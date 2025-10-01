“Los Simpson” regresan a la gran pantalla después de dos décadas con una nueva película

La compañía cinematográfica estadounidense 20th Century Studios anunció este lunes una nueva película de ‘Los Simpson‘. La secuela llegará a los cines dentro de casi dos años, 20 años después del estreno de la primera cinta basada en la popular serie animada, en 2007.

“¡Los Simpson llegan a los cines con una película completamente nueva el 23 de julio de 2027!“, escribió el estudio en sus redes sociales.

Woohoo! The Simpsons are coming to theaters with an all-new movie on July 23, 2027! pic.twitter.com/wVqxwn8rLc — 20th Century Studios (@20thcentury) September 29, 2025

Junto con la noticia, 20th Century Studios compartió un primer cartel promocional de la película, que hace una clara referencia a la primera parte. Se ve una mano —presumiblemente la de Homero— sosteniendo una rosquilla rosa bajo la frase: “Homer’s coming back for seconds” (“Homero quiere repetir”).

‘THE SIMPSONS MOVIE 2’ is releasing 20 years after the first film.



In theaters on July 23, 2027. pic.twitter.com/AVjWp81i9Z — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 29, 2025

Fuente RT