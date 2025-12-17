UTH lanza el primer laboratorio LegalTech: redefiniendo la formación jurídica en Honduras

San Pedro Sula. – La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) inauguró oficialmente su Laboratorio LegalTech en el Campus Central, consolidando su liderazgo académico en la integración del Derecho con la tecnología, como parte de su visión institucional rumbo a la conmemoración de sus 40 años de trayectoria educativa.

El acto inaugural fue presidido por Javier Mejía, Emma Mejía-Valladares, Roger E. Valladares, Selene Hernández y Diógenes Martínez, quienes participaron en el tradicional corte de cinta.

El acto protocolario reunió a autoridades universitarias, representantes del sector público y privado, líderes académicos, expertos nacionales e internacionales, así como medios de comunicación, reafirmando el compromiso de UTH con una educación moderna, pertinente y orientada a la solución de los desafíos del siglo XXI.

Rector General de UTH,Javier Mejía.

El evento dio inicio con la bienvenida por el Rector General de UTH,Javier Mejía, quien destacó que la inauguración del Laboratorio LegalTech representa un paso estratégico para fortalecer la formación de profesionales del Derecho altamente competitivos, preparados para enfrentar un entorno jurídico cada vez más digitalizado, eficiente y global.

Vicerrector Académico, José Jesús Mora.

Por su parte, el Vicerrector Académico, José Jesús Mora, presentó los avances institucionales en materia de innovación académica, subrayando que el LegalTech permite optimizar procesos legales, fortalecer la investigación aplicada y acercar la tecnología a la práctica jurídica desde la formación universitaria.

Director de la Carrera de Derecho, Diógenes Martínez.

El Director de la Carrera de Derecho, Diógenes Martínez, enfatizó que la incorporación del LegalTech en la malla académica de UTH responde a la evolución natural del ejercicio profesional del Derecho, integrando herramientas digitales que facilitan la automatización de documentos, la gestión de contratos, el análisis legal, la investigación jurídica y la resolución de disputas en línea.

Directora del Instituto de Investigación y Desarrollo (IDI UTH), Alelí Castro.

Durante la jornada, la Directora del Instituto de Investigación y Desarrollo (IDI UTH), Alelí Castro, realizó una demostración práctica de una herramienta LegalTech, evidenciando cómo la tecnología aplicada al Derecho mejora la eficiencia operativa, la precisión en el análisis jurídico y la toma de decisiones basada en datos.

Directora de Mercadeo de UTH, Emma Mejía-Valladares.

El LegalTech se refiere a la aplicación de tecnologías avanzadas para ofrecer servicios y soluciones legales de forma más eficiente, accesible y precisa. Este enfoque integra herramientas digitales que automatizan tareas legales rutinarias, facilitan el acceso a la información jurídica y mejoran la colaboración entre abogados, clientes e instituciones.

Entre los principales servicios que impulsa el LegalTech se encuentran la automatización de documentos, la gestión de contratos, el análisis y revisión legal, el cumplimiento normativo, la investigación jurídica, el análisis predictivo, la gestión de despachos y el descubrimiento electrónico de información en procesos judiciales, entre otros.

La integración de estas tecnologías en la formación universitaria permite a los futuros profesionales del Derecho desarrollar competencias clave para un mercado laboral altamente competitivo, alineado a estándares internacionales.

El acto concluyó con el corte de cinta inaugural del Laboratorio LegalTech y un recorrido oficial por las instalaciones, seguido de atención a medios y un espacio de networking institucional.

UTH revoluciona el Derecho en Honduras con el primer laboratorio LegalTech.

Con esta iniciativa, la Universidad Tecnológica de Honduras reafirma su misión de formar profesionales exitosos, con el respaldo de docentes calificados a nivel nacional e internacional, apostando por la innovación, la tecnología y la educación con propósito, consolidándose como referente en la transformación del Derecho en Honduras.