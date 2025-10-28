martes, octubre 28, 2025

Lanzan Zumbatón Pink 2025 lucha por la vida, en apoyo a Listones de Amor de Cepudo

Sarah Zepeda, Linda Coelo, Jackie Babun, Giselle Downing, Johanna Rosenthal Rosenthal y Diana Faraj. / Fotos El Diario HN

San Pedro Sula. – En Diunsa Pedregal se llevó a cabo el lanzamiento de la 15ª. Edición del Zumbatón Pink Lucha por la Vida, a favor de pacientes que enfrentan el cáncer y que son atendidos por el programa Listones de Amor, brazo solidario de CEPUDO.

Jackie Babun, directora del programa Listones de Amor.

El evento, que se llevará a cabo el sábado ocho de noviembre, a las 4:00 p.m., en la Escuela Internacional Sampedrana, cuenta con el patrocinio de Grupo ELCATEX, BAC y DIAGNOS.

Linda Coello, presidenta de CEPUDO.

Además, apoyan: DIUNSA, Geely/Casa Jaar, Hush Natural, Nautilus, Korpus, Hospital Militar, Trazos, la Almazara de Mer, Inverland, Papum Grill, Gastro Park, Lino Fiesta, Arroz Mr. Diek y Universal Impresora.

Diana Faraj de Larach, directora de RSE de Diunsa.

El lanzamiento contó con la participación de Linda Coello, presidenta de CEPUDO; Jackie Babun, directora del programa Listones de Amor; Diana Faraj de Larach, directora de RSE de Diunsa; Sarahy Sánchez, gerente propietaria de Hush Natural; Sarah Zepeda, subgerente de mercadeo regional de BAC, Giselle Downing del Comité Nacional de Prevención de Cáncer de mama, Lourdes García, Coordinadora de RSE de ELCATEX y María Fernanda Batres, representante de los instructores de Zumba.

Giselle Downing del Comité Nacional de Prevención de Cáncer de mama.

La inscripción para el Zumbatón Pink puede realizarse a través de las plataformas E-ticket de BAC y del Voluntariado de Listones de Amor, al teléfono 8831-9588.

El kit de inscripción contiene una camiseta, un bolso con sorpresas y la oportunidad de participar en muchas rifas.

Sarah Zepeda, subgerente de mercadeo regional de BAC.
Otros eventos con causa

 Listones de Amor CEPUDO está llevando a cabo diversos eventos en el marco del Mes Rosa, de lucha contra el cáncer de mama.

Gladys Ramírez, Linda Coelo, Diana Faraj, Jackie Babun y Lorena Alfaro.

La Copa Rosa, torneo de fútbol que se realiza con empresas, instituciones y equipos deportivos; además, la Caravana Rosa, en conmemoración del Día Nacional de prevención del Cáncer de Seno en Honduras, decretado por el Congreso Nacional en el año 2007.

María Fernanda Batres,muestra el Kit de inscripción.

La Caravana Rosa, evento de participación gratuita, se llevará a cabo saliendo del estacionamiento del Comisariato Los Andes, el 30 de octubre, a las 5:30 p.m., rumbo al Monumento a la Madre, impulsada por el Comité Nacional de Prevención de Cáncer de Mama, que coordina la Lic. Giselle Downing de Paz. Invitados.

Organizadores y patrocinadores del Zumba Pink.
Linda Coelo, Diana Faraj, Jackie. Babun.
Giselle Downing con Sarah Zepeda.
María Fernanda Batres con Marvin Girón
@eldiariohnd El evento benéfico Zumba Pink ha sido anunciado con el objetivo de recaudar fondos para asistir en el tratamiento del cáncer a mujeres de bajos recursos. La invitación para asistir al evento fue detallada por Jackie Babun, directora de Listones de Amor. #ElDiarioHN #listonesdeamor#Listonesdeamor #Campañarosa #ZumbaPink ♬ sonido original – eldiariohn / Farah La Revista
@eldiariohnd 📣 Se anuncia el evento benéfico Zumba Pink, una iniciativa para recaudar fondos destinados a apoyar el tratamiento de mujeres de bajos recursos que padecen cáncer. Así lo detalló Gladys Ramírez. #ElDiarioHN #ZumbaPink #capañarosa #Listonesdeamor @diunsahonduras ♬ sonido original – eldiariohn / Farah La Revista

