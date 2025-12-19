Brillo y elegancia: La gala de graduación de la clase 2025 del Instituto La Salle

En una velada marcada por la elegancia y el sentimiento, los nuevos profesionales celebraron el fin de su etapa secundaria en los salones Napoleón del Hotel Copantl.
San Pedro Sula. – Marcando el fin de una era, la Generación 2025 del Instituto La Salle celebró su graduación el pasado sábado 13 de diciembre. Tras años de esfuerzo y camaradería, los graduados se dieron cita en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl para celebrar su esperada fiesta de gala, un evento que combinó la distinción académica con la alegría de un nuevo comienzo.
El recinto fue transformado en un jardín de ensueño gracias a una refinada apuesta floral. El diseño del salón destacó por el uso de pedestales estratégicamente ubicados, donde los verdes follajes y las flores en tonalidades cálidas crearon un ambiente acogedor y elegancia, reflejando a la perfección la esencia de esta juventud lasallista.
La noche cobró vida con el desfile de los graduados, quienes arribaron al recinto luciendo sus mejores galas, acompañados de sus padres y seres queridos. Bajo la mirada atenta de sus invitados, el programa se desarrolló con una puntualidad impecable.
Uno de los momentos más memorables de la noche fue la entrada triunfal a la pista central. Los jóvenes, del brazo de sus orgullosos padres, protagonizaron el tradicional baile de graduación, una escena que arrancó suspiros y aplausos entre los asistentes.
La dirección del brindis estuvo a cargo de la señora Catherine de Handal, quien conmovió a los presentes con un discurso motivador.
“Levanten sus copas por la coronación de este logro académico y por el brillante futuro que les espera”, instó la señora de Handal antes de que el salón se uniera en unísono para celebrar el triunfo de los nuevos profesionales.
Tras el protocolo, los invitados disfrutaron de un banquete exquisito diseñado para la ocasión. La energía se elevó al máximo cuando un reconocido DJ tomó el control de la música, atrayendo a los graduados e invitados a la pista de baile. Entre risas, fotografías y abrazos, los compañeros de aula celebraron su hermandad hasta el filo de la madrugada, cerrando con broche de oro su ciclo en el Instituto La Salle.