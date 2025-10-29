Chris Evans y Alba Baptista dan la bienvenida a su primera hija

¡Chris Evans y Alba Baptista ya son padres! La pareja, que ha sabido cuidar la privacidad de su vida, dio la bienvenida a su bebé a principios de este mes. La noticia fue compartida por TMZ, el medio reveló que el niño nació el sábado pasado en Massachusetts, donde reside la pareja.

Las especulaciones sobre el embarazo de Evans y Baptista comenzaron hace algún tiempo, cuando el padre de Baptista, Luiz, compartió un dulce comentario en las redes sociales.

Luiz respondió a una cuenta de fans deseándoles un feliz Día del Padre a él y al padre de Chris, Robert Evans. “Muchas gracias, querido Chris. ¡Ya te toca!”, decía el mensaje.

En el pasado, Evans ha expresado abiertamente su deseo de ser papá. “Espero que sí”, dijo en una entrevista en noviembre de 2024. “El título de papá es emocionante”.

Chris Evans y Alba Baptista se casaron en 2023. Ambos celebraron sus bodas en Estados Unidos y Portugal, país de origen de Baptista. La pareja mantuvo en secreto los detalles de su boda, y Evans reveló que su querido perro, Dodger, no participó en la celebración.

Fuente: ¡Hola!