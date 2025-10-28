Chicha y Limón martes 28 de octubre de 2025

FIRE ON ICE!!…Se fue octubre mis amores…y con el décimo: Halloween y varios cumpleañeros…Wilmer y Melania Palada celebran aniversario de bodas…Hoy venimos como las góndolas de El Colonial: abundantes, variados y con primera calidad en nuestras notas…¡Mas misteriosos que La Señora de Torenza!…Hoy la feligresía católica venera a San Judas Tadeo y San Simón: super milagrosos y “dueños” de las billeteras y carteras del signo Libra.

Unidos por un profundo y sólido amor, Ofelia Nazar Solimán y Roberto Motta Van Tuyl, han formalizado su relación de varios años al contraer matrimonio civil. La solemne ceremonia se llevó a cabo en el salón Meza 23 del Club Hondureño Árabe… Los contrayentes atendieron con gran interés el protocolo y las directrices sobre sus nuevas obligaciones y derechos como esposos, impartidos por el notario Ricardo Fajardo… Tras la declaración matrimonial, sus padres, Juliette Solimán y José Elías Nazar, junto a Frances Van Tuyl Pejuán, encabezaron un emotivo y efusivo brindis. Familiares e invitados alzaron sus copas para celebrar la felicidad y desear un amor eterno a la nueva pareja.

*.-Quien sigue abriendo finos presentes, entre piezas de orfebrería de Zared Joyeros y delicados regalos de Almacenes El Récord, es Olenka Fuschich…La Miss Honduras Universo del 2001 seguirá congratulada esta semana por parte de familiares, amigos y colegas de la facultad de Arquitectura de la USAP…¡Con muchos proyectos en puerta la ribereña!

*.-Otra ex reina de belleza que se dispone a celebrar en familia en CDMX es la ceibeña Ana Joselina García Cobos…Miss Honduras Universo 1997…Fue comadre de Claudia Elena Vásquez, hoy esposa de Carlos Vives y de Rebeca Lee Tamez Jones, prima de la Lupe Jones y tía de Aldo De Nigris…A brindar en esos mesones de: La Condesa, Polanco y La Roma.

*.-Y de glamour va la cosa…porque nos cuenta el Zambo Cipriano desde la capirucha, que en la cafetería de Televicentro ya se cocina un menú especial para esta semana: la celebración de cumpleaños de la Lic. Annamaria Villeda de Kafati, quien cierra octubre partiendo pastel de Basilio’s y recibiendo muchos parabienes…¡MICA la espera en El Hilo!

*.-Este sábado…agrega una vuelta más al sol la elegante odontóloga y socialité Erika Alejandra López Vivas…esposa de Roy Morales e hija de los honorables galenos Roberto López Tabora y Sonia Vivas de López…llegando la era digital y de la social media, las López Divas celebran a bajo perfil, en familia y entre amigas, siempre con el catering de Gerardo Trejo y su Mezzonite…Toda la dicha del mundo para Erika Alejandra.

*.-Carmen Irene Pineda Fortín viuda de Padilla, más conocida en la society como Kalene Padilla, es otra de las glamurosas escorpionas de sociedad que parte tarta de Versalles este fin de semana…rodeada del amor de sus hijos y sus bellas hermanas las Pineda-Fortín…En algún recinto chic, bajo la planeación y organización de la siempre dinámica Kalenita…#Blessings.

*.-La diva bancaria Nancy Cecilia Álvarez Madrid es otra de las bellas nacidas bajo el signo de escorpión que brindara con sus hijos por otro año más de vida…ceibeña poseedora de la piel Jergens y Rostro Neutrogena Skin Health y que mejor le huele el Noa de Cacharel…A departir en familia en Hasta La Pasta con ese menú de antología que solo su suegra Carolina Cueva prepara con esmero para fechas muy especiales como su cumple.

Festejará otra vuelta más al sol la apreciable dama Rosa María Kattán, quien se verá finamente agasajada por sus amigas y por supuesto sus hijos Paola y José Miguel Pineda Kattán… Muchísimas felicidades para Rosa y que disfrute esos ágapes en el variado abanico de propuestas gastronómicas de la city…aunque de buena fuente sabemos que su yerno Alejandro Martínez la sorprenderá, solo como él sabe hacerlo, en su meson Arnie’s.

