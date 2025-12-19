Brillo y elegancia: La gala de graduación de la clase 2025 del Instituto La Salle

En una velada marcada por la elegancia y el sentimiento, los nuevos profesionales celebraron el fin de su etapa secundaria en los salones Napoleón del Hotel Copantl.

San Pedro Sula. – Marcando el fin de una era, la Generación 2025 del Instituto La Salle celebró su graduación el pasado sábado 13 de diciembre. Tras años de esfuerzo y camaradería, los graduados se dieron cita en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl para celebrar su esperada fiesta de gala, un evento que combinó la distinción académica con la alegría de un nuevo comienzo.

Aida Canahuati, Reina Perdomo y Vanessa Andino.

El recinto fue transformado en un jardín de ensueño gracias a una refinada apuesta floral. El diseño del salón destacó por el uso de pedestales estratégicamente ubicados, donde los verdes follajes y las flores en tonalidades cálidas crearon un ambiente acogedor y elegancia, reflejando a la perfección la esencia de esta juventud lasallista.

Ana Sofia Aguilar, Ruth Hernández y María José Pinto.

Mía Daniela Arriaga y Berenice Mejía.

La noche cobró vida con el desfile de los graduados, quienes arribaron al recinto luciendo sus mejores galas, acompañados de sus padres y seres queridos. Bajo la mirada atenta de sus invitados, el programa se desarrolló con una puntualidad impecable.

Diego Romero y Alessandra Sáenz.

Ruth Hernández, Alejandra Reyes, Marissela Turcios e Ivanna Alvarado.

Uno de los momentos más memorables de la noche fue la entrada triunfal a la pista central. Los jóvenes, del brazo de sus orgullosos padres, protagonizaron el tradicional baile de graduación, una escena que arrancó suspiros y aplausos entre los asistentes.

El brindis estuvo dirigido por la señora Catherine de Handal.

La dirección del brindis estuvo a cargo de la señora Catherine de Handal, quien conmovió a los presentes con un discurso motivador.

“Levanten sus copas por la coronación de este logro académico y por el brillante futuro que les espera”, instó la señora de Handal antes de que el salón se uniera en unísono para celebrar el triunfo de los nuevos profesionales.

Entre risas y recuerdos, los graduados celebraron su última gran noche juntos, cerrando con broche de oro años de complicidad en las aulas.

Tras el protocolo, los invitados disfrutaron de un banquete exquisito diseñado para la ocasión. La energía se elevó al máximo cuando un reconocido DJ tomó el control de la música, atrayendo a los graduados e invitados a la pista de baile. Entre risas, fotografías y abrazos, los compañeros de aula celebraron su hermandad hasta el filo de la madrugada, cerrando con broche de oro su ciclo en el Instituto La Salle.

Foto El Diario HN / Hugo Díaz

Aida Belén Handal Canahuati con sus padres Gerardo Handal y Catherine Canahuati.

Alejandra Reyes con Rolín Reyes y Karen Elías.

Alessandra Sáenz con Gerardo Sáenz y Karina Haylock.

Alessania Velázquez con Luis Velázquez y Alessania López.

Alessia Catarero con Daniel Cantarero y Adelinder Cantarero.

Alexa Coto con Oscar Coto y Glenda Toledo

Alison Chirinos con Besy López.

Amelia Tejada con Marlon Tejada.

Ana Sofía Aguilar con Nelson Aguilar y Griselda Arita.

Andrea Cano con Luis Cano y Jackeline de Cano.

Ángela Merino con Nelson Merino y Erika Vallecillo.

Angelina Roque Benítez con Daniel Flores.

Ariana Padilla con Alejandro Padilla y Carla Carballo.

Berenice Mejía con Samuel Mejía y Brenda Raudales.

Camila Velázquez con César Pineda y Nancy Toledo.

Carlos Enrique Caballero con Carlos Guilleromo Caballero y Sofía Jovel.

José Carlos Jarufe con Charly Jarufe y Leslie Murcia.

Marissela Turcios con Gilberto Turcios y Alba Luz Hernández.

Daniel Antonio Guevara con Gabriel Guevara con Michelle Kattán.

David Kattán con con Antonio Kattán y Ada Ferrera.

Ivanna Alvarado con Juan José Alvarado y Marisol Cárdenas.

Diego Alejandro Estrada con Mario Estrada y Fanny Baquedano .

Diego Andrés Romero con Alexander Romero y Alma Barahona.

Diego Maecelo Contreras Marcelo Medina y Mónica Medina.

Diego Sebastián López con Gustavo López y Leana Lozano.

Elías de Jesús Bendeck con Ricardo Bendeck y Suhad Abuleil.

Elisa Raque Maradiaga con Ingrid Maradiaga.

Emma Castillo con Carlos Castillo y Aida Rodas.

Elías Santiago Sing.

Fernando Lemus con Iván Lemus y Lucia Jiménez.

Franceska Lara con César Lara y Wendy Almendarez.

Jesús Adrián Ramos con Francisco Ramos Pamela Díaz.

Joahan Mata con Juan Mata y Dulce Hernández.

Erik Marcelo Moncada con Omar Moncada y Yadira Caraccioli.

Joaquín Alejandro Arriola con Alejandro Arriola y Pamela Contreras.

Jonathan Guzmán con Manuel Guzmán y Ana Cecilia Núñez.

José Daniel Alvarado con Jesús Alvarado y Patricia Castro.

Jorge Paz con Jorge Paz y María López.

José Fernando Aguilera con Mario Aguilera y Lilian Valle.

Sebastián André Rivera con Michael Rivera y Andrea Castro.

Juan Diego Jiménez con Juan Bosco Jiménez y Kelly Galeano.

Kristell Alejandra Castilla con Christian Castilla y Regina Suazo.

Luis Fernando Ortíz con Luis Ortíz y Luz Madrid.

Juan Diego Pinto con Mirian Chinchilla y Amalia Morales.

Lucía Flores .

María Rivera con Edwin Rivera y Brenda Alvarez

Mhia Barahona con Wilfredo Barahona y Teresa Caballero .

María José Pinto con Marco Antonio Pinto y María Eugenia López.

Pedro Emiliano Méndez con Pedro Antonio Méndez y Mariela de Méndez.

Rafael Aguilera con Roxana Salazar.

Mía Daniela Arriaga con Guillermo Alberto Arriaga y Ada Marisol Sabillón.

Ricardo José Paz con Ricardo Paz y Claudia Leva.

Rodrigo Hernández con Rony Hernández y Ely Orellana.

Roger Jesús Madrid con Marilin Patricia Vásquez.

Ruth Hernández con Manfredo Hernández y Yadira Posas.

Reina Leonor Perdomo con Francisco Perdomo y Lina Castillo.

Samuel Zapata con Daniel Zapata y Lorena Morán .

Sara Rodríguez con Rafael Aguilar.

Sebastián Navarro con Gerardo Navarro y Margarita Sagastume.

Valeria Guzmán con Teresa Vásquez y Fernanda Guzmán.

Valery Sabrina Madrid con Juan Manuel Madrid y Valery Oscarina Medina.

Vanessa Andino con Rubén Andino Vanessa Sabillón.