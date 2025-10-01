miércoles, octubre 1, 2025

“Los Simpson” regresan a la gran pantalla después de dos décadas con una nueva película

Farandula
"Los Simpson" tendrán una nueva película en cines 20 años después.

La compañía cinematográfica estadounidense 20th Century Studios anunció este lunes una nueva película de ‘Los Simpson‘. La secuela llegará a los cines dentro de casi dos años, 20 años después del estreno de la primera cinta basada en la popular serie animada, en 2007.

¡Los Simpson llegan a los cines con una película completamente nueva el 23 de julio de 2027!“, escribió el estudio en sus redes sociales.

Junto con la noticia, 20th Century Studios compartió un primer cartel promocional de la película, que hace una clara referencia a la primera parte. Se ve una mano —presumiblemente la de Homero— sosteniendo una rosquilla rosa bajo la frase: “Homer’s coming back for seconds” (“Homero quiere repetir”).

Fuente RT

El Nobel alternativo premia la lucha climática y a activistas de Birmania, Taiwán y Sudán
