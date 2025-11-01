Nuevo convenio une a UTH con Mario’s Steak House, Optimus Card y ElevateHub

San Pedro Sula. – Con el propósito de seguir construyendo alianzas que fortalezcan el bienestar y la formación integral de la comunidad universitaria y empresarial, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) firmó un nuevo convenio con Mario’s Steak House, en colaboración con Optimus Card y ElevateHub.

Marisol Cálix, gerente propietaria de Restaurante Mario’s Steak House.

El acuerdo contempla un 10% de descuento en la factura total para todos los miembros de Optimus Card, quienes podrán disfrutar de este beneficio al visitar las instalaciones de Mario’s Steak House.

La firma se llevó a cabo en el reconocido restaurante, con la participación del Dr. Edgardo Enamorado, secretario general de UTH; Ricardo Rivera, gerente comercial de Optimus Card; y Marisol Cálix, representante de Mario’s Steak House.

Ricardo Rivera, gerente comercial de Optimus Card; Marisol Cálix, representante de Mario’s Steak House; y Dr. Edgardo Enamorado, secretario general de UTH. Firman el convenio.

Durante el evento, el Dr. Edgardo Enamorado destacó la importancia de establecer alianzas que beneficien a la comunidad educativa y empresarial: “En UTH creemos firmemente que las alianzas fortalecen los lazos entre instituciones comprometidas con el desarrollo del país. Este tipo de convenios nos permite generar oportunidades que trascienden las aulas y llegan directamente a la vida cotidiana de nuestros estudiantes y colaboradores”, expresó.

Dr. Edgardo Enamorado.

Por su parte, Lic Ricardo Rivera, de Optimus Card, enfatizó que este convenio refleja el compromiso de la marca con ofrecer valor real a sus usuarios: “Nuestra misión es conectar a las personas con beneficios que mejoren su experiencia de vida. Este acuerdo con Mario’s Steak House, junto al respaldo de UTH, es una muestra de cómo las empresas pueden trabajar juntas para aportar bienestar y cercanía”.

Lic Ricardo Rivera.

Mientras tanto, Marisol Cálix, representante de Mario’s Steak House, agradeció la confianza depositada en su marca: “Nos complace ser parte de este esfuerzo conjunto. Mario’s Steak House siempre ha creído en la importancia de colaborar con instituciones que compartan nuestros valores de calidad, servicio y compromiso con la comunidad”.

Lic. Marisol Cálix.

ElevateHub, agencia de marketing y comunicación estratégica, acompañó el evento y será la encargada de la difusión del convenio, reafirmando su compromiso de impulsar alianzas que unan a instituciones con una visión compartida: promover el crecimiento, la innovación y el bienestar de las personas.

Ricardo Rivera y Marisol Cálix, celebran la alianza.

Este convenio se suma a los múltiples beneficios que UTH ofrece a su comunidad, incluyendo los descuentos institucionales de 20% en programas de pregrado y 15% en posgrado para colaboradores.

Edgardo Enamorado y Marisol Cálix.

Con esta alianza, UTH, Mario’s Steak House, Optimus Card y ElevateHub consolidan su compromiso con el desarrollo del país, construyendo redes de apoyo que promueven el bienestar, la formación y las oportunidades para todos.