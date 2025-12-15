lunes, diciembre 15, 2025

Altia Smart City y BID logran 77% de empleabilidad juvenil con programa bilingüe: 350 jóvenes contratados en Call Centers

Ciudad
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Andrea Duarte, Walquiria Ochoa, Kathia Yacamán, Georgina Barahona y Luis Barahona. / Fotos El Diario HN

San Pedro Sula. – Altia Smart City, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha finalizado exitosamente el Finishing School Program (FSP), un proyecto de capacitación intensiva en inglés que se convierte en un modelo de empleabilidad juvenil en Honduras.

Tras un año de ejecución ininterrumpida a través de siete clases sucesivas (enero a diciembre de 2025), el FSP no solo consolidó habilidades lingüísticas, sino que transformó el panorama laboral para cientos de participantes.

El FSP fue diseñado como un programa gratuito y presencial en las instalaciones de Altia Smart City, enfocado en llevar el nivel de inglés de los participantes al estándar competitivo que demandan las empresas del sector BPO (Business Process Outsourcing) y Call Center del parque tecnológico.

Los resultados finales no solo validan el modelo del programa, sino que establecen un nuevo estándar de éxito: 451 personas fueron capacitados, contrataciones logradas 350 jóvenes. Tasa de Empleabilidad: 77.2%, cifra que supera con creces los parámetros esperados para un programa piloto ampliado y los promedios de la región.

Andrea Duarte.

“Para muchos de nuestros egresados, este proceso representó la llave a su primer empleo formal y la oportunidad real de brindar estabilidad económica a sus familias. Estos resultados demuestran el potencial del talento hondureño cuando se le ofrece una capacitación focalizada y de alta calidad,” señaló, Andrea Duarte, voceros de Altia Smart City.

La exitosa implementación del Finishing School Program no solo fortalece la cadena de valor de los Servicios BPO en Honduras, sino que también subraya el compromiso de Altia Smart City y el BID con el desarrollo de capital humano calificado y la reducción de la brecha de desempleo juvenil.

Honduras sigue a la espera de resultados electorales mientras se convocan protestas
El Diario HN
El Diario HN

