Gratitud y fraternidad: El agasajo navideño de la CCIC para los comunicadores de San Pedro Sula

San Pedro Sula. – En un ambiente de cercanía y sincera gratitud, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) ofreció un convivio navideño a periodistas, fotógrafos y camarógrafos de la zona norte.

El evento se realizó como un reconocimiento al valioso acompañamiento, compromiso y profesionalismo que los comunicadores han brindado a la institución a lo largo del año.

Representantes de la CCIC y periodistas sampedranos comparten celebración de fin de año.

El presidente de la CCIC, Karim Qubain, expresó su profundo agradecimiento, resaltó de manera especial, el respeto y la valoración hacia la labor de los comunicadores, destacando su papel fundamental en la sociedad.

Le acompañaron en la mesa directiva los directores Rodolfo Dumas y Sergio Moreno, junto al asesor Leónidas Zelaya.

Tatiana Paz, Gerente de Comunicaciones y Mercadeo, reiteró el agradecimiento y subrayó que las puertas de la CCIC siempre estarán abiertas, buscando fortalecer una relación basada en el respeto y la colaboración mutua.

En nombre de los periodistas, su presidente, Eduardo Coto, respondió expresando el respeto del gremio hacia la CCIC y sus autoridades, señalando que la institución es un baluarte para el desarrollo económico y social del país. Coto agradeció, además, el trato respetuoso recibido consistentemente.

Para concluir, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés agradeció el apoyo constante de todos los medios y les deseó una Feliz Navidad y un próspero 2026.