martes, octubre 28, 2025

Top 5

Más Noticias

AHM inicia la campaña “Juntas Venceremos” para concienciar y apoyar la lucha contra el cáncer de mama

Ciudad
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
AHM lanza la campaña "Juntas Venceremos" en apoyo a la lucha contra el cáncer de mamá.

San Pedro Sula. – La Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) reafirmó su compromiso social y humano al lanzar oficialmente su campaña anual de lucha contra el cáncer de mama 2025, bajo el lema “Juntas Venceremos“. El evento, que se llevó a cabo este martes en el Hotel Copantl de San Pedro Sula, congregó a más de un centenar de representantes de empresas afiliadas, aliados estratégicos, instituciones de salud y emprendedoras.

Joseet Ordoñez.

El lanzamiento es un pilar fundamental en el compromiso de la AHM con la prevención, el acompañamiento y la esperanza para las mujeres hondureñas que enfrentan esta enfermedad.

Debbie Castillo, Silvia Rodríguez y Jenny Boadla.

La jornada ofreció un programa emotivo e inspirador. El momento central fue la conferencia “Renacer”, un poderoso mensaje de resiliencia, gratitud y fortaleza compartido por las oradoras Debbie Castillo, Silvia Rodríguez y Jenny Boadla. La emotividad continuó con una presentación musical especial a cargo de Silvia Rodríguez, que conmovió a todos los asistentes.

La actividad, que se transmitió en vivo por el Facebook de la AHM, también contó con un bazar solidario, en el que participaron emprendedoras de Listones de Amor, Liga contra el Cáncer y del Bazar del Sábado, además de stands de empresas aliadas alusivos a la causa. Paralelamente, se habilitaron estaciones médicas en colaboración con la Secretaría de Salud, IHSS y Listones de Amor, ofreciendo asesoría preventiva y orientación a las asistentes.

El evento incluyó momentos de integración y solidaridad, como la firma del banner solidario, sorteos especiales, una estación permanente de café y galletas, y un coffee break especial al cierre, propiciando espacios de interacción y networking entre los participantes.

La AHM extendió su agradecimiento a todos los patrocinadores por su apoyo. Con esta campaña, la Asociación subraya su compromiso inquebrantable con la salud integral y el bienestar de las mujeres de Honduras, promoviendo la unión y la esperanza bajo el potente lema: “Juntas Venceremos”.

Previous article
UTH, Optimus Card, la Liga Contra el Cáncer y ElevateHub firman convenio en favor de la salud y la vida
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

UTH, Optimus Card, la Liga Contra el Cáncer y ElevateHub firman convenio en favor de la salud y la vida

Empresas 0
San Pedro Sula. - Conscientes de que la vida...

Chicha y Limón martes 28 de octubre de 2025

Chicha y Limon 0
FIRE ON ICE!!...Se fue octubre mis amores…y con el...

Lanzan Zumbatón Pink 2025 lucha por la vida, en apoyo a Listones de Amor de Cepudo

Ciudad 0
San Pedro Sula. - En Diunsa Pedregal se llevó...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.