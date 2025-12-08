Inter Miami, con Messi, se corona campeón de la MLS

El Inter Miami (equipo de Lionel Messi) se consagró campeón de la MLS por primera vez desde su fundación en 2018, tras ganarle 3-1 a Vancouver Whitecaps en una final explosiva. El partido tuvo de todo: un gol en contra de Édier Ocampo, festejos de Rodrigo De Paul y Tadeo Allende, y un empate transitorio de Ali Ahmed. Fue la despedida del fútbol profesional para dos históricos: Jordi Alba y Sergio Busquets.

Messi volvió a ser el protagonista central. Con 38 años y en modo MVP, lideró a Las Garzas hacia su título número 47 (el jugador más ganador de la historia) y demostró que su vigencia sigue intacta a meses del Mundial 2026. Después de una temporada regular dominante, una postemporada brillante y un nivel que arrasó en Estados Unidos, el 10 se apoderó una vez más de todos los flashes.

El rosarino cerró los playoffs con números de videojuego: 6 goles y 9 asistencias. Coronó así su cuarto título en Miami, tras la Leagues Cup 2023, la Supporters’ Shield 2024 y la reciente Conferencia Este. Antes de su llegada, el club no había levantado nunca un trofeo. Actualmente, es campeón de la MLS.

Parte clave del éxito fue la “armada argentina”: Javier Mascherano como DT, De Paul manejando el mediocampo, Allende como gran revelación con 9 goles en la postemporada y una larga lista de compatriotas que completaron un plantel bien nacional. Del otro lado, Vancouver tuvo sus figuras (como Thomas Müller y Andrés Cubas), pero terminó sucumbiendo ante la superioridad del equipo rosa.

Con este título histórico, Inter Miami sella su clasificación a la ConcaChampions 2026 y también disputará la Campeones Cup contra el campeón de la Liga MX. Messi, una vez más, lo hizo: transformó a un club sin historia en un campeón inesperado pero irresistible.

