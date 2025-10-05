sábado, octubre 4, 2025

Top 5

Más Noticias

El FBI desmantela un supuesto plan de lavado de dinero vinculado a los hijos de Maduro

Internacionales
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Nicolás Maduro. / Foto EFE

Los Ángeles, EE.UU.- Dos hombres en Miami, Florida, han sido acusados en relación con un supuesto plan de lavado de dinero vinculado a los hijos de Nicolás Maduro, tras una investigación del FBI, según informó este sábado la cadena FOX.

Arick Komarczyk y su socio Irazmar Carbajal habrían abierto cuentas bancarias en Estados Unidos para los hijos del gobernante venezolano y sus socios, tras recibir transferencias bancarias de particulares y empresas en Venezuela, de acuerdo a información del FBI citada por la televisora.

Las autoridades federales pusieron en la mira a los acusados desde 2019. Tres años más tarde, una operación encubierta reveló que Komarczyk y Carbajal acordaron transferir 100.000 dólares que se creen eran fondos sancionados pertenecientes a miembros del gobierno venezolano.

El FBI afirmó que los hombres lograron ingresar cerca de 25.000 dólares a Estados Unidos. Se cree que la operación implicó una red de blanqueo de dinero de varios países.

A Kormarczyk se le acusó el pasado 25 de septiembre en una corte de Miami (Florida) de lavado de dinero y conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia, mientras que Carbajal enfrenta cargos de conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia.

A Carbajal, de nacionalidad uruguaya, se le detuvo cuando viajaba en un vuelo de deportación de República Dominicana que hizo escala en Estados Unidos.

Por su parte Kormarczyk permanece libre, las autoridades consideran que se encuentra en Venezuela.

El director del FBI, Kash Patel, dijo a la televisora que las tramas de lavado de dinero vinculadas a Maduro eran «salvavidas criminales» para su régimen.

Patel compartió este sábado la exclusiva de FOX junto a un mensaje en el que aseguraba que Maduro es un “corrupto y un “dictador narcoterrorista” y que EE.UU. “no será un refugio seguro” para su dinero.

El jueves pasado los dos senadores por Florida, los republicanos Rick Scott y Ashley Moody, presentaron un proyecto de ley para duplicar a cien millones de dólares la recompensa por la captura del mandatario de Venezuela, y otra medida que prohibiría negocios con empresas vinculadas a su gobierno.

Con información de EFE

Previous article
Alianza estratégica UTH, Optimus Card y Cinnabon Honduras impulsa oportunidades y beneficios
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Alianza estratégica UTH, Optimus Card y Cinnabon Honduras impulsa oportunidades y beneficios

Empresas 0
San Pedro Sula. - La Universidad Tecnológica de Honduras...

Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras inaugura moderna sede en San Pedro Sula

Destacada 0
San Pedro Sula. - El Colegio de Cirujanos Dentistas...

Diddy, condenado a cuatro años y dos meses por dos cargos relacionados con la prostitución

Farandula 0
Nueva York.- El rapero Sean Combs, conocido como Diddy,...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.