La gran noche azul imperial de Dilia Galeas en sus XV años

El sueño de XV de Dilia Galeas se vistió de azul en una noche mágica. / Foto Cortesía.

San Pedro Sula. – El 7 de noviembre fue la fecha elegida para el esperado debut social de Dilia Victoria Galeas Carrasco, una celebración que se distinguió por su emotividad y alegría. La quinceañera lució radiante y bellísima en un imponente vestido de color azul imperial, capturando todas las miradas mientras celebraba el inicio de su nueva etapa.

Los XV Años inolvidables de Dilia Galeas.

La amena fiesta fue un homenaje de amor ofrecido por sus orgullosos padres, David Galeas y Guadalupe Carrasco. Como anfitriones, se aseguraron de que cada detalle refleje la magnitud del momento, compartiendo su felicidad con las amistades juveniles y la familia extendida.

Dilia con su hermano y su madre.

El encuentro tuvo lugar en el salón Real del Hotel Maya Colonial, un espacio transformado por una decoración que seguía la tendencia floral en azul, envolviendo a los invitados en una atmósfera sofisticada. El refinado catering de la casa hotelera complementó la experiencia de esta noche inolvidable.

Dilia Galeas con su cortejo de damas.

Llena de felicidad por ver sus sueños de niña y adolescente superados, Dilia protagonizó el protocolo central. Desplegando su gracia y belleza juvenil, realzó el momento más emotivo de la noche: el cambio de zapatilla, la colocación de la tiara, la entrega de una joya y el vals. Al bailar su primer baile, la joven dio la bienvenida a un nuevo y maravilloso ciclo de su vida, marcando un hito que perdurará en la memoria de todos los presentes.

Carlos Andrés y Evelin Deras.
Karen Suárez, Karla Paz y Elsy Velázquez.
Gisela Rivera y Ariana Fúnez.
Dilcia pandilla y Astrid Lobo.
Enyeln Gómez, Angeline Acosta y Helen Méndez.
Cortejo de floristas.

