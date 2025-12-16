Chicha y Limón martes 16 de diciembre de 2025

CLOUD DANCER!!…y el “parto” de las elecciones sigue con su escrutinio especial…El instituto Pantone ya dio a conocer el “color del año” para el 2026…El fin de semana estuvo de plácemes doña Lily de Sucrovich…y esta semana: Ada Santos, Gabriela Amaya y doña Naval de Burbara…¿Ya reservaron recinto para la cena navideña?…otros saraos de temporada son: graduaciones, aniversarios de graduados y varias bodas…Venimos más desopilantes que Pirulo & Simona con Alicia Machado de frente.

Los egresados del Instituto La Salle, promoción 1980, vivieron momentos inolvidables en su reencuentro. En la reunión, florecieron los abrazos, las muestras de cariño, las anécdotas y muchos recuerdos vívidos de su paso por esta prestigiosa institución educativa.

*.-Un ágape muy comentado en la social media por estas fechas, fue la amena celebración de cumpleaños de la bella damita Mildred Reyes de Bográn…se unieron en buenos deseos para esta dulce joven las familias Bográn-Castro & Reyes-García en pleno, para soplar las 34 velitas de la esposa de Guillermo Bográn…¡Esos brindis siguen por estas fechas!

*.-Esta semana arranca celebraciones de cumpleaños la joven abogada, madre de familia y socialité: Jessica María Abufele Luque-Pineda…guapísima mariana prom 88 y perfecta doble de Dolores del Rio…Se unen a las congratulaciones de Jessica, sus padres don Fuad y doña María Eugenia Luque de Abufele y por supuesto Gonzalo Pineda, su esposo…Idem sus amistades del María Auxiliadora y la USAP…¡Kisses!

*.-Abrimos nuestros “Avisos Parroquiales” con Dania Amador y Jonathan Aranda, quienes fueron enlazados en el 2024 por el pastor Oswaldo García que celebró la unión y los instó a serles fieles a Dios para tener un matrimonio de éxito… El salón Las Islas del Hotel y Club Copantl fue enchulado como el eden mismo con mucho romance por Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos… Dania y Jonathan pasearon su amor por Panamá y Colombia…¡A brindar por esas “Bodas de Papel Couche”!

*.-Respaldados por un noviazgo solido de cuatro hermosos años…Cesar y Osiris protagonizaron en el 2019 una idílica unión que los Arechavala-Velásquez & Paredes-García celebraron entre amigos, a la luz de luna y con un hermoso cielo estrellado en los jardines del Hilton Princess…¡Una atmosfera idónea para una noche memorable, mis amores!…#unica.

*.-Por esas mismas fechas, pero en el salón Poinsettia de Angeli Gardens, celebraron en familia por su amor, la encantadora pareja Oscar y Abigail Canales de Guevara…quienes confiaron en Lidabel de Mena y su equipo de Acontecimientos el montaje de su boda, la cual los tortolos celebran en estos seis maravillosos años de amor…Muchísima dicha para esta pareja.

*.-Tan enamorados como el primer día en que se conocieron, así lucieron el día de su boda los encantadores: Juan Carlos y María Fernanda Holliday de Zúniga, cuando el padre Fernando Ibáñez de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa los declaró marido y mujer ante las leyes divinas en el 2019.

Unidos por el amor: Samuel Fonseca y Aysha Slim unieron sus vidas en sagrado matrimonio…La emotiva ceremonia tuvo lugar en el Hotel Maya Colonial, donde el Pastor Mario Fonseca, del Ministerio Familiar Nuevos Comienzos y padre del novio, los declaró marido y mujer ante las leyes divinas… Posteriormente, los invitados disfrutaron de una espectacular recepción… Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos transformaron el salón en un hermoso jardín floral, destacando una paleta de colores sofisticada con tonos ivory), azul cielo y dorado.

¡Muchas felicidades a los recién casados, los esposos Fonseca-Slim!

