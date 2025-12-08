“Estilos Convergentes”: José Ramos inaugura colorida exposición en el Centro Cultural Sampedrano

San Pedro Sula. – La Galería Colibrí del Centro Cultural Sampedrano (CCS) dio inicio a un viaje visual inolvidable con la inauguración de la exposición pictórica “Estilos Convergentes”, del reconocido pintor hondureño José Ramos. El evento se celebró la noche del 4 de diciembre, marcando un hito en la agenda cultural de la ciudad.

Los “Estilos Convergentes” de José Ramos llegan al Centro Cultural Sampedrano.

La muestra es un testimonio de la diversidad creativa de Ramos, albergando un total de 20 piezas individuales y un impactante mosaico de 25 partes, todas forman parte de sus aclamadas series de emperatrices, princesas, caribeñas y guardianes urbanos, que destacan por su uso audaz del color y la forma.

Víctor Manuel Rodríguez miembro de la junta directiva del CCS, ofreció la bienvenida.

La ceremonia de apertura contó con la presencia y palabras de bienvenida del Licenciado Víctor Manuel Rodríguez, miembro de la junta directiva del CCS, quien elogió la calidad y el significado de la obra de Ramos. Seguidamente, el artista tomó la palabra para compartir con el público la inspiración detrás de “Estilos Convergentes”.

El artista del pincel José Ramos .

Nacido en 1970 en Tela, en la costa caribeña de Honduras, José Ramos es un ejemplo de talento innato. Su vocación artística se manifestó precozmente, al punto de que, a los 9 años, sus compañeros preferían quedarse durante el recreo para que él les hiciera retratos.

El talentoso artista José Ramos presenta su muestra “Estilos Convergentes”.

Aunque inició su camino en el arte de forma autodidacta, complementó su formación con diversos cursos y talleres. Un dato fascinante en su desarrollo es la influencia de dos gigantes artísticos con estilos diametralmente opuestos: Pablo Picasso y Leonardo Da Vinci. Esta dualidad de la riqueza plástica es, precisamente, lo que le ha permitido a Ramos crear una visión única y sus propios “Estilos Convergentes”. Sus primeros cuadros datan de 1988.

Emperatrices, caribeñas y guardianes urbanos: José Ramos expone su serie en el CCS.

“Estilos Convergentes” se presenta como una oportunidad imperdible para apreciar el arte contemporáneo hondureño. La entrada a la Galería Colibrí es gratuita y estará disponible hasta el 20 de diciembre de 2025, y posteriormente del 05 al 16 de enero 2026. La exposición puede ser visitada en horario de oficina en las instalaciones del Centro Cultural Sampedrano.

