70 años de historia: Centro Cultural Sampedrano cierra su aniversario con gala de Jazz internacional

San Pedro Sula. – El Centro Cultural Sampedrano (CCS) conmemoró siete décadas de trayectoria y contribución a la cultura hondureña con una Gala de Arte y Música Internacional. El evento fusionó historia, comunidad y talento de primer nivel, reuniendo a autoridades, aliados culturales, artistas e invitados especiales en una celebración memorable.

John Steiner, Víctor Manuel Rodríguez, Francia Quintana, Marta Abarca y Miguel Melgar, miembros de la junta directiva del Centro Cultural Sampedrano.

Las festividades centrales se desarrollaron con dos jornadas especiales en la sede del CCS en San Pedro Sula: El miércoles 29 de octubre: Gala Protocolaria. Una velada solemne que marcó el inicio de las celebraciones, con la presencia de representantes institucionales e invitados de honor, destacando la trayectoria y el impacto del CCS. El jueves 30 de octubre, se realizó una presentación abierta al público general, una noche para disfrutar de música, arte y convivencia cultural.

Artistas estadounidenses Laurin Talese y V. Shayne Frederick .

Ambas galas vibraron al ritmo del jazz contemporáneo gracias a la participación estelar de los artistas estadounidenses Laurin Talese y V. Shayne Frederick. Los reconocidos exponentes cautivaron a los asistentes con interpretaciones llenas de emoción y virtuosismo, complementándose con el talento nacional del Jazz Guitar Trio.

Actuación de Jazz Guitar Trio.

Más allá de los escenarios, la visita de los artistas internacionales se enmarcó en un valioso intercambio cultural. Talese y Frederick impartieron clases magistrales y encuentros formativos con estudiantes de música y canto en San Pedro Sula y Siguatepeque.

Nahún Moreno y Omar Cerella.

Esta iniciativa formativa contribuyó significativamente al desarrollo artístico de las nuevas generaciones, fortaleciendo el aprendizaje a través de la experiencia profesional de músicos de talla mundial.

Claudia Sagastume, Javier Álvarez, Sully Cuellar, Zulmy Oliva y Belia Nolasco.

La celebración extendió su alcance hasta Siguatepeque el sábado 1 de noviembre, con una presentación especial en la Casa de la Cultura, llevando el espíritu del 70 aniversario a más hondureños que han sido parte fundamental de la historia del CCS.

Francia Quintana.

Francia Quintana, Directora Ejecutiva del Centro Cultural Sampedrano, resumió la trascendencia de este hito: “Celebrar 70 años es reconocer y honrar el impacto que hemos construido junto a la comunidad. Este aniversario nos invita a seguir creciendo con el arte, la cultura y la educación como pilares que transforman vidas”.

Francia Quintana con Antonio Vinciguerra.

El CCS reitera su agradecimiento a los medios de comunicación por su apoyo en la difusión de esta conmemoración, que celebra a la cultura como un puente que une generaciones y fortalece la identidad nacional.

