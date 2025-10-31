España celebra su Fiesta Nacional en San Pedro Sula con espectáculo flamenco

San Pedro Sula. – El Embajador de España en Honduras, don Diego Nuño García, congregó a una amplia representación de la colonia española y destacadas figuras del ámbito diplomático, empresarial, social y cultural de San Pedro Sula para celebrar la Fiesta Nacional de España. El evento tuvo lugar el 29 de octubre en el Teatro José Francisco Saybe con una gala artística a cargo de la Compañía de Flamenco Rocío Pozo.
En su intervención, el embajador Nuño García explicó el significado de la Fiesta Nacional que se celebra el 12 de octubre. Destacó que esta fecha simboliza la efeméride histórica en la que España, tras un proceso de construcción estatal (integración de los reinos en una misma monarquía), inicia su proyección lingüística y cultural más allá de sus límites geográficos. Agrega que la conmemoración tiene la finalidad de recordar solemnemente el encuentro de dos mundos, un momento clave de la historia colectiva que forma parte del patrimonio histórico, cultural y social común.
El programa central incluyó la presentación artística de la Compañía de Flamenco Rocío Pozo. Su espectáculo, titulado “Candela”, fue descrito como una función íntima, lleno de raíz y sin artificios, donde el cante, la guitarra y el baile reviven “la fuerza y la emoción de una aldea gitana al caer la tarde”. La obra es un homenaje a la raíz flamenca convertida en arte a través de la emoción pura.
La gala tuvo fines benéficos y fue dedicada a la Asociación RDV Adulto Mayor, una iniciativa de la familia Rodríguez de Vera. Esta asociación se dedica a colaborar y complementar el trabajo de las instituciones orientadas al adulto mayor con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Para ello, han creado el Banco Nacional de Pañales Desechables.
El broche de oro de la celebración fue un elegante y concurrido cóctel. En el foyer del teatro, los invitados se congregaron para intercambiar impresiones sobre el espectáculo, mientras apetitosas islas esperaban a los invitados con una exquisita paleta de canapés –desde jamones, quesos hasta bocados calientes–, acompañados de una selecta variedad de vinos tintos y balcos, licores de alta gama. La noche se prolongó en un ambiente festivo y diplomático.