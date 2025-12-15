Honduras sigue a la espera de resultados electorales mientras se convocan protestas

Tegucigalpa.- El escrutinio de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras se reanudó este domingo con Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional y respaldado por Donald Trump, al frente del conteo, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha podido iniciar el recuento especial de las actas con inconsistencias.

El recuento se reinició a las 16:00 hora local (22:00 GMT), tras una pausa desde el martes pasado con el 99,40 % escrutado, y sitúa a Asfura a la cabeza con 1.302.264 votos (40,54 %), seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.258.580 papeletas (39,18 %), según el 99,56 % de las actas contabilizadas hasta ahora en el sitio oficial del CNE.

La candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, quien «no reconoce» los resultados de las elecciones, sigue en el tercer lugar con 619.875 sufragios (19,30 %).

La demora en la actualización del conteo, atribuida a problemas técnicos, ha generado críticas de partidos políticos, observadores internacionales y sectores de la sociedad civil, que también esperan el inicio del escrutinio especial, originalmente previsto para las 07:00 hora local (13:00 GMT).

Oficialismo convoca protestas

El descontento por la ausencia de los resultados oficiales ha sustituido el entusiasmo con el que más de tres millones de hondureños acudieron a las urnas el pasado 30 de noviembre. Pero, hasta el momento, no hay violencia pese a los llamados en la víspera del oficialista Partido Libre a ir a las calles en rechazo del «fraude».

Tanto la candidata oficialista, Rixi Moncada, como el expresidente Manuel Zelaya, al frente de Libre, hicieron el pasado sábado un llamado a las calles a su militancia para respaldar a los candidatos oficialistas que exigen la anulación de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, a las que consideran fraudulentas.

Tras una reunión extraordinaria del partido, Libre advirtió el domingo que no va otorgar legitimidad política ni moral al Gobierno que surja de esos comicios, en los que habría una injerencia de Estados Unidos por el respaldo de Trump al conservador Nasry Asfura.

Problemas en el proceso

Cossette López, una de los tres consejeros del CNE, denunció este domingo que el esfuerzo por adelantar el proceso de escrutinio especial para conocer los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, «está siendo socavado impunemente».

«El esfuerzo por adelantar el proceso, que nos cuesta lágrimas de sangre y por poco la libertad y la vida, está siendo socavado impunemente y de forma obviamente orquestada, unos desde las instituciones y otros desde sus cuentas en redes sociales, con tranquilidad pasmosa y cinismo social», indicó López en la red social X.

Las consejeras Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López ya otorgaron su aval, precisó el ente en un comunicado, en el que señaló además que el Partido Liberal no acreditó el sábado a su personal ante el ente electoral, lo que también ha generado demoras adicionales en la conformación de los equipos necesarios para el proceso.

A ello se suma que la empresa responsable del soporte tecnológico notificó la necesidad de «repetir» el procedimiento de triple sellado del software que se utilizará en el escrutinio especial, pese a que ese proceso ya se había realizado la noche del viernes, añadió.

El CNE aseguró que se encuentra «listo» para iniciar el escrutinio especial y que permanece a la espera de que los partidos completen las acreditaciones pendientes, la empresa tecnológica concluya los procedimientos requeridos y el consejero Ochoa formalice su voto.

Honduras, a la espera de conocer al presidente electo

El recuento se centrará en las actas con inconsistencias, consideradas clave para definir al presidente electo, en un proceso marcado por una contienda extremadamente cerrada.

El candidato Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional y respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suma el 40,52 % de los votos, mientras que Salvador Nasralla, del Partido Liberal, obtiene el 39,20 %, con el 99,40 % de las actas escrutadas, lo que representa un margen de 42.407 votos, según datos publicados por el CNE en su página web.

El Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH) anunció el pasado miércoles que no participará en el escrutinio especial y solicitó al CNE no acreditar a miembros de esa agrupación para integrar las Juntas de Recuento y Verificación Especial, al considerar que ello podría «menoscabar la transparencia» y «la certeza del proceso».

El PDCH advirtió en un comunicado que existen intentos de acreditar como sus representantes a personas que, en su mayoría, pertenecerían a otros partidos políticos.

El recuento especial contará con el acompañamiento de las misiones de observación electoral de la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Consejero del CNE denuncia rechazo a conteo «voto por voto»

Por su parte, Marlon Ochoa, uno de los tres consejeros del CNE de Honduras, denunció que las otras dos consejeras que conforman el pleno rechazaron su propuesta de realizar un conteo “voto por voto” de todas las actas de la fórmula presidencial y decidieron limitar el escrutinio al 5,6 %.

«Denuncia pública: propuse en sesión de Pleno realizar el conteo voto por voto del nivel presidencial en las 19,167 JRV ante las escandalosas inconsistencias documentadas», señaló Ochoa en la red social X.

Según Ochoa, en la sesión del pleno Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López «decidieron por mayoría únicamente realizar el escrutinio especial a 1.081 actas (5,6 % del total de actas)», una determinación que, advirtió, compromete la credibilidad del resultado final.

“Si el CNE no está dispuesto a verificarlo todo, no está en posición de pedirle al pueblo que confíe ciegamente en el resultado”, subrayó Ochoa, en representación del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), que «no reconoce» los resultados de las elecciones.

El escrutinio se concentrará en las actas consideradas con inconsistencias, que se consideran clave para definir al presidente electo en una contienda cerrada.

Con información de EFE