*.-Dos caballeros más acompañan en celebraciones de cumpleaños a las damas arribas citadas: el Dr. Hebert Flores, distinguido esposo de la bella comunicadora Tesla Callejas de Flores, agrega otro año más de feliz existencia…El Ing. Jesús Canahuati, divo de Elcatex, también parte pastel de Signature Cake y su bella esposa Giselle Zablah lo sabe…Felicidades.

*.-Tres joyas más de nuestro cofre de Zared brindan con Moet & Chandon por una vuelta más al sol: la virtuosa del arte Jackie Abadie de Rivera…la exquisita socialité & stylist Laurie López de Panting…y la diva de las finanzas Santa Euceda…¡tres escorpionas muy bien hechas!…a la medida de las cualidades de este signo…exitosas, carismaticas y muy queridas en la sociedad sampedrana…El Club Hondureño Árabe las esperan en familia.

*.-Este fin de semana recibe buenos deseos la encantadora Siham Burbara de Larach…hija de la exquisita dama Naval Canahuati de Burbara y esposa de Edgardo Larach…la hermana de Yaudet, Nadia y Elías, esta semana celebra en familia un año más de dichosa existencia…#blessingshoney.

*.-Quien no parará de abrir finos presentes es la encantadora socialité sampedrana, Ángela Flores de Salgado, hija de los especiales amigos Rafael y Paty Guillen de Flores… se unirán a los íntimos festejos en honor a Angelita sus numerosas amistades y sus vecinos de Vizcaya …#congratz.

*.-Siguiendo con la renombrada familia Guillen, en este caso los Guillen Callejas, les comentamos que este fin de semana celebra un año más de vida la dinámica y bella socialité Rina Guillen de Medina, esposa del exitoso empresario del café, Emilio Medina…quien junto a sus hijos y la exquisita dama Nennette de Medina, felicitarán a Rina por su efeméride.

*.-Solo escorpiones de alcurnia cumplen por estas fechas, tal es el caso del visionario empresario don Rachid Maalouf, quien este fin de semana celebra en familia y con su amigo don Vicente Carrión…Le deseamos la mejor de las dichas…Por cierto, ya se respira la Navidad en el Mega Mall.

Emiliano Sánchez Valladares, el hijo consentido de José Miguel Sánchez y Melina Valladares-Sánchez, celebró sus 10 años de vida con una hermosa fiesta temática. La familia se reúne por completo para felicitar al cumpleañero, llenándolo de regalos, abrazos y buenos deseos. Fue un emotivo festejo donde los presentes desearon toda clase de parabienes y felicidad al pequeño Emiliano.

*.-El visionario y carismático empresario, Ing. Alberto Diaz Lobo, es otro de nuestros dilectos cumpleañeros de estas fechas…y su especial esposa Nena Marinakys lo sabe…Desde ya sus bellas hijas, Andrea de Quintana, Anita de Sikaffy, Tricia de Matuty y Elenita de Szydel, junto sus respectivas familias, preparan las sorpresas para el patriarca de la familia…#Blessings.

*.-Carolina Fajardo de Basta celebró su cumple a lo grande junto a su esposo Martino Basta, sus hijos Sebastiano y André también se unieron al festejo… Carol desde hace varios años reside en Italia junto a su familia… Desde San Pedro Sula también se unieron sus demás familiares y amigos, quienes le desearon los mejores augurios a la guapísima cumpleañera.

*.-Muchas felicidades a doña Débora Jiménez de Castellanos en su 81 aniversario natal… rodeada del amor de su esposo Miguel Castellanos y sus hijos Sarbia, Loyda y Miguel… mediante video llamada desde USA, le desearon los mejores… Sus nietos, amistades y cercanas amistades la festejaron en el área social de Residencial Puertas del Sol.

*.-Las especiales familias Andrade-Aguilar & Martínez-Ortega brindaron en el 2023 por la coronación del amor de sus hijos: Cristian Ernesto Andrade y Grethel Elisa Martínez…quienes se conocen desde toda la vida…un amor que inicio desde su amistad en la infancia y se cultivó con el paso de los años hasta forjar un lindo noviazgo que culmino en boda.

