progreso, se alzó con el primer lugar gracias al exquisito sabor y la calidad de su receta. El certamen también premió el talento de quienes obtuvieron el segundo y tercer puesto.

Con el respaldo de TelePaís, Pepsi y Supermercados Colonial, el festival reafirmó su compromiso con el talento local, consolidándose como un espacio vital para promover la cultura y el orgullo gastronómico de Honduras.

