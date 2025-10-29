miércoles, octubre 29, 2025

Llegó la promoción más esperada del año el Black Week Diunsa

DIUNSA Black Week: La emoción sampedrana por los mejores descuentos.

San Pedro Sula. – Diunsa, la cadena de tiendas por departamento líder en Honduras, inició hoy su promoción más esperada del año: Black Week Diunsa, con más de cien mil artículos a los precios más bajos del país, garantizados.

Durante estos días, Diunsa invita a aprovechar los más grandes descuentos en televisores, estufas, refrigeradoras, camas, muebles, artículos deportivos, tecnología y mucho más.

“Garantizamos a todos nuestros clientes que en Diunsa encontrarán los precios más bajos del mercado. Estamos preparados y completamente surtidos para que todos aprovechen el Black Week Diunsa, con las mejores marcas y los mejores precios del año”, expresó Carlos Murillo, representante de mercado de esta empresa.

El Black Week Diunsa aplica en todas las tiendas a nivel nacional: San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, Comayagua, Tocoa y Villanueva; así como en Diunsa ElectroHogar en El Progreso y Danlí.

Black Week Diunsa también está vigente en compras en línea, a través de Diunsa.hn y en compras por WhatsApp al número 3190-4443, para envío o para recoger en tiendas.

La promoción aplica con todos los métodos de pago, incluyendo efectivo, tarjetas de crédito y débito, compras al crédito con CrediDiunsa, y también con extra-financiamiento. Además, los clientes que compren con la nueva Tarjeta Diunsa BAC reciben un 10% de descuento adicional en toda la tienda.

Aprovecha los precios más bajos de Honduras, garantizados, durante el Black Week Diunsa.

