José Armando Elvir y Marta Barahona unen sus vidas en matrimonio

San Pedro Sula. – Después varios años de un dulce noviazgo, José Armando Elvir Coello y Marta Yamileth Barahona Matamoros unieron sus vidas en un solemne y emotivo sacramento del matrimonio.
La iglesia Nuestra Señora de Suyapa sirvió de marco para que el padre Daniel Fernández los declarara esposos ante Dios. Ante un altar adornado con flores blancas y verde follaje, la novia lució radiante en un ajuar de ensueño, mientras que el novio muy elegante luciendo un clásico smoking, la esperaba a su amada con visible emoción.
La celebración social se trasladó a los Salones Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl, transformados en un escenario de sublime elegancia. La exquisita planeación de Susana Prieto y montaje de Jacky cabrera crearon una atmósfera de ensueño que cautivó a los selectos invitados.
El momento cúspide de la noche fue el ingreso de los recién casados, quienes compartieron un primer baile cargado de significado, disolviendo cualquier formalidad con la magia de su amor.
La felicidad de la pareja fue compartida por sus apreciados padres: Armando Elvir, Mayte Coello y Marta Matamoros. En un brindis cargado de buenos deseos, elevaron sus copas por la eterna dicha de José Armando y Marta.
Tras la ceremonia protocolaria, la fiesta se desbordó en alegría, animada por una reconocida agrupación musical que invitó a todos a celebrar hasta altas horas. José Armando y Marta fluyeron en una complicidad innegable, cerrando un capítulo romántico y abriendo uno nuevo, dejando estampados en la memoria los mejores recuerdos de su enlace.