España celebra su Fiesta Nacional en San Pedro Sula con espectáculo flamenco

San Pedro Sula. – El Embajador de España en Honduras, don Diego Nuño García, congregó a una amplia representación de la colonia española y destacadas figuras del ámbito diplomático, empresarial, social y cultural de San Pedro Sula para celebrar la Fiesta Nacional de España. El evento tuvo lugar el 29 de octubre en el Teatro José Francisco Saybe con una gala artística a cargo de la Compañía de Flamenco Rocío Pozo.

El Embajador de España en Honduras, don Diego Nuño García.

En su intervención, el embajador Nuño García explicó el significado de la Fiesta Nacional que se celebra el 12 de octubre. Destacó que esta fecha simboliza la efeméride histórica en la que España, tras un proceso de construcción estatal (integración de los reinos en una misma monarquía), inicia su proyección lingüística y cultural más allá de sus límites geográficos. Agrega que la conmemoración tiene la finalidad de recordar solemnemente el encuentro de dos mundos, un momento clave de la historia colectiva que forma parte del patrimonio histórico, cultural y social común.

La velada fue presidida por el Embajador de España en Honduras, don Diego Nuño García , acompañado de la Cónsul Honoraria en San Pedro Sula, María Isabel Rodríguez , en calidad de anfitriones.

El programa central incluyó la presentación artística de la Compañía de Flamenco Rocío Pozo. Su espectáculo, titulado “Candela”, fue descrito como una función íntima, lleno de raíz y sin artificios, donde el cante, la guitarra y el baile reviven “la fuerza y ​​la emoción de una aldea gitana al caer la tarde”. La obra es un homenaje a la raíz flamenca convertida en arte a través de la emoción pura.

Presentación de la Compañía de Flamenco Rocío Pozo.

La gala tuvo fines benéficos y fue dedicada a la Asociación RDV Adulto Mayor, una iniciativa de la familia Rodríguez de Vera. Esta asociación se dedica a colaborar y complementar el trabajo de las instituciones orientadas al adulto mayor con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Para ello, han creado el Banco Nacional de Pañales Desechables.

El broche de oro de la celebración fue un elegante y concurrido cóctel. En el foyer del teatro, los invitados se congregaron para intercambiar impresiones sobre el espectáculo, mientras apetitosas islas esperaban a los invitados con una exquisita paleta de canapés –desde jamones, quesos hasta bocados calientes–, acompañados de una selecta variedad de vinos tintos y balcos, licores de alta gama. La noche se prolongó en un ambiente festivo y diplomático.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz

El Embajador Diego Nuño García compartiendo con invitados.

Los Comisario Daniel Vargas y Cristian Manuel Nolasco con el embajador Diego Nuño García.

María Isabel Rodríguez, cónsul honoraria de San Pedro Sula.

La Cónsul Honoraria María Isabel Rodríguez y el Embajador Diego Nuño García posan junto a los talentosos artistas de la Compañía de Flamenco Rocío Pozo tras la presentación.

Juan Bendeck, Roger Valladares, Marco Rietti y José Martin Chicas.

Sergio y Roberto Panayotti con Roberto Diban.

Roger y Daiana Larach con el padre Fausto Leonardo.

Eduardo y Romina Bueso.

Maurizio y Suyapa Chiovelli.

Basilio Fuschich, Alejandro Matuty y Sandro Rezzio.

Emma y Roger Valladares.

Víctor Lara, Maritza Soto-Lara y víctor Lara (hijo).

Fidel Illescas y Mariela Fernández.

Maribel y Gilberto Limón.

Marco y Lille Rietti.

Sarahy Sánchez y Tatiana Paz.

Marina y César Elvir.

Allan Ramos y Emelina López.

Nora Schmid, Jesús Medina.

Angela y Sergio Salgado.

Fuad Handal y Lorena Kattán.

Carol y Ricardo Cabeza.

Sandra Matta y Carla Pantoja.

Odesa Aguilera y Edgardo Enamorado.

Ebdunio Peña, Sofía Moya de Peña.

Jorge Banegas y Linda Carolina González.

Humberto y Janinne Salgado.

Ana Vega y Dimas Moya.

Edgardo Villalobos, Ruth Medina y Jorge Rápalo.

Fátima Mejía, Blanca Echeverry, Lucila López y Cristina Mejía.

Jairo Mejía, Salvador Rodezno, Ana María y Rosa Delia Espinoza, Juan Bendeck y Edwin Pavon.

Sebastián Rodríguez, José Andrés y Yaskara Guzmán con Daniel Parada.

Sharon Romero, Dina Bulnes, Carlos Martínez y Karen Madrid.

Gerardo Murillo, Ana Lucia Ruiz, Elíseo Fajardo, Julio Escoto, Flor Albergue y Patricia Maldonado.

Keila Bográn, Andrea Mendieta, Gladys Ramírez y Waldina Bográn.

Flavio Tinoco, Luis Leiva, Erick Flores, Maritza Soto-Lara, Leiby Torres y Gabriel Martínez.

Ester Amaya, Juan Bendeck, Dina Bulnes, Maurizio y Maurizio y Suyapa Chiovelli.

Gamadiel Melara, Andrea Brizuela, Embajador Diego Nuño García, Isabel Camil Romero y Andrea Reyes Cook.

Elia Gómez y Juan Carlos Martín.