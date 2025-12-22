¡Magia y elegancia! COFISA celebra la Navidad con una espectacular gala circense

San Pedro Sula. – Con una puesta en escena impecable en rojo, blanco y negro, Compañía Financiera S.A. (COFISA) celebró su gala navideña en el Club Hondureño Árabe. La temática “Circus Chrismas Party” aportó el toque lúdico y exclusivo a una noche donde el glamour fue la regla.

El pasado sábado 13 de diciembre, los colaboradores fueron recibidos en un ambiente que fusionó la sofisticación del diseño contemporáneo con la alegría festiva, logrando un equilibrio perfecto entre brillo y distinción.

Acompañados por el gerente general, Roger M. Valladares, los colaboradores vivieron una jornada de fraternidad, premios y música. La energía alcanzó su punto máximo con la animación de DJ Allan V, quien mantuvo la euforia en alto en una velada donde la deliciosa gastronomía y el baile fueron los ingredientes principales de una noche que quedará para el recuerdo.

El ilusionismo se hizo presente gracias al talento del Mago Fortín, cuyo fabuloso despliegue escénico fue uno de los momentos más aplaudidos de la velada.