*.-Los Andrade-Martínez fueron enlazados por el padre Fausto Henríquez en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa…¡Maravilloso enlace!… Posterior a la emotiva homilía nupcial donde fueron apadrinados por Hugo Martínez y Myriam Abascal…los hijos de Porfirio Andrade, Hugo Martínez y Graciela Ortega, inmortalizaron ese importante paso de sus vidas con un posado para el recuerdo en una locación emblemática…¡Bodas de Algodón!

*.-Luis y Melissa Rodríguez de Boesch aquilatan su tercer año de casados…inolvidable enlace celebrado con toda la pompa y circunstancia del caso, en el altar de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa, con posterior rumba bailable en los salones del Club Hondureño Árabe…estancias magistralmente ornamentadas por la experta Susana Prieto…Muchos años más repletos de amor y sorpresas para esta especial pareja.

*.-Otra pareja que brinda por su tercer año de casados, son los estimados Javier y Rocío Verdial de Zúniga…aunque tenían varios años de vivir en pareja con una hermosa hija en común, Rafaela, Javier y Rocío decidieron legalizar su unión en el 2022 con el sagrado sacramento del matrimonio…Las honorables familias Zúniga-Padilla & Verdial-Pascua convergieron en el templo La Santa Cruz para tan magno acontecimiento.

La joven Daniela Isabel Navarro Cano, hija de Alex Navarro y Rosaura Isabel Cano, celebró sus quinceaños en el Salón Emperador del Hotel Copantl. Sus padres organizaron una espectacular fiesta, coordinada por Lidabel y Scarleth Mena, que lució una fina decoración floral: rosas, hortensias, lisiantus, astromelias y baby breat creación de Acontecimientos y un pastel de Maritza’s Bakery. La emotiva noche incluyó el cambio de zapatilla a cargo de su padre y la entrega de un anillo familiar por parte de su madre. La fiesta, contó con la música de Dj Luna se encargo de poner el ambiente a la velada.

*.-En el soleado otoño de Miami, Florida, disfrutaron en el 2018 sus primeras semanas como esposos la encantadora pareja formada por Myriam Elizabeth Vijíl Mejía y Mario Rene Valeriano Lanza…jóvenes profesionales de la medicina que luego de seis años de conocerse y año tres meses, como novios comprometidos en casorio…banquete celebrado en los salones Emperador por Jackie Cabrera…¡Dichosas “Bodas de Lana”!

*.-Luego de esa fantástica boda de Luis y Joyce Carson de Chinchilla, la familia volvió a reunirse para una efeméride muy especial: Los 16 años de su bella hija Valeria Alejandra…destacada alumna de reconocida institución bilingüe de la ciudad…Valeria sigue recibiendo los buenos deseos de amigos y familiares en sus redes sociales…Bendiciones.

*.- Giancarlo y Giselle Maalouf de Casco brindan por sus “Bodas de Hierro”…En el marco de una íntima velada nupcial, las distinguidas familias Maaoluf-Maalouf & Casco-Bruni, brindaron en el 2019 por ese lindo noviazgo de cinco años y que coronaron con un enlace en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa, oficiado por el padre Henry Asterio Rodríguez.

*.-Los enamorados son hijos de los honorables matrimonios formados por: Bishara y Malake de Maalouf, quien lució regia con ese exclusivo atuendo a degrade en negro, café y nude…nos fascinó el look de la madre de Giselle…Giancarlo es hijo de Reynaldo Casco y Angelita Bruni de Casco.

*.-Otros “muñequitos de tarta” son los estimados Mynor Aguilar y Carol Herrera de Aguilar, quienes brindaron en el 2019 por su amor en una rumbosa fiesta bailable celebrada en el Hotel Maya Colonial de SPS… las familias Aguilar-González & Herrera-Vidal se lucieron en anfitrionía con los dilectos invitados a ese sarao…planificado y organizado por “La Miss” Ruth Azucena Pérez, con ornamentación de Doris García de Casa Arte Floral.

*.-Felicidades a Erik y Melissa Zablah de Vega en su sexto aniversario de bodas… Esta pareja se unió en matrimonio religioso en una ceremonia celebrada por el pastor Kris Henderson en el jardín de Angeli Gardens… Lidabel y Scarleth Mena de la firma Acontecimientos fueron las encargadas de embellecer la estancia con una decoración idílica…El Viñedo los espera para un brindis muy especial.

