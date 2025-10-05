Alianza estratégica UTH, Optimus Card y Cinnabon Honduras impulsa oportunidades y beneficios

San Pedro Sula. – La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Optimus Card y Cinnabon Honduras han formalizado un convenio estratégico para sumar esfuerzos y brindar una robusta plataforma de oportunidades, beneficios y experiencias memorables a la comunidad hondureña.

Este acuerdo refuerza el compromiso de la Universidad Tecnológica de Honduras de seguir brindando acceso a una mejor calidad de vida a través de la educación, ofreciendo a los colaboradores de Cinnabon Honduras la posibilidad de continuar su formación con un 20% de descuento en programas de pregrado y un 15% en posgrado, abriendo así nuevas oportunidades de crecimiento y capacitación profesional.

Por su parte, Cinnabon Honduras ofrece un 20% de descuento en la factura y se suma con su inconfundible propuesta, recordando que sus productos no solo endulzan el paladar, sino que crean momentos inolvidables que conectan con las personas en cada visita. Con presencia en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Comayagua, la marca se consolida como un referente de cercanía y experiencias memorables.

Optimus Card, la membresía digital más grande de Honduras con más de 90,000 usuarios activos, continúa respondiendo a las necesidades de los hondureños. Con este convenio, la membresía incluye beneficios exclusivos para los amantes del café y de un buen postre, reafirmando su compromiso de generar accesibilidad y estilo de vida preferencial en más de 500 comercios afiliados.

Durante la ceremonia, los voceros de las tres instituciones resaltaron el impacto de esta alianza:

Lic. Fernando Laínez, Gerente Comercial de Cinnabon Honduras aseguró que “las grandes alianzas crean grandes proyectos, y este convenio es una muestra de cómo juntos podemos generar más valor para los hondureños”.

Wilmer Martínez, Subdirector de Mercadeo de UTH, destacó que “en UTH creemos que la educación abre puertas a una mejor calidad de vida; por eso, alianzas como esta nos permiten apoyar a más colaboradores a seguir estudiando y capacitándose”.

Lic. Ricardo Rivera, gerente Comercial de Optimus Card, afirmó que “Optimus Card siempre está cerca de sus usuarios, y celebramos un beneficio que llega al corazón de muchos: disfrutar de un buen café y un postre con descuentos exclusivos”.

La firma del convenio incluyó un espacio para fotografías, entrevistas y networking con medios de comunicación, consolidando así una alianza estratégica que combina formación académica, innovación digital y experiencias memorables.