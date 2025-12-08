lunes, diciembre 8, 2025

Katy Perry y Justin Trudeau hacen público su noviazgo compartiendo fotografías en redes sociales

Katy Perry confirma su relación con Justin Trudeau mediante un emotivo post en Instagram.|

Aunque ya llevan meses como pareja, la relación sentimental entre el exprimer ministro de Canadá Justin Trudeau y la cantante estadounidense Katy Perry está ya consolidada.

Por si alguien tenía aún dudas, la artista californiana ha compartido varias fotos en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene la increíble cifra de 202 millones de seguidores, en las que posa junto a su nuevo novio.

Perry compartió un selfie de ella y Trudeau abrazándose mientras paseaban juntos por un parque en su reciente viaje a Tokio. La foto era parte de un álbum que también incluye un vídeo en blanco y negro de la cantante probando uni (erizo de mar) por primera vez mientras Trudeau la miraba arrobado.

Los rumores de noviazgo surgieron por primera vez en julio, después de la ruptura de Katy Perry con el actor británico Orlando Bloom, con quien tiene una hija de cinco años de edad.

Después de semanas de especulaciones, Perry y Trudeau hicieron su debut oficial como pareja en septiembre en París, saliendo de la mano de un restaurante de la capital francesa.

Por su parte, Justin Trudeau y su exesposa Sophie Grégoire se separaron en 2023; son padres de sus hijos Xavier, de 18 años, y Hadrien, de 11, así como de su hija Ella-Grace Margaret, de 16.

Fuente: 20 minutos 

Inter Miami, con Messi, se corona campeón de la MLS
