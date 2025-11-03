70 años de historia: Centro Cultural Sampedrano cierra su aniversario con gala de Jazz internacional

San Pedro Sula. – El Centro Cultural Sampedrano (CCS) conmemoró siete décadas de trayectoria y contribución a la cultura hondureña con una Gala de Arte y Música Internacional. El evento fusionó historia, comunidad y talento de primer nivel, reuniendo a autoridades, aliados culturales, artistas e invitados especiales en una celebración memorable.
Las festividades centrales se desarrollaron con dos jornadas especiales en la sede del CCS en San Pedro Sula: El miércoles 29 de octubre: Gala Protocolaria. Una velada solemne que marcó el inicio de las celebraciones, con la presencia de representantes institucionales e invitados de honor, destacando la trayectoria y el impacto del CCS. El jueves 30 de octubre, se realizó una presentación abierta al público general, una noche para disfrutar de música, arte y convivencia cultural.
Ambas galas vibraron al ritmo del jazz contemporáneo gracias a la participación estelar de los artistas estadounidenses Laurin Talese y V. Shayne Frederick. Los reconocidos exponentes cautivaron a los asistentes con interpretaciones llenas de emoción y virtuosismo, complementándose con el talento nacional del Jazz Guitar Trio.
Más allá de los escenarios, la visita de los artistas internacionales se enmarcó en un valioso intercambio cultural. Talese y Frederick impartieron clases magistrales y encuentros formativos con estudiantes de música y canto en San Pedro Sula y Siguatepeque.
Esta iniciativa formativa contribuyó significativamente al desarrollo artístico de las nuevas generaciones, fortaleciendo el aprendizaje a través de la experiencia profesional de músicos de talla mundial.
La celebración extendió su alcance hasta Siguatepeque el sábado 1 de noviembre, con una presentación especial en la Casa de la Cultura, llevando el espíritu del 70 aniversario a más hondureños que han sido parte fundamental de la historia del CCS.
Francia Quintana, Directora Ejecutiva del Centro Cultural Sampedrano, resumió la trascendencia de este hito: “Celebrar 70 años es reconocer y honrar el impacto que hemos construido junto a la comunidad. Este aniversario nos invita a seguir creciendo con el arte, la cultura y la educación como pilares que transforman vidas”.
El CCS reitera su agradecimiento a los medios de comunicación por su apoyo en la difusión de esta conmemoración, que celebra a la cultura como un puente que une generaciones y fortalece la identidad nacional.