Shoe Gallery celebra el diseño español con el lanzamiento de Desigual FW 2025

San Pedro Sula. – En una tarde marcada por la sofisticación, Shoe Gallery habilitó los espacios exteriores de su boutique para la presentación oficial de la colección Fall Winter 2025 de Desigual. La propuesta invernal resalta la creatividad sin límites y el uso magistral del color que definen a la casa española.

Desde 2013, Shoe Gallery mantiene su posición como referente de la moda internacional en Honduras al ser el distribuidor exclusivo de la marca, garantizando una curaduría de alto nivel para su clientela

La experiencia fue complementada por una selecta propuesta de vinos y tapas a cargo de Vía Nova y música jazz en vivo, logrando una síntesis perfecta entre moda, arte y estilo de vida.

