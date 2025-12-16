El Club Internacional de Mujeres celebra la Navidad con su tradicional té decembrino

San Pedro Sula. – En un ambiente desbordante de alegría y espíritu navideño, las distinguidas socias del Club Internacional de Mujeres (IWC) se reunieron para celebrar su ya tradicional Té Decembrino. El evento sirvió como el broche de oro para las actividades del 2025, despidiendo el año con calidez y optimismo.
El Salón La Ceiba del Hotel Copantl fue el escenario perfecto para este convite festivo. Desde temprano, una alegre música de la temporada, amenizada por un talentoso grupo en vivo, inundó el recinto. El entusiasmo fue contagioso; las socias no dudaron en levantarse de sus asientos para bailar con gran alegría y compartir risas, demostrando el fuerte lazo de amistad que las une.
El verdadero espíritu de la Navidad se hizo sentir durante toda la tarde. La celebración fue el momento ideal para realizar un emotivo brindis y desearse mutuamente salud, prosperidad y dicha en el próximo año 2026.
Bajo el liderazgo de su presidenta, la distinguida Rita de Simón, la directiva del IWC se aseguró de que todos los detalles estuvieran cubiertos, haciendo de este encuentro un rotundo éxito.
Para culminar la jornada, las asistentes fueron deleitadas con un delicioso y variado catering, puesto a disposición por el Hotel Copantl. El menú incluyó exquisitas preparaciones y refrescantes bebidas, perfectas para acompañar la tertulia y el deseo de felices fiestas.