*.-Muchas felicidades a Sindy Rivera y Kenner Orellana en su cuarto aniversario de bodas… Esta pareja realizó una ceremonia eclesiástica celebrada por el pastor German Ponce Junior en los Salones Emperadores del Hotel Copantl…recinto transformado en un jardín floral combinando cristales, chandeliers y tergales, creación de Acontecimientos…#Blessings

*.-Congratulaciones en sus “Bodas de Cuero”, para Pablo Cesar Sorto y Kayleen Damaris Fernández Coto… Esta pareja unió sus vidas en el 2022 en una ceremonia religiosa en la capilla del Instituto María Auxiliadora, donde el padre Glenis Mejía, los declaró unidos en matrimonio…con posterior recepción nupcial en el Hotel Maya Colonial luciendo una decoración impoluta e impecable a cargo de Lidabel y Scarleth Mena.

*.-¿Cómo los trata la Navidad?…esperamos esas graficas con los árboles más bellos de la city, en familia, como tradicionalmente nos las hacen llegar año con año amigos…¿Se realizará el Concurso de Puertas Navideñas?…coordinado por la oficina de la Gerencia Administrativa y de RRHH.

*.-Esta semana…es la última luna menguante del año, perfecta para hacer Feng Shui o limpieza espiritual de todos los espacios en la casa: vaciar roperos, chineros, bodegas, muebles de cocina, armarios y hasta la nevera que jamás limpian por dentro…para botar todo lo vencido y lo que no sirve… más sin embargo: lo que está en buen estado y no usaron en este 2025, que no lo volverán a usar, a donarlo al más necesitado: hospitales, orfanatos, asilos, bordos y demás fundaciones filantrópicas…¡Pilas pues!

*.-A deshacerse de todo…hasta de las pertenencias de la ex pareja que aun guardan en algún rincón de ese hogar…independientemente de quien haya tenido la culpa, devuelvan todo…¿y la cama compartida?…por muy bonita, confortable y hasta fina que se vea, véndanla…hay gente que las restaura y las revenden…de ese “pistillo” se compran una nueva pero unipersonal para empezar de nuevo y abrirse a una nueva relación.

*.-Eso de conservar la cama de la ex pareja, con su humor impregnado en almohadas y colchones…#nones…capaz y hasta regresan con esa “mala influencia” enajenados por el “tufillo”…de ahí que mucha gente no vuelve a rehacer su vida y viven saltando de pareja en pareja y de motel en motel…#parendesufrir…#fueradolor…¡A renovarse o morir! En esta última luna menguante del año, que el 2026 es de nuevos inicios…#aperturas.



El Restaurante Arnies ha sido galardonado con el Distintivo de Calidad Turística, Categoría Oro… Este importante reconocimiento, entregado por el Instituto Hondureño de Turismo y la Cámara Nacional de Turismo, es el fruto del esfuerzo constante de 17 años de trabajo y del gran liderazgo de José Alejandro Martínez, a quien felicitamos por este gran logro.

*.-2026…donde vibraremos con el 1 en sus 12 meses…año de reseteo y arrancar de cero en muchos casos…o de tejer nuevas estrategias de trabajo o negocios…hasta de la actitud misma para afrontar nuestros retos o desafíos…año para emprender: desde la sala o garaje de casa…hay gente que emprende solo con su carro, como ubers o comerciantes: como Rosyl Mejía que empezó vendiendo ropa en su carro en la universidad.

*.-Como ya es tradición año con año…les recordamos que desde ya vayan encargando, a sus seres queridos, pareja o amistades de confianza, la ropa interior que lucirán la última noche de este 2025…Blanco para la paz, amarillo para el dinero, morado para transmutar todo lo negativo en positivo, dorado para el éxito y rojo para un nuevo amor…o de plano fortalecer la relación tambaleante…¡Prendas nuevas y regaladas!…#OJO.

