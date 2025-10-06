Luis Chinchilla y Joyce Carson unen sus vidas en matrimonio

San Pedro Sula. – Con una celebración que emanó romance y personalidad, Luis Chinchilla y Joyce Carson, sellaron su amor y se convirtieron en flamantes esposos ante Dios. La pareja cumplió su sueño de un festejo inolvidable, marcando la recepción en los exclusivos salones Emperador del Centro de Convenciones del Hotel Copantl.

El “Sí, Quiero” de Luis y Joyce, declarados esposos en la Iglesia La Santa Cruz.

El camino hacia la fiesta comenzó con una emotiva ceremonia eclesiástica. Familiares y amigos más cercanos, los invitados justos, se congregaron en la iglesia La Santa Cruz para presenciar la unión, oficiada por el padre Juan Andrés.

Luis Chinchilla y Joyce Carson sellan su amor con emotivo brindis acompañados de su familia.

La visión de Luis y Joyce se materializó en una boda de corte clásico, donde cada detalle reflejaba su romántica historia y estilo único. La recepción postboda fue un despliegue de belleza y sofisticación. La firma Acontecimientos se encargó del montaje decorativo, logrando una perfecta armonía entre la belleza natural del entorno y el diseño interior, que cautivó a todos los presentes desde el primer momento.

El punto cumbre de la noche llegó con la entrada de los recién casados ​​al salón. La emoción se desbordó cuando Luis y Joyce compartieron su primer baile como esposos, un momento mágico e inolvidable que marcó el inicio de su nueva vida juntos.

La complicidad de Joyce y Luis brilló en su noche de bodas.

Fue la complicidad única que fluyó entre ambos lo que hizo de la velada algo verdaderamente especial, demostrando que su amor es el motor de su felicidad. Luis Chinchilla y Joyce Carson disfrutaron de una noche increíble, rindiendo un hermoso homenaje a su relación y dejando los mejores recuerdos en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de acompañarlos.

