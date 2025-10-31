¡100 Años de Pasión! La afición del Marathón desborda la fiesta del Centenario junto a Diunsa y Joma

San Pedro Sula. – Diunsa, la tienda por departamentos más grande de Honduras, y Joma, la reconocida marca deportiva española, celebraron a lo grande la conmemoración oficial del centenario del Club Deportivo Marathón, con un evento histórico que reunió a cientos de aficionados verdolagas en Expocentro, San Pedro Sula.

En el marco de esta celebración, se presentó oficialmente la nueva camiseta conmemorativa del Centenario del Club Deportivo Marathón, inspirada en la que el equipo utilizó en 1979, cuando ganó su primer campeonato nacional.

La presentación se llevó a cabo en un ambiente lleno de orgullo, emoción y pasión verdolaga, con la presencia de jugadores, leyendas, cuerpo técnico, patrocinadores y la Furia Verde.

Durante el evento, los seguidores del “Monstruo Verde” vivieron una experiencia inolvidable con trivias, premios, sorpresas y la esperada firma de autógrafos de los jugadores del equipo, quienes compartieron y se fotografiaron con los asistentes.

Uno de los momentos más emotivos fue la develación de la nueva camiseta conmemorativa, que simboliza los 100 años de historia, orgullo y grandeza del club.

Lanzamiento de la camiseta conmemorativa

El Club Deportivo Marathón presentó la nueva camiseta conmemorativa de su centenario, un diseño retro con patrones disruptivos en tonos verde y negro, con cuello en forma de “V” y detalles en rojo y blanco que evocan los colores del club. Incluye una franja blanca que representa pureza y tradición.

Esta edición especial está inspirada en la camiseta de 1979, año en que el equipo conquistó por primera vez el campeonato nacional.

Cada camiseta se presenta en una elegante caja conmemorativa, acompañada de una bolsa conmemorativa y una fotografía histórica del plantel campeón de 1979, que rinde homenaje al equipo que marcó el inicio de la grandeza del club.

Las prendas fueron elaboradas por Joma, con los más altos estándares de calidad y la tecnología DRY MX, que garantiza frescura y comodidad durante su uso.

La camiseta conmemorativa ya está disponible en todas las tiendas Diunsa y Sportia a nivel nacional, para que los aficionados puedan adquirirla y lucir con orgullo los colores del equipo más antiguo del país.

Una noche llena de historia, emoción y orgullo

La Gala del Centenario incluyó las palabras del presidente del club, Orinson Amaya, y del presidente ejecutivo de Diunsa, Mario Roberto Faraj, quien reiteró el compromiso de la empresa con el desarrollo del deporte hondureño.

El actual director técnico del club, profesor Pablo Lavallén, también compartió un mensaje inspirador sobre el presente y el futuro del equipo, destacando el compromiso de jugadores y cuerpo técnico con la historia del Marathón.

Durante la gala, JVC realizó la entrega simbólica de un televisor al Club Deportivo Marathón, como muestra de su respaldo y compromiso con el deporte hondureño.

El evento también rindió homenaje a las leyendas verdolagas que marcaron época con la camiseta verde, y presentó a la nueva mascota oficial del club, que acompañará a la afición en los partidos y eventos futuros.

La noche cerró con la pasarela de los jugadores del primer equipo, vistiendo por primera vez la camiseta del centenario, en medio de aplausos, luces y música, finalizando con una gran fiesta dirigida por DJ Fox y DJ Fer.

Apoyo y compromiso con el deporte nacional

El evento también contó con la participación de los patrocinadores oficiales del club, JVC y Llantilandia, quienes se sumaron a la celebración con activaciones y experiencias para el público, reforzando su apoyo al deporte hondureño y al Club Deportivo Marathón.

Con esta celebración del centenario, Diunsa reafirma su compromiso con el deporte nacional y con una de las instituciones más emblemáticas del fútbol hondureño.

Fundado el 25 de noviembre de 1925, el Club Deportivo Marathón celebra un siglo de historia, orgullo y pasión.