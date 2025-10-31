viernes, octubre 31, 2025

“Sueña, Despierta y Trabaja”: Don Roger D. Valladares inspira a estudiantes de secundaria en conferencia motivacional

El Lic. Roger D. Valladares, presidente de UTH, inspira a estudiantes de último año en conferencia motivacional “Sueña, Despierta y Trabaja”.

San Pedro Sula. – En el auditorio Julián Arriaga de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) se llevó a cabo la conferenciaSueña, Despierta y Trabaja”, impartida por el presidente de la institución, Lic. Roger D. Valladares. La actividad reunió a estudiantes de último año de reconocidos colegios de San Pedro Sula, entre ellos el Instituto Tecnológico Sampedrano, JTR, Renovación, Pagan Lozano, Luis Bográn, Acasula y Rey Jesús, entre otros.

Desde tempranas horas, los jóvenes fueron recibidos en el alma mater con entusiasmo, dinámicas, juegos, regalos y múltiples sorpresas organizadas por el equipo de Mercadeo Nacional de UTH.

La jornada inició con las palabras de bienvenida de la MSc. Emma Mejía Valladares, Directora Nacional de Mercadeo, quien compartió un mensaje de inspiración y esperanza, incitando a los estudiantes a rodearse de personas que impulsen su crecimiento, a luchar por sus sueños y, sobre todo, a no rendirse ante los desafíos de la vida.

Posteriormente, el Lic. Roger D. Valladares compartió su valiosa experiencia como líder, empresario, esposo, padre y amigo. Su mensaje, lleno de sabiduría y valores, inspiró a los asistentes a trabajar con fe, disciplina y propósito, aprovechando las oportunidades que la educación y la perseverancia brindan.

Durante su intervención, invitó a los estudiantes a realizar el test vocacional gratuito que ofrece UTH, como una herramienta fundamental para descubrir su verdadera vocación y continuar su formación profesional. Asimismo, presentó su libro “Sueña, Despierta y Trabaja”, una obra que recopila lecciones de vida y consejos prácticos, disponible en los diferentes campus de la universidad.

El evento concluyó en un ambiente de entusiasmo y gratitud, con la entrega de becas como reconocimiento al esfuerzo académico de los jóvenes, reafirmando el compromiso de UTH con la educación, la juventud y el desarrollo de Honduras.