El empresario Roger Larach y su hija, Mangie Larach, estuvieron presentes en la apertura de la nueva sucursal de Panadería Moderna ubicada dentro de la tienda por departamento Diunsa Villanueva.

*.- Tremenda sampablera se armó en el CATM 2025 en San Pedro Sula con la visita de la presidenta Xiomara Castro expulsando a los peristas del recinto… Todo pasó en el Congreso de Turismo Centroamérica Travel Market ( CATM 2025)…El glamur del evento en San Pedro Sula se vio opacado por un tremendo papelón…Doña Xiomara decidió hacer una visita “sorpresa”…y vaya que fue una sorpresa… ¡desagradable para muchos!. Pero no fue su presencia lo que provocó el alboroto, sino la patética gestión de su equipo de imagen… Resulta que dos personajes clave en el manejo de la agenda presidencial que, sinceramente, tienen la imagen de la mandataria por el piso, nos enteramos que impusieron una regla de oro: ¡CERO comunicadores cerca durante las visitas!

*.-Parece que el pánico a una “foto mal tomada” o, peor aún, a un “vídeo donde la mandataria diga algo fuera de lugar” que se vuelve viral y hunda más su ya “deteriorada imagen” es tal, que han tomado la medida más drástica y antiprofesional: ¡Sacar a TODO el mundo de prensa! Medios nacionales e internacionales, desalojados del salón.

*.-La prensa, plantada afuera por una hora, presenció el anticlímax total: la presidenta llegó, un “hola a secas” desde lejos, y ¡zas!, entró al recinto cerrando las puertas de golpe. ¡Dejaron a toda la prensa, nacional e internacional, esperando como colegiales castigados!… Y mientras el drama de la prensa se cocinaba, la Viceministra de Turismo andaba, dicen las malas lenguas, bien romántica con su esposo, aparentemente distraída de los detalles de lo que sucedía…Cuando los medios desalojados hicieron pública la vergüenza internacional que acababa de ocurrir, la funcionaria, ni corta ni perezosa, corrió a reunir a su personal para darles un ‘jalón de orejas’ … ¡¿Y dónde creen que fue el regaño?! ¡En medio de un cóctel en el salón de la Plaza de las Banderas! …Como si un drama público y un regaño de secundaria fueran a borrar la tremenda metida de pata y la falta de respeto a la prensa internacional. ¡Una vergüenza que dejó mucho que desear del profesionalismo del equipo de gobierno!

*.-Desde algún rincón del Distrito Central nos textea Cipriano, el paceño más capitalino de todos, nos cuenta los pormenores que suceden a casi un mes de los comicios electorales: ¡Tiene “centro” lleno por estas fechas!…de hecho, nos escribe casi al amanecer porque no ha dormido un ápice…desfilan los políticos más chipocludos buscando buena fortuna.

*.-Los de Libre más que el resto…desde dirigentes de bases hasta diputados y muy cercanos a su “máxima”…¿acaso serán para ella las recetas?…#mmm…lo cierto es que los más anárquicos, andan dando manotadas de ahogados, porque ya sienten pasos de gigante…¡Les están descubriendo una de “tapados” y no precisamente receta olanchana…#lol.

*.-“Ochoa tiene vara alta, muy alta”…y con albur incluido, nos dice el paceño…el consejero aprovecha su “popularidad” y físico para hacer proselitismo…pero siempre le sale la “Batichica” a su paso, desbaratándole todo…jijijijiji…¡Nos encantaría conocer a sus respectivas parejas!…Por su parte Jordy siempre cae parado, como los gatos…al taurino le favorecen bastante los baños de ruda todos los viernes…#lol.

*.-Mientras tanto, en la “Casona Mayor”, el cacique de fina estampa maneja los hilos y sus muñecos a su gusto y conveniencia…entre bocado y bocado de ricas comidillas típicas, empujados con horchata fresca…jijijiji…¡No suelta ese móvil todo el santo día y hasta altas horas de la noche!…¡Eso es resistencia y no papadas!…Mi “buñuelito de poleada” tiene más que asegurada su silla distrital…idem “Don Pollón”…¿Sera?.