*.-Para todo signo la noche del 24… los brillos clásicos jamás pasan de moda: negro, rojo Navidad, verde botella, azul royal y todos los metálicos o tornasolados…en corte coctel para pasarla cómoda y en familia…Los tonos mejor aspectados por signos para la noche del 31: blanco, nude, beige, neutros o camel son los mejores tonos de los signos Capricornio y Cáncer…Aries de punta en rojo y damas forradas en lentejuelas de ese mismo tono…Tauro en celeste…Géminis en amarillo en todos sus tonos.

*.-Leo a full naranja…Virgo los tonos tierra: ocre, marrón, chocolate o terracota, balanceados con beige o nude…Libra: rosa pastel, rosa antiguo, rosa chicle, rose quarzt o empolvado…Escorpio en rojo y negro…Sagitario turquesa…Acuario vibrando con la amplia paleta de los morados: desde el lila pastel hasta el tono uva o morado obispo…y Piscis con todas las gamas de azul marino…Ej: los tonos del mar en Roatán, combinados con blanco.

*.-La noche del 24 de diciembre…según nuestros psíquicos, es la única fecha cuando se pueden vestir con negro o verde…mientras no estén celebrando esa misma noche su cumpleaños…claro esta…los mejores tonos para un ágape de onomástico son: blanco, rojo, amarillo, dorado, todo color cálido o vibrante menos negro…idem para la noche del 31 y los primeros 12 días de año nuevo…¡Evitar vestir negro y verde!…si no quieren ir a llorar a La Dalia…#prevension.

*.-Piscis…los que buscan trabajo, apliquen en línea en todas las empresas de su interés a las 9:00 PM de: viernes 19, sábado 20 y domingo 21, que los llamaran de varios lados muy pronto…Los piscianos más positivos firman contrato en enero…un 2026 más que fabuloso les espera Piscis.

La empresa C y F Consultores y Producciones celebró por partida doble: una amena cena navideña y sus primeros 15 años de exitosa trayectoria…El Gerente, Francisco Zepeda Euceda, compartió el festejo junto a su equipo de trabajo y familiares en el Restaurante El Molino… Este emotivo evento sirvió para agradecer a Dios por los logros obtenidos durante estos años de esfuerzo y dedicación.

¡Muchas felicitaciones a C y F Consultores y Producciones por su aniversario y por su labor!

La familia Zepeda -Euceda .

*.-Por cierto…Pantone, el instituto de los autodenominados expertos del color, ha hecho la predicción del “color del año” desde 1999…Y su elección para lo que todo el mundo vestirá, deseará, comerá y consumirá en 2026: Cloud Dancer, cuyo nombre oficial es PANTONE 11-4201…#Santisimo.

*.-En cualquier caso, es un nombre bastante elegante para: el blanco…o “un símbolo de influencia tranquilizadora en una sociedad frenética”, así como “un lienzo en blanco” con el que todos podemos empezar de nuevo…2026 es un año 1: el inicio de todo ciclo, un empezar de cero.

*.-El instituto, considerado una autoridad líder en materia de color, previsión de tendencias y asesoramiento a marcas, describió el tono como “un blanco ondulado y equilibrado imbuido de una sensación de serenidad”…¡El mejor tono para toda habitación: paredes y ropa de cama!

*.-Si el negro es la ausencia de color, entonces el blanco es lo contrario: la presencia de todos los colores combinados, resultado de la reflexión de todas las longitudes de onda del espectro visible…Mientras que el negro absorbe casi toda la luz, el blanco la refleja por completo, presentándose como la máxima expresión de luz y color…¡Así o más místico mis vidas!

*.-Hay tantas asociaciones con el blanco: la paloma blanca de la paz, el traje de bautismo, el vestido de novia, la camiseta blanca…En algunos países asiáticos, el luto…El blanco es un color repleto de significados…Así que en realidad no está tan en blanco…Según Vidajena: la tranquiliza.

*.-Pero según Burundanga: Este blanco, en concreto, le parece un poco insípido…Es el color del requesón y el hilo dental, de los malvaviscos y los AirPods…Le recuerda a la ropa que se pone cuando tiene prisa y a los alimentos que come cuando le duele el estómago….#desopìlante…#lol.

