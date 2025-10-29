UTH, Optimus Card, la Liga Contra el Cáncer y ElevateHub firman convenio en favor de la salud y la vida

San Pedro Sula. – Conscientes de que la vida es un regalo que debe cuidarse y valorarse, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Optimus Card, la Liga Contra el Cáncer y ElevateHub firmaron este martes el convenio “Unidos por la Prevención”, una alianza que busca fortalecer la lucha contra el cáncer mediante la detección temprana y el acceso a servicios médicos a precios solidarios.

A través de este acuerdo, los miembros de Optimus Card podrán acceder a mamografías por L.450 y a exámenes de laboratorio y ultrasonido por L.400, reafirmando el compromiso de las instituciones participantes de servir al prójimo y promover una cultura de prevención con propósito y empatía.

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), institución líder en educación superior, continúa demostrando que su compromiso va más allá de la formación académica, impulsando proyectos de impacto social que reflejan sus valores humanos, éticos y cristianos.

Optimus Card, la membresía digital de descuentos más completa de Honduras, reafirma su misión de acercar a sus afiliados a servicios de calidad en salud, educación y comercio, contribuyendo así al bienestar integral de las familias hondureñas.

Por su parte, la Liga Contra el Cáncer, reconocida por su incansable labor en favor de la vida, extiende una vez más su alcance para facilitar la detección oportuna y la educación preventiva, pilares esenciales en la lucha contra esta enfermedad.

Asimismo, ElevateHub, agencia de marketing aliada en el desarrollo de estrategias comunicacionales con propósito, se une a esta iniciativa aportando su experiencia en la difusión y sensibilización social.

Como parte del convenio, ElevateHub será la encargada de crear y difundir todo el contenido comunicacional, audiovisual y gráfico relacionado con la campaña “Unidos por la Prevención”, con el firme deseo de que más personas conozcan los beneficios de la prevención y actúen a tiempo.

Wilmer Martínez, Subdirector de Mercadeo de UTH.

Durante su participación, Wilmer Martínez, Subdirector de Mercadeo de UTH, expresó: “Para la Universidad Tecnológica de Honduras, esta alianza representa un compromiso firme con la salud y el bienestar de nuestra sociedad. En UTH promovemos acciones que trascienden el ámbito académico, impulsando proyectos que generan conciencia, solidaridad y esperanza entre los hondureños. Sabemos que la educación es un pilar fundamental para el cambio, y la firma de esta alianza viene a transformar vidas, a inspirar prevención y a fortalecer la cultura del cuidado y la responsabilidad social”.

Ricardo Rivera, Gerente Comercial de Optimus Card.

El Licenciado Ricardo Rivera, Gerente Comercial de Optimus Card, destacó: “En Optimus Card creemos en el poder de las alianzas que transforman vidas. Este convenio nos permite acercar beneficios reales y accesibles a nuestros más de 90,000 miembros activos, facilitando el acceso a servicios médicos de calidad y contribuyendo al bienestar de las familias hondureñas. Con esta iniciativa reafirmamos nuestro compromiso con la responsabilidad social y con el propósito que nos mueve: generar oportunidades que mejoren la calidad de vida de quienes confían en nosotros. Esperamos que esta alianza inspire a más instituciones a unirse en causas que promuevan la salud, la prevención y el bien común”.

Claudia Alfaro, representante de la Liga Contra el Cáncer .

La presidente de la liga contra el cancer, Claudia Alfaro, representante de la Liga Contra el Cáncer, señaló: “Nuestra misión siempre ha sido salvar vidas a través de la prevención y la detección temprana. Este convenio fortalece nuestro alcance, permitiéndonos atender a más mujeres y continuar promoviendo una cultura de salud y autocuidado en todo el país”.

Con este convenio, UTH, Optimus Card, la Liga Contra el Cáncer y ElevateHub reafirman su compromiso con la vida, la fe y la esperanza, recordando que cuando las manos se unen con amor y propósito, Dios obra a través de ellas.