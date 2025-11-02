Supermercados Colonial lanza su campaña “Mágica Navidad Colonial” con sorteo de grandes premios

San Pedro Sula. – Supermercados Colonial dio la bienvenida oficial a la temporada más esperada del año con el lanzamiento de su campaña “Mágica Navidad Colonial” . Con esta iniciativa, la cadena celebra la fidelidad de sus clientes, premiándolos con espectaculares regalos y sorpresas.

Francisco Pereira, gerente de Mercadeo de Supermercados Colonial, brindó los detalles de la nueva promoción.

El lanzamiento oficial se llevó a cabo el pasado sábado 1 de noviembre en la sucursal Supermercados Colonial #2, ubicada en el Boulevard del Norte. El evento Reunión a medios de comunicación, clientes y colaboradores en un ambiente lleno de alegría y espíritu navideño.

Durante la campaña, los clientes podrán participar en el sorteo de fabulosos premios al canjear sus boletos por un costo de 300 Puntos Colonial. Los premios mayores incluyen:

2 certificados de L.40,000 en Mueblería Elements.

2 certificados de L.40,000 en electrodomésticos de Jetstereo.

2 premios “Súper del Año” , equivalentes a una mensualidad de L.3,500 en supermercado durante todo el 2026.

Además, al canjear sus boletos, los clientes tienen la oportunidad de ganar premios al instante como pavos Butterball, Navipollos Norteño, jamones Delicia y Castillo del Roble, canastas navideñas, piernas de cerdo y bonos de consumo.

El lanzamiento estuvo a cargo de Keren Medina, parte del equipo de Mercadeo de supermercados Colonial, quien explicó la dinámica para participar en la “Mágica Navidad Colonial”.

La campaña “Mágica Navidad Colonial” estará vigente por poco más de dos meses, finalizando el viernes 9 de enero de 2026, ofreciendo un amplio tiempo para que todos los clientes disfruten y participen.

Francisco Pereira y Keren Medina con San Claus.

Con esta acción, Supermercados Colonial reafirma su compromiso con las familias sampedranas, celebrando la Navidad y haciendo de cada compra una experiencia memorable. Supermercados Colonial, tu súper 100% sampedrano.

Familias sampedranas compartieron con Santa…

Para más información sobre esta y otras promociones y actividades, sígalos en sus redes sociales oficiales: Facebook, Instagram y TikTok como @supercolonial.