*.-Apareció el peine en la cabeza del calvo: La Naturalita & Organica is in the house…dichosos los ojos que te ven cipota…bien dice Grimorio: “el que está vivo, siempre aparece”…aunque sea en los estados de sus redes sociales, pero siempre asoma la ñata…jijijiji…La friki más cuqui del grupo viene más bella imposible, con las últimas tendencias del buen vestir de Almacenes El Récord…¡Destila Live Irresistible de Givenchy!…#exquisita.

El liderazgo de la CCIC, encabezado por su presidente, Karim Qubain, reconoció el compromiso del gremio periodístico de la zona norte con un ameno convivio navideño… Qubain expresó su profundo agradecimiento a periodistas, fotógrafos y camarógrafos por el profesionalismo brindado durante el año, enfatizando el respeto y la valoración hacia su fundamental labor social… En el festejo, también estuvieron presentes los directores Rodolfo Dumas y Sergio Moreno, junto al asesor Leónidas Zelaya.

*.-La damita que “jura y perjura” que usa la remolacha como colorete en sus mejillas… ¿Le creemos? …¿No será el “achiote” liquido de la línea orgasmo de NARS?…con una gotita “basta y sobra” para ambas mejillas: con ligeros toquecillos, se la difuminan que es un gusto, para 24 horas eternas con un tono encarnado como segunda piel…¡Lucirán chapuditas!

*.-Mi amiga nos convida frutas y legumbres de Supermercados Colonial, que nos obsequia la “canasta navideña” del gourmet que todo hogar requiere para estas fiestas…hay canastas de varios tipos según presupuesto…El super de las bellas Diaz-Marinakys ya público su horario para este mes de diciembre…¡A chequear promociones en su web site!

*.-La N&O, le hace honor a su mote, porque es “adicta” a la comida saludable y demás licuados verdes…no es nada Kourtney Kardashian…y la verdad que luce estupenda, como toda una sílfide o hada en el bosque encantado: esta mujer no camina, FLOTA…El guacamole y los pure de papa o camote, jamás faltan en sus almuerzos…y las ensaladas a cuáles más creativas son su cena diaria: siempre antes de 7:00 PM…#healthy.

*.-Naturalita también nos trae chismes de “La Gata del Asfalto”, a quien tenemos un buen tiempo sin ver…esta afincada en Miami esperando que le salgan los papeles…como se casó con aquel empresario de altos vuelos de por acá…¿Ahhh si?…mírala…bien dicen La Seca & La Meca: “entre más rebotan más las aplauden”…jijijiji…El ex de aquella iracunda socialité.

*.-Le confió su prima, esa ex scort con más lustre y honor que antes, que esa dama le pegaba unas macaneadas de “Padre y Señor mío” a ese empresario, que lo mandaba al hospital a poner la cara con toda y vergüenza…#uyyyy…¡Todo un energúmeno!…¡Quien la mira en los eventos pero es de armas tomar!…¡Ella recién va por su tercer round!

*.-Lean tercer esposo con el actual…¿Sera que no le conocen su fama de visceral?…será el sereno pero el mes pasado se casó por el civil en aquel resort playero con cero prensa…”La moda” entre las bellas más exclusivas, pensando quizás, que nadie se entera…pero como entre el cielo y la tierra no hay nada oculto: se permearon en redes hasta los últimos detalles.

*.-Solo boquitas le dieron a la poca gente que llego…a cuáles más surtidas las islas de delicatessen entre frías y calientes…pero mucha bebida de importación y nada de postres…¿Quién fue el valiente que la legalizo como esposa?…El hijo de aquel ex milite y aquella dama de reconocido linaje social…¡Que se ande “pianito” con ese suegro.

