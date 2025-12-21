sábado, diciembre 20, 2025

Shoe Gallery celebra el diseño español con el lanzamiento de Desigual FW 2025

"Cinthya Enamorado, Sophia Bedrossian, Janina Tábora, Charlotte Guzmán y Graciela Nieto se unieron en un brindis por el éxito de la nueva propuesta de Desigual. / Fotos El Diario HN / Hugo Díaz.

San Pedro Sula. – En una tarde marcada por la sofisticación, Shoe Gallery habilitó los espacios exteriores de su boutique para la presentación oficial de la colección Fall Winter 2025 de Desigual. La propuesta invernal resalta la creatividad sin límites y el uso magistral del color que definen a la casa española.

Desde 2013, Shoe Gallery mantiene su posición como referente de la moda internacional en Honduras al ser el distribuidor exclusivo de la marca, garantizando una curaduría de alto nivel para su clientela

Sophia Bedrossian y Graciela Nieto.

La experiencia fue complementada por una selecta propuesta de vinos y tapas a cargo de Vía Nova y música jazz en vivo, logrando una síntesis perfecta entre moda, arte y estilo de vida.

Janina Tábora, anfitriona del evento..
Amy Amador y Cinthya Enamorado.
Cinthya Enamorado, Sophia Bedrossian, Janina Tábora, Charlotte Guzmán y Graciela Nieto, brindan por el éxito de la nueva colección Desigual.
Cinthya Enamorado, Janina Tábora y Amy Amador.
Nicolle Zepeda, Charlotte Guzmán, Janira Tábora y Emilio Bourdeth.
Charlotte Guzmán muestra la exclusiva y variada propuesta gastronómica que Vía Nova ha importado especialmente para esta temporada.
Notas de jazz en vivo elevaron la atmósfera del evento, creando el acompañamiento perfecto para una tarde dedicada a la moda y el diseño.

Brillo y elegancia: La gala de graduación de la clase 2025 del Instituto La Salle
