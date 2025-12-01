La generación 2025 de Saint Peter’s Academy celebra su graduación con una gala inolvidable

San Pedro Sula. – La Saint Peter’s Academy celebró el éxito de su Generación 2025 con una elegante gala de graduación que se convirtió en el evento social más destacado del pasado 21 de noviembre.

Alan Morales, Leonardo Romero, Marco Guzmán e Ian Zapata.

El exclusivo evento tuvo como telón de fondo los salones Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl, un escenario idóneo y elegantemente ataviado para concretar su especial festejo. La decoración, de temática invernal, enmarcó a la perfección el esperado acontecimiento estudiantil.

Sofia Funes y Eva Rodríguez.

Alyson Gámez y Viansy González.

Los 73 nuevos profesionales hicieron su entrada al salón a través del escenario principal, desfilando ante la mirada de sus orgullosos padres. Posteriormente, se reunieron en la pista central para protagonizar el emotivo y tradicional baile de graduación.

Olvin Rivera, Mario Quesada y José Morán.

Fernanda Aguilar y Laura Balwin.

Ellas, radiantes y bellas, lucieron sus mejores galas, mientras que ellos se mostraron elegantes y alegres, estelarizando una de las veladas más memorables de fin de año.

Lía Chávez, Julia Barahona y Gloria Canales.

Famer Rápalo y Génesis Irula.

La especial velada dispuso de las mezclas musicales de Oswaldo Salinas –DJ Luna–, quien se encargó de mantener el ambiente animado con su alegre repertorio de modernos y enérgicos ritmos, haciendo bailar a graduados e invitados hasta altas horas de la noche.

Keneth Ascencio, David Funes y José Daniel Zúniga.

Edith Duarte, María Hernández y María José Jerezano.

Miguel Ramírez y Erika Salinas.

Daniel García, Ricardo García y Mariela Aguiluz .

Erika Castellanos, Karol Montes, Eleyda Montes, Isabella Castellanos y Alice Medina.

Annie Hernández, con Abigail Campos, Joyce Bardales y Sofia Rodríguez.

María Hernández con sus amigas.