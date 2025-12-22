domingo, diciembre 21, 2025

¡Magia y elegancia! COFISA celebra la Navidad con una espectacular gala circense

Autor: El Diario HN
Luigi Moradel, Roger M. Valladares, Alejandra Calderón, Kimberly Ventura, Roger Valladares y Carlos Valladares. / Fotos El Diario HN / Hugo Díaz.

San Pedro Sula. – Con una puesta en escena impecable en rojo, blanco y negro, Compañía Financiera S.A. (COFISA) celebró su gala navideña en el Club Hondureño Árabe. La temática “Circus Chrismas Party aportó el toque lúdico y exclusivo a una noche donde el glamour fue la regla.

Margory Zapata e Idania Maldonado.
Diana Madrid y Abel Alvarado.

El pasado sábado 13 de diciembre, los colaboradores fueron recibidos en un ambiente que fusionó la sofisticación del diseño contemporáneo con la alegría festiva, logrando un equilibrio perfecto entre brillo y distinción.

El dinámico equipo del Contact Center se sumó a la celebración, contagiando a todos con su energía y entusiasmo bajo la carpa de COFISA.
Marco Antonio Mejía, Daisy Barahona, Roger M. Valladares, Skarleth Vargas y Erik Orellana.

Acompañados por el gerente general, Roger M. Valladares, los colaboradores vivieron una jornada de fraternidad, premios y música. La energía alcanzó su punto máximo con la animación de DJ Allan V, quien mantuvo la euforia en alto en una velada donde la deliciosa gastronomía y el baile fueron los ingredientes principales de una noche que quedará para el recuerdo.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz.

El ilusionismo se hizo presente gracias al talento del Mago Fortín, cuyo fabuloso despliegue escénico fue uno de los momentos más aplaudidos de la velada.
Elisa Madrid, Suyapa Rivera y Elga Gutiérrez.
Karen Romero y Dagoberto Lara.
Katherine Osorto y Melissa Dávila.
Fausto Iscoa y Felipe García.
Tania Martínez, Kassandra Romero, Scarleth Valle, Wendy Zúniga y Edna Girón.
Erika Gutiérrez, Margory Zapata, Edwin Alvarado e Idania Maldonado.
Nelson Fajardo, Mireyby Rivera y Carlos Tábora.
Katherine García, Mónica López, Yaneth Argueta, Angie Suazo y Michelle Guerra.
Gissell Ortega y Yensy Perdomo.
Edgardo Doblado, Carol Carballo, Amilcar Zavala e Hildegardo Paz.
Colaboradores del departamento de informática.
Carlos Tábora, Mireyby Rivera, Javier López, Johana Laínez y Nelson Fajardo.
La generosidad de la empresa se hizo presente durante la velada, donde se rifaron exclusivos obsequios que añadieron una dosis extra de emoción y sonrisas entre los asistentes.

