domingo, diciembre 14, 2025

Top 5

Más Noticias

La premio Nobel iraní, en paradero desconocido y sin acceso a abogados tras su detención

Internacionales
El Diario HN
Autor: El Diario HN
2 min.
La premio Nobel iraní Narges Mohammadi. / Foto EFE

Teherán.- La premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi sigue en paradero desconocido dos días después de su arresto durante un acto fúnebre en la ciudad nororiental de Mashad, y no ha tenido acceso a abogado ni a llamadas telefónicas, informó este domingo la Fundación Narges.

“Después de casi 48 horas sin información sobre el paradero o la condición de Mohammadi, la Fundación Narges ha sabido, por fuentes confiables, que su caso ha sido remitido a la sección 902 de la División de Investigación de la Fiscalía Revolucionaria de Mashad”, indicó la Fundación gestionada por la familia de Mohammadi en París, citando a “fuentes fiables”.

Asimismo, reportó que se han presentado cargos de “reunión y conspiración contra la seguridad nacional” contra Mohammadi y los activistas también detenidos, Sepideh Qolian y Javad Alikordi, hermano del abogado de derechos humanos Khosrow Alikordi, quien fue hallado muerto la semana pasada en su oficina.

La Fundación Narges expresó su “profunda preocupación” por el bienestar físico y psicológico de todos los detenidos y pidió a las autoridades iraníes su “liberación inmediata e incondicional”, así como garantizarles el acceso inmediato a atención médica, asistencia legal y comunicación con sus familiares.

El fiscal de Mashad, Hassan Hemmati-Far, anunció ayer que un total de 39 personas fueron arrestadas durante el acto fúnebre de Khosrow Alikordi el viernes y que se encuentran bajo custodia “en un centro de detención legal y con pleno respeto a los derechos ciudadanos”.

El funcionario judicial acusó a Mohammadi, Qolian y Alikordi de realizar declaraciones “provocadoras” durante la ceremonia y de alentar cánticos que “alteraron el orden público”.

Según videos publicados en la cuenta de X de la Nobel de la Paz 2023, ella gritó lemas como “¡Viva Irán!”, mientras que otros en la multitud corearon consignas contra la República Islámica, como “¡Muerte al dictador!”.

Mohammadi, de 53 años, se encontraba en libertad condicional y, a finales de noviembre, denunció públicamente que las autoridades iraníes le habían prohibido de forma “permanente” salir del país y que no le emitían pasaporte para poder visitar a sus dos hijos, a quienes no ve desde hace once años.

Mohammadi fue puesta en libertad hace un año por problemas médicos

La activista se encuentra fuera de prisión desde hace un año, cuando fue puesta en libertad por problemas médicos.

La activista de derechos humanos y de la mujer ha sido arrestada en trece ocasiones, condenada en nueve y ha pasado más de 10 años de su vida en prisión, la última vez entre noviembre de 2021 y diciembre de 2024, por sentencias que suman más de 13 años por cargos que incluyen “propaganda contra el Estado” y “conspiración contra la seguridad estatal”.

Actualmente se enfrenta al menos a otros 10 años de prisión.

A pesar de las condenas y el encarcelamiento, Mohammadi ha continuado denunciando las violaciones de derechos humanos en Irán, incluyendo la aplicación de la pena de muerte y la violencia contra las mujeres que no usan el velo islámico.

Con información de EFE

Previous article
Un avión de JetBlue evita colisión con una aeronave militar de EE.UU. cerca de Venezuela
Next article
Honduras sigue a la espera de resultados electorales mientras se convocan protestas
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Honduras sigue a la espera de resultados electorales mientras se convocan protestas

Ciudad 0
Tegucigalpa.- El escrutinio de las elecciones generales del pasado...

Un avión de JetBlue evita colisión con una aeronave militar de EE.UU. cerca de Venezuela

Internacionales 0
Nueva York.- Un avión de la aerolínea estadounidense JetBlue...

Elecciones en Chile: El ultraderechista José Antonio Kast gana por amplio margen las presidenciales

Internacionales 0
Santiago de Chile.- El presidente electo de Chile, el...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.