Un avión de JetBlue evita colisión con una aeronave militar de EE.UU. cerca de Venezuela

Internacionales
El Diario HN
Autor: El Diario HN
Fotografía de archivo de un avión de la aerolínea estadounidense JetBlue. / Foto EFE

Nueva York.- Un avión de la aerolínea estadounidense JetBlue procedente de Curazao, una de las islas de los Países Bajos en el mar Caribe frente a la costa de Venezuela, detuvo su ascenso para evitar una «colisión» con un avión cisterna de reabastecimiento de combustible de la Fuerza Aérea estadounidense el viernes, y el piloto culpó al avión militar por cruzarse en su trayectoria, según informan este domingo medios locales.

«Casi tuvimos una colisión en el aire», dijo el piloto de JetBlue, de acuerdo con una grabación de su conversación con el control de tráfico aéreo filtrada a los medios.

Según el piloto, el avión cisterna se cruzó en la ruta de vuelo del vuelo 1112 de JetBlue con destino al aeropuerto JFK de Nueva York.

«Pasó directamente frente a nosotros a menos de cinco millas (unos 8 kilómetros), quizás a dos o tres millas; era un avión de reabastecimiento en vuelo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y estaba a nuestra altitud. Tuvimos que detener nuestro ascenso», dijo el piloto en la grabación.

El portavoz de JetBlue Derek Dombrowski dijo haber informado este domingo a «las autoridades federales».

Desde el pasado verano, el Pentágono mantiene un enorme despliegue militar en aguas del Caribe para destruir lanchas que según el Gobierno transportan droga y pertenecen a redes en las que están involucrados el Ejecutivo y el Ejército venezolanos.

Con información de EFE