Capturando la esencia de la Navidad. Melina Valladares y su hijo Emiliano realizaron una hermosa sesión fotográfica para celebrar la época, dejando plasmados sus más emotivos recuerdos de fin de año. @anatablasphotography

*.-¿O sea que con La Gatiuxx se está “recuperando” ese guapetón?…bien dicen que después de un trancazo llega un gustazo vos…Y es que en este doceavo mes del año se ve de todo: los que se quedan en tu vida seguirán todo el Año Nuevo y los que se van en diciembre: “adiós mis flores y que te vaya bonito”…¡El mes de la decisión! …También varios parten a mejor vida este mes: se van con el año viejo…#madera…#QEPD.

*.-Natu…¿Qué sabes de La Melcochita?…ahí anda vociferando como loca y tirando las puertas de su casa y la ajena como trastornada…#horror…a ese pasaje ya le llaman: “El callejón de los gritos”…jijijiji…y cuando le anuncian calle ni se diga: todo el clan desjuiciado pegando alaridos por doquier…¡A toda hora del día y la noche”…¡Esos chillidos son fijos!

*.-¿Qué tienen en común: Niurka, Laura León y Alicia Machado, con Alejandra Rubio, Elsa Oseguera y Jennifer Aplicano?…#mmm…¡En que todas son Sagitario…y de armas tomar…ya vieron todo lo que vocifero la ex Miss Universo en las redes?…#uyyy…¡Acabo completas a sus colegas y paisanas!…”El que se mete con un Sagitario le va mal, muy mal”…¡Esta y nueve vidas más, como canta Cristian Castro!…¡Pulverizan a quien sea!

*.-Cuando alguien de ese signo habla de esa forma, es que mucho o todo tiene algo de cierto…siempre se expresan con la verdad a jeta de jarro…entre más veraces, iracundos y viscerales, más rápido sepultan a sus jodiones, porque han vivido esos hechos en carne propia…quizás no sea la manera para expresarlo, porque los Sagitario nacieron sin filtro…#WTF.

*.-Como nacieron Pirulo & Simona…quienes se siguen preguntando el “corillo” de siempre: Mirtza, estas ahí?…Dina, estas ahí?…Ester, estas ahí?…Blanca Rosa, estas ahí?…Ruty, estas ahí?…Yanina, estas ahí?…Karina, estas ahí?…Lilian, estas ahí?…Maribel, estas ahí?…Eddie, estas ahí?…Hugo, estas ahí?…Alfredo B, estas ahí?…Cover, estas ahí?…Dago, estas ahí?…Renan, estas ahí?…Cotillo, estas ahí?…#online.

*.-Y la lista sigue, si acaso nuestro espacio nos lo permite “seguir pariendo en el rio”…Francis, estas ahí?…Doris Lisset, estas ahí?…Lastenia, estas ahí?…Karlisabel, estas ahí?…Jackie, estas ahí?…Roberto Arturo, estas ahí?…Platero, estas ahí?…Eduardo Napoleón, estas ahí?…Melgar, estas ahí?…Nelson, estas ahí?…Neto, estas ahí?…Rodrigo, estas ahí?…Suli, estas ahí?…Ariela, estas ahí?…Mariel, estas ahí?…Chendo, estas ahí?…Dayana, estas ahí?…Renato, estas ahí?…Elisa, estas ahí?…Tatiana, estas ahí?…#cph.

Las distinguidas damas Vivian Canahuati y Nelly Salamé disfrutaron de la tradición y el compañerismo en el elegante Té Navideño organizado por el Club Internacional de Mujeres.

Al ritmo de Jhose Lora cerramos con las “hermanas mucha plata”, o sea, las supuestas “albaceas” de la fortuna mal habida de los “hospitales de lata”…y tan criticonas que son…trepas amantes de la buena vida pero a este nivel no sabíamos…#bombacañon…Nos despedimos con los aromas de suerte y cábala para que LEO despida el año el 31 y para todo el 2026: Hawas Malibu de Rasasi, Ateeq de Nusuk, Freeze de Riiffs, Tangerine Boy de Phlur y Coconut Powdery de Dossier…Los queremos en P!”#$%&.