AHM inicia la campaña “Juntas Venceremos” para concienciar y apoyar la lucha contra el cáncer de mama

San Pedro Sula. – La Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) reafirmó su compromiso social y humano al lanzar oficialmente su campaña anual de lucha contra el cáncer de mama 2025, bajo el lema “Juntas Venceremos“. El evento, que se llevó a cabo este martes en el Hotel Copantl de San Pedro Sula, congregó a más de un centenar de representantes de empresas afiliadas, aliados estratégicos, instituciones de salud y emprendedoras.

El lanzamiento es un pilar fundamental en el compromiso de la AHM con la prevención, el acompañamiento y la esperanza para las mujeres hondureñas que enfrentan esta enfermedad.

La jornada ofreció un programa emotivo e inspirador. El momento central fue la conferencia “Renacer”, un poderoso mensaje de resiliencia, gratitud y fortaleza compartido por las oradoras Debbie Castillo, Silvia Rodríguez y Jenny Boadla. La emotividad continuó con una presentación musical especial a cargo de Silvia Rodríguez, que conmovió a todos los asistentes.

La actividad, que se transmitió en vivo por el Facebook de la AHM, también contó con un bazar solidario, en el que participaron emprendedoras de Listones de Amor, Liga contra el Cáncer y del Bazar del Sábado, además de stands de empresas aliadas alusivos a la causa. Paralelamente, se habilitaron estaciones médicas en colaboración con la Secretaría de Salud, IHSS y Listones de Amor, ofreciendo asesoría preventiva y orientación a las asistentes.

El evento incluyó momentos de integración y solidaridad, como la firma del banner solidario, sorteos especiales, una estación permanente de café y galletas, y un coffee break especial al cierre, propiciando espacios de interacción y networking entre los participantes.

La AHM extendió su agradecimiento a todos los patrocinadores por su apoyo. Con esta campaña, la Asociación subraya su compromiso inquebrantable con la salud integral y el bienestar de las mujeres de Honduras, promoviendo la unión y la esperanza bajo el potente lema: “Juntas Venceremos”.