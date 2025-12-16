Amoblare inaugura exclusiva tienda de muebles en San Pedro Sula

San Pedro Sula. – El ambiente festivo y la calidad artesanal se unieron el pasado sábado 13 de diciembre con la esperada inauguración de Amoblare, la nueva tienda de muebles que promete revolucionar la decoración de interiores en la ciudad.

Ubicada estratégicamente en la Colonia Sitraunah, sobre el antiguo bulevar Mackey (10 calle), Amoblare abre sus puertas ofreciendo a sus clientes una propuesta de valor única: una amplia y exquisita gama de muebles con finos acabados, muchos de ellos fabricados por talentosas manos hondureñas utilizando preciosas maderas nacionales.

El establecimiento exhibe colecciones completas para: Sala, Comedor, Dormitorio, Cocina y otros espacios del hogar. Además de la producción local, Amoblare complementa su inventario con muebles importados y una extensa selección de artículos para decoración de interiores, proporcionando soluciones integrales para el diseño del hogar.

Corte Inaugural. La señora Suyapa Vásquez, Gerente Propietaria de Amoblare, oficializa la apertura de la tienda junto a su familia: sus hijos Walter y Stephanye Zacapa y su madre Marta Cárdenas.

El emotivo acto inaugural tuvo como punto culminante el tradicional corte de cinta, a cargo de su Gerente Propietaria, la señora Suyapa Vásquez. Estuvo acompañada por sus hijos, Walter y Stephanye Zacapa, y su madre, Marta Cárdenas, simbolizando el apoyo familiar detrás de este proyecto.

En su mensaje inaugural, la señora Vásquez compartió la profunda satisfacción de ver materializado un sueño que se gestó durante más de 20 años.

Suyapa Vásquez, Gerente Propietaria de Amoblare.

“Han sido muchos años de gran esfuerzo y trabajo para materializar este sueño,” expresó visiblemente emocionada la señora Vásquez. “Doy gracias a cada uno de los que están aquí porque son amigos ya parte de mi familia. Gracias por estar aquí compartiendo este momento con nosotros. Este es el principio de muchas cosas buenas que vienen”, detallo.

Suyapa Vásquez con sus hijos Walter y Stephanya Zacapa.

La propietaria extendió su agradecimiento de manera especial a su familia, a sus dedicados empleados y a sus amistades, cuyo apoyo incondicional fue fundamental para alcanzar esta meta empresarial.

Suyapa Vásquez, Marta Cárdenas, Walter y Stephanya Zacapa.

Amoblare se posiciona, así como un nuevo referente en San Pedro Sula, no solo por la calidad y elegancia de sus productos, sino también por impulsar el talento artesanal hondureño y celebrar la materialización de una visión empresarial forjada con perseverancia.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz

