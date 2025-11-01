Aguas de San Pedro reafirma su compromiso contra el Cáncer de Mama y celebra el ‘Día Fit Rosa 2025’

San Pedro Sula. – En el marco del Mes de Sensibilización contra el Cáncer de Mama, Aguas de San Pedro (ASP) reafirmó su compromiso de 21 años con la salud y la prevención al celebrar el “Día Fit Rosa ASP 2025”. Esta jornada, que combinó bienestar, alimentación saludable y solidaridad, se dedicó a promover la salud, la detección temprana y la esperanza.

Maurizio Chiovelli, Dina Bulnes, Jenny Boadla, Linda Coello, Suyapa Chiovelli y Ángel Martínez .

Bajo el poderoso lema “Cada bocado es prevención”, el evento invitó a mujeres, periodistas e invitados especiales a vivir una experiencia única de autocuidado. El objetivo fue claro: concientizar sobre la detección temprana y la importancia de mantener un estilo de vida saludable como herramienta fundamental contra el cáncer de mama.

Dina Bulnes, jefa de Relaciones Públicas y Mercadeo de ASP.

“Hoy celebramos la fuerza, la esperanza y el poder de cuidarnos. Este espacio ha sido creado especialmente para inspirar, motivar y recordarnos que la prevención es la mejor herramienta en la lucha contra el cáncer de mama“, expresó la Licenciada Dina Bulnes, jefa de Relaciones Públicas y Mercadeo de ASP.

Las asistentes participaron en una clase magistral de nutrición.

El programa se desarrolló con una alta dosis de energía, conciencia y sabor, incluyendo: una clase magistral de nutrición, charlas inspiradoras sobre bienestar, degustaciones saludables y espacios de encuentro para compartir historias de superación. Todo se llevó a cabo en un ambiente positivo que impulsó el mensaje de que el autocuidado es un acto de amor propio.

En un acto de solidaridad, Dina Bulnes en nombre de Aguas de San Pedro entregó un donativo de L. 60,000 a doña Linda Coello, en apoyo al programa Listones de Amor de CEPUDO. La contribución está dirigida a garantizar el acceso a medicamentos vitales para mujeres de escasos recursos que luchan contra el cáncer.

Como parte central de la jornada de solidaridad, la Concesionaria hizo entrega de un donativo económico a favor de Listones de Amor. Con esta acción, ASP no solo promueve la prevención, sino que también busca fortalecer la red de apoyo vital para quienes enfrentan la enfermedad y sus familias, reafirmando que “juntos somos más fuertes”.

Chef Santiago Capello.

Suyapa Chiovelli.

Suyapa Bejerano, Dina Bulnes y Linda Coello.