*.-El “Salvatore de la patria” lo vemos más asesorado por la flamante y siempre guapetona Vera Sofia…la ex diva de la Marina Mercante tiene su “puestazo” bien asegurado en el gane…¿Acaso el CN o Gobernación y Justicia?…tiene capacidad, temple y experiencia para el cargo…como dice Mr TV: “yo no sé nada de leyes, pero busco los mejores”

*.-¿Y La Moncha?…tiene sus bajadas y subidas de carácter, pero luego luego se motiva con la llamada del “cacique”…ciclotímica: por buenos “ratones” se le baja el gas a la diva resistente y luego-luego teje la siguiente estrategia…desde ya vuelan pelos y pedazos de chones por doquier…entre Victoria Secret y CK…porque mi querido “Papi” no se queda atrás…Hizo muy mal dejar ir a los tres “iluminaties” costeños.

*.-Soltamos a Cipriano para que apague ese móvil, cierre su “centro” y se encierre a dormir unas horas para recargar baterías…tiene en agenda una de tatascanes, que ya pagaron consulta doble, que cosa seria…a ver si en la próxima “conectividad” nos suelta prenda y no precisamente las interiores…Grimorio retorno a Ilama: tiene aquelarre en el Cerro Cano este viernes, aprovechando fecha y alineación planetaria…#blacklist.

La creadora de contenido hondureña, Jennifer Aplícano, ha logrado un importante reconocimiento internacional al ser nominada en los prestigiosos Vive Instafest Awards en Colombia… Su autenticidad y carisma la han llevado a destacar en la categoría “Influencer Latinoamericana Revelación del Año” de estos premios que celebran a las figuras más virales…Aplícano se mostró orgulloso de poner en alto el nombre de Honduras y celebrar este logro como un claro reflejo de su esfuerzo y dedicación.

*.-Mas fresca que las frutas y vegetales de Supermercado Colonial, arriba a este oasis de solaz esparcimiento, Eva Gabunda…en esta ocasión viene acompañada de “El Chele ladilla”…jijijijji…¿Por qué le dicen así?…Ese chele que se vaya a rascar a las lavadoras y tu vienes para acá Eva…nos convida ricas quesadillas, sandwishes y panqueques…todo con café de Welchez…”Dando es como recibimos”.

*.-Con tronados besitos limpios con aroma a “Musk de Lorenzo Villoresi”, un perfume más para el signo de Virgo, pasamos al living donde Eva nos cuenta todo lo que se bate en la society del valle…cruzando y batiendo esas piernas, tipo catre de pueblo, esta fémina arranca con aquella casona de buen ver y en magnifica zona de la city: tiene añales abandonada, ya le cortaron todos los servicios, pero aún se escucha el llanto de un niño ahí.

*.-Uyyyy…¿De cual fumas Eva?…es el clamor del vecindario del lugar, que de esa casa sale ese llanto con eco incluido…¿tipo mantra?…#santisimo…¿Pero no es la misma casa de las lechuzas?…noooo…esa era otra, ya la demolieron y construyeron negocio comercial en ese predio, pero ¿Qué creen?…¡La siguen merodeando esos animalitos de ojos feos?…¡Apodo de aquella mulata a su cuñis!…#LaBuha.

*.-¿Que sabes del abuelito motochorro?…entre más viejo más pícaro…se añeja en maldad…a poco de escalar el octavo piso de vida, camina más vivaracho que nunca, casi ni duerme: saltando de techo en techo en las viviendas ajenas, haciendo picardías al ocaso de la madrugada…amanece “haciendo y deshaciendo”…¿De dónde saca tanta energía a su edad?…¡Dicen que esta poseído por el espíritu de un marero de 16 añitos!

*.-¡Fuego María!…pero según como dicta ese siniestro ritual, de la misma forma que falleció ese malogrado joven, lo hará quien posee su espíritu…#veridico…Ese señor, tiene una energía envidiable, una astucia de alarido para transar y engatusar a quien sea…y una potencia de un adolescente en su plenitud…hasta para tirar para arriba…con quien sea liga en cada salida…¡Hasta en la esquina caliente, cuando duerme su wife!

*.-Mas chamuyero que ninguno y todo terreno…¡no les decimos que tiene un espíritu de 16!…a penas mira que, a su maquiavélica esposa, le “bailan” los ojotes semi cerrados cuando duerme, el eterno caco pone patas en polvorosa y a la hora que sea de la madrugada, sale despavorido a un bar de mala muerte en la esquina de su domicilio…en busca de “chicas buena onda”: suculentas jovencitas en diminutos shorts y tapizadas de tatuajes.

*.-Le encandilan las rancheras, las que baila y canta a full pulmón…con una mano en la botella y otra en las caderas ajenas…#lol….¡Genio y figura hasta la sepulturá!…#tauro…y adicto a lo ajeno…más si son camiones repartidores, motores o metales reciclables…o sea…que ¿vende con las “uñas”?…#talcual…de día es un “honorable” emprendedor, pero al caer la noche se transforma en el espíritu que lo posee hasta el amanecer…#WTF.

Ricardo Gabrie, Leyla Faraj y Kamal Dieck fueron algunas de las personalidades presentes que compartieron durante la inauguración de la nueva tienda Diunsa Villanueva.

*.-¿Qué se puede esperar de la unión entre una arpía más oscura que la noche y un pícaro ladronzuelo de abolengo y estirpe?…¡condenados por 7 vidas y 5 generaciones más!…#amen…¡Directos al averno y sin escala en el purgatorio!…apropósito de Halloween, que este viernes tienen pachanga en todos los bares, discotecas y hoteles “five stars”…La people ya tiene su disfraz ready…¡Cuidado: a la medianoche todos los gatos son pardos!

*.-Según mi chismocilla aquí presente…este fin de semana vuelven a ver a aquella socialité que creían difunta…hay dos versiones: una que nunca se murió y que vive en el extranjero, pero viene por estas fechas…y la otra que efectivamente esta fallecida, porque a su nombre le dieron “de baja” en el RNP…¿con cuál nos quedamos?…De que la han visto, la han visto…Asidua bailarina de las discos más in del pueblo…#guapa…#platuda.

*.-Hoy no te vas hasta que nos cuentes todo Eva, hasta lo de anoche…jijijiji…dinos en que sector, barrio o colonias de la city asustan más…no hay lugar específico…barrios: Cabañas, Paz Barahona, Medina, Lempira, Benque y La Puerta…Colonias: Altiplano, Tara, López Arellano, Fesitranh, Planeta…sectores: quizás Chamelecón, Rivera Hernández y “Los Carmenes”…¡Donde late el corazón de sampedrano que se respete como tal!…Aunque en aquel condominio asustan las 24/7 de los 365 del año.

*.-¿Cuál de varios?…aquel elegantísimo donde solo habita gente chic…como todos…solo que ahí, desde que los estaban construyendo se reportaron sucesos de empleados, muertes que quedaron en el olvido y no trascendieron por los medios…moje incluido…pero desde que lo habitaron hasta la fecha de hoy, asustan en todos los rincones: pasillos, apt y demás áreas: luces que se apagan y se encienden, timbres sonando.

*.-¿No será el sistema eléctrico?…será el sereno, pero ya mucha gente se está mudando de ese lugar…otra cosa: ¿Por qué se escucha el sonido de las lavadoras a medianoche ciertos días?…y medio mundo roncando…cambian de vigilante cada semana y no por rotación continua…los habitantes escuchan ruidos en cuartos cerrados…y esos elevadores vos: suben y bajan vacíos a toda hora de la noche, nada de día.

*.-¿Quién en su sano juicio lava a medianoche?…más con la fama espectral del lugar: sus habitantes saliendo de sus negocios, al super de compras y directo a encerrarse hasta el día siguiente…¡Hasta los deliveristas: esos que se dilatan la próstata día y noche en sus motos, temen llegar ahí!…A muchos les ha sacado 2 que 3, de los que dijimos.

Giselle Downing y Sarah Zepeda, reconocidas por su compromiso social, dijeron presentes en el lanzamiento del evento Zumba Pink…Esta iniciativa tiene como noble propósito recaudar fondos para apoyar el tratamiento de mujeres de escasos recursos que luchan contra el cáncer.

*.-¿Cómo en aquel hotel imponente?…lleva cerrado años, pero desde el bulevar se mira cómo se encienden y apagan luces en varios pisos…#uyyy…Ese lugar quedo “marcado” desde aquel suceso, tan penoso como escandaloso vos, que salpico a varios socialités capitalinos…No dicen que de ahí, se inspiraron para aquella serie “El Hotel de los Secretos”.

