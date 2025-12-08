Elecciones Honduras: El Consejo Nacional Electoral anuncia que se reinicia el escrutinio

Tegucigalpa.- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, anunció este domingo que se «reinicia de inmediato» el escrutinio de las elecciones generales que se celebraron el pasado 30 de noviembre, detenido desde el viernes por fallas técnicas.

«En suma, se reinicia de inmediato en los próximos minutos la divulgación una vez que se hayan cumplido los últimos acciones técnicas de la empresa (que lleva el escrutinio), con la auditoría externa, y el personal está a la espera para poder reiniciarla», subrayó Hall en una declaración, acompañada de la consejera Cossette López.

Agregó que el día de las elecciones, «a pesar de todos los presagios, Honduras dio un maravilloso ejemplo» y que el CNE se mantiene y se mantendrá firme hasta el último momento el proceso, que se producirá con la declaratoria oficial de resultados».

Fallas en escrutinio revelan fragilidad del sistema electoral

Las fallas en el escrutinio evidencian la fragilidad del sistema electoral del país, señalaron este domingo analistas consultados por EFE, que urgieron a impulsar reformas que fortalezcan los órganos electorales y se apruebe la segunda vuelta en las futuras contiendas.

Según informó el sábado la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, la paralización del conteo de votos desde el viernes pasado se debe a «problemas técnicos ajenos al pleno».

Para el analista Rodolfo Dumas, la suspensión del escrutinio «no abona en nada» a la incertidumbre que vive Honduras

ante la ausencia de un presidente electo, aunque confió en que la situación se resuelva hacia finales de la próxima semana.

El resultado preliminar es «bastante estrecho» para declarar un ganador», señaló Dumas, resaltando el «comportamiento cívico ejemplar» de los votantes, que acudieron «de forma pacífica y ordenada».

«El pueblo cumplió, ahora le corresponde no sólo a los partidos políticos, sino también a la institucionalidad completar este proceso de manera satisfactoria», enfatizó.

El analista instó a aprobar un paquete de reformas que incluya la modernización del CNE y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), así como la incorporación de la segunda vuelta electoral, un mecanismo que, según él, permitiría procesos «más ordenados» y mayor tranquilidad en las contiendas cerradas.

Mientras el ente electoral sigue sin activar el escrutinio, el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre, de izquierda) presentó el sábado, a través de un apoderado legal, una acción de «nulidad administrativa» contra el conteo presidencial, alegando irregularidades vinculadas al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y cuestionando la integridad del proceso.

Resultados preliminares de las elecciones de Honduras

Los resultados preliminares del CNE muestran un estrecho margen entre Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, quien es respaldado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, con el 40,19 % de los votos (1.132.321), y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ambos conservadores, con el 39,49 % (1.112.570 votos), tras el escrutinio del 80,02 % de las actas.

Un escrutinio independiente del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), con el 92 % de las actas, confirma la ventaja de Asfura sobre Nasralla: 39,43 % frente a 37,97 %, en un país donde no existe la segunda vuelta y el ganador es quien obtiene más votos.

Rixi Moncada, candidata presidencial de Libre, quien no se ha dado por vencida pese a que los resultados oficiales preliminares no le favorecen, con el 19,30 % de los votos (543.675), busca suceder a la presidenta del país, Xiomara Castro.

Con información